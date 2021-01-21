В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем «Открытия»
Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний) сооснователя исследовательской фирмы Vantage Intelligence Гретчен Кинг, который был заявлен в Верховный суд штата Нью-Йорк.
Документ (РБК ознакомился с ним) заявлен в поддержку позиции банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иск к Беляеву о возмещении ущерба на сотни миллиардов рублей. Как следует из претензий истцов, «Открытие» в 2014–2017 годах потеряло на подозрительных кредитах и сделках около 200 млрд руб. Защита Беляева в ответ просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк не подходящая юрисдикция для этого спора. Подобный иск должен рассматриваться в России: он связан с событиями, случившимися там с участием российских компаний и граждан, написал адвокат Беляева. Он также назвал иск попыткой преследования того, кто «волей случая оказался в Нью-Йорке».
В чем обвиняют Беляева
Вадим Беляев владел долей в «Открытии» через «Открытие Холдинг» до августа 2017 года, когда Банк России забрал банк на санацию. На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков.
В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек. «Траст» или «Открытие» выдавали кредиты компаниям, связанным с «Открытие Холдингом», а те делили или комбинировали кредитные средства так, чтобы они оказались в фиктивных компаниях. Банки заявили в суд сведения о спорных транзакциях всего на 116 млрд руб. Более того, позднее истцы выявили, что «Открытие» потеряло на убыточных сделках с облигациями «Роснефти», акциями ВТБ и евробондами России в 2014–2017 годах около 80 млрд руб.
Защита Беляева выступает против того, чтобы иск рассматривался в США, где экс-бенефициар «Открытия» после отъезда из России живет под фамилией Вольфсон. Адвокат банкира, комментируя РБК сведения об убыточных сделках, утверждал, что «длинный список иностранных сделок», представленный истцами, «только укрепляет нашу позицию, что делу не место в Нью-Йоркском суде». Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет.