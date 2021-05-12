Американская юстиция послала всех в Москву

Суд Нью-Йорка оставил без рассмотрения иск принадлежащих ЦБ банков к Вадиму Беляеву

Суд Нью-Йорка отклонил иск банков «Траст» и «Открытие» к экс-совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Госбанки хотели оспорить сделки на сотни миллиардов рублей, однако судья решил, что эти претензии в США рассматриваться не должны

Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Верховный суд штата Нью-Йорк встал на сторону бывшего совладельца «Открытия» Вадима Беляева и не стал рассматривать поданный к нему многомиллиардный иск санированных банков «Траст» и «Открытие», следует из опубликованного судебного решения.

Суд удовлетворил ходатайство Беляева об отклонении иска на том основании, что американская юрисдикция не подходит для его рассмотрения. Он отметил, что одним из условий такого решения является то, что Беляев признает аналогичный судебный процесс в России.

Банки подали иск к Беляеву (сменил фамилию на Вольфсон) в штате Нью-Йорк, так как он живет там в последние годы. Истцы связывали его как минимум с пятью объектами недвижимости и указывали, что он жил в США на постоянной основе. Защита Беляева в ответ настаивала на том, что пребывание Беляева в Нью-Йорке — это воля случая, а дело напрямую связано только с Россией.

В чем обвиняют Беляева

«Траст» и «Открытие» (сейчас оба принадлежат Банку России) подали иск к Беляеву в августе 2020 года: банки утверждали, что он организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы». До 2017 года Беляев владел более 29% «Открытие Холдинга», который контролировал банк «Открытие», а банк в свою очередь контролировал «Траст». В 2017 году ЦБ санировал оба банка и впоследствии стал их акционером, а Беляев вскоре уехал из России. Затраты ЦБ на спасение банков составили сотни миллиардов рублей, и регулятор решил возместить хотя бы часть, оспаривая подозрительные сделки и требуя возмещения убытков с бывших собственников.

В иске «Траст» и «Открытие» утверждают, что банки в 2014–2017 годах потеряли на подозрительных кредитах и сделках около 200 млрд руб. В частности, в документе говорилось, что Беляев организовал в группе «Открытие» схему по выводу активов с помощью более чем 100 компаний-пустышек. Она заключалась в том, что банки выдавали кредиты реальным компаниям группы «Открытие», которые после десятков транзакций переводили их фиктивным структурам. Всего истцы привели в пример спорные сделки на 116 млрд руб. Немалую сумму «Открытие» потеряло и на невыгодных сделках РЕПО с облигациями «Роснефти», акциями ВТБ и евробондами России в 2014–2017 годах: речь идет о 80 млрд руб., которых группа лишилась из-за margin call и разницы в процентных ставках. Средства банков частично выводились, частично возвращались в группу для погашения старых долгов (часть из которых, разумеется, также была выведена), объясняли РБК в пресс-службе «Траста».

Банки судятся с Беляевым не только в США. Один из крупнейших процессов против Беляева рассматривался в Арбитражном суде Москвы, где Центральный банк и «Открытие» потребовали от Беляева и других бывших топ-менеджеров банка возмещения убытков в размере 289 млрд руб. Такая сумма расходов ЦБ рассчитывается по специальной формуле, закрепленной ст. 189.23 Закона о банкротстве. Закон предполагает, что убытки взыскиваются с бывших контролирующих лиц, которые своими действиями привели к их возникновению. Процесс был закрыт, ЦБ и «Открытие» выиграли иск, решение устояло в апелляции.

Летом 2020 года, незадолго до подачи нью-йоркского иска, Беляев стал соответчиком по иску «Траста» и «Открытия» к миллиардеру Борису Минцу и его сыновьям (владел O1 Group). Минца обвиняют в мошеннических транзакциях на сотни миллионов долларов, которые его группа проводила с «Открытием» незадолго до его санации.

На чем основана защита Беляева в США

Защита Беляева указала суду на то, что истцы — «Открытие» и «Траст» — принадлежат Банку России и согласно практике американские суды действительно считают резидентство истцов значимым аргументом при определении подходящей для спора юрисдикции. Все спорные сделки проводились в России, российскими компаниями и физическими лицами, говорится в презентации одного из адвокатов Беляева Рэнди Мастро, размещенной на сайте суда. Банки обвиняют Беляева в нарушении только российских законов, значимые для дела свидетели и доказательства находятся в России и потребуют перевода на английский. При этом Госдепартамент США на своем сайте сообщает, что Россия отказывает США в запросах на предоставление доказательств, указал в презентации адвокат Беляева. Наконец, те же банки уже подали в России иски по схожим основаниям. Как отметил адвокат Беляева, требования банков в России также основываются на том, что кризис ликвидности в «Открытии» произошел из-за недобросовестного поведения тех, кто контролировал банк.

Юристы Беляева посчитали доказывающим их правоту и тот факт, что «Траст» недавно подал в Арбитражный суд Москвы очередной иск по итогам санации «Открытия». Ответчиками по поданному в марте иску на 107 млрд руб. стали бывший предправления банка Евгений Данкевич, а также другие топ-менеджеры и «Открытие Холдинг», но не Беляев. Сумма требований также рассчитывается на основе ст. 189.23 Закона о банкротстве: ЦБ предоставил «Трасту» 319 млрд руб. финансовой помощи в виде депозитов и взносов в капитал и недосчитался потенциального процентного дохода в размере 107 млрд руб. (текст иска опубликован вместе с письмом Мастро). С подачей этого иска оба российских банка-истца признали, что Россия является альтернативной юрисдикцией для этого спора, пишет адвокат Беляева в письме судье. По его словам, отсутствие Беляева среди ответчиков бросается в глаза и указывает на то, что «российские госструктуры действуют по принципу преследования Беляева в разных юрисдикциях».

В пресс-службе «Траста» РБК сообщили, что «американский суд указал, что изучение доказательств и опрос свидетелей по делу такого масштаба потребует значительных временных затрат, а необходимость перевода нескольких тысяч документов еще более усложнит процесс». «Мы сожалеем, что американский суд посчитал обременительным для себя рассматривать наш иск», — добавили в банке.

Тем не менее суд оставил иск без рассмотрения при условии, что Вадим Беляев примет уведомление о новом подобном иске против него в России, обратили внимание в «Трасте»: «Это открывает для нас дополнительные перспективы в реализации судебной стратегии. В целом мы считаем, что решение суда существенно не повлияет на плановые сроки возмещения причиненных банку непрофильных активов «Траст» и банку «Открытие» убытков». РБК направил запросы в пресс-службу «Открытия», а также адвокату Беляева.

«Американский суд вправе прекратить разбирательство, если он является неподходящим для рассмотрения судом на основании двух аргументов. В первую очередь суд определяет, с какой юрисдикцией связан спор (очевидно, что спор российских банков и Вадима Беляева относительно управления этими банками больше связан с Россией), и затем решает, является ли сторона, с которой связан спор, более подходящей юрисдикцией, чем США», — объясняет партнер Double Bridge Law Сергей Усоскин.

Хотя решения английских и американских судов легче исполнять в третьих странах, в том числе в офшорных юрисдикциях, в отказе американского суда есть и положительный момент. «Подав такой иск и добившись рассмотрения спора в России, истцы ограничили ответчика в возможности в дальнейшем ссылаться на то, что российский суд был предвзятым или не вынес справедливого решения», — заключает Усоскин.