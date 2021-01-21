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В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем «Открытия»

Банки «Открытие» и «Траст» представили американскому суду пять объектов недвижимости в США, связанных с бывшим совладельцем «Открытия» Вадимом Беляевым. Самый дорогой из них оценивается в $12,5 млн
Вадим Беляев
Вадим Беляев (Фото: Денис Вышинский/ «Коммерсантъ»)

Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний) сооснователя исследовательской фирмы Vantage Intelligence Гретчен Кинг, который был заявлен в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Документ (РБК ознакомился с ним) заявлен в поддержку позиции банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иск к Беляеву о возмещении ущерба на сотни миллиардов рублей. Как следует из претензий истцов, «Открытие» в 2014–2017 годах потеряло на подозрительных кредитах и сделках около 200 млрд руб. Защита Беляева в ответ просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк не подходящая юрисдикция для этого спора. Подобный иск должен рассматриваться в России: он связан с событиями, случившимися там с участием российских компаний и граждан, написал адвокат Беляева. Он также назвал иск попыткой преследования того, кто «волей случая оказался в Нью-Йорке».

Экс-совладелец «Открытия» ответил на многомиллиардный иск в Нью-Йорке
Финансы
Вадим Беляев

В чем обвиняют Беляева

Вадим Беляев владел долей в «Открытии» через «Открытие Холдинг» до августа 2017 года, когда Банк России забрал банк на санацию. На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков.

В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек. «Траст» или «Открытие» выдавали кредиты компаниям, связанным с «Открытие Холдингом», а те делили или комбинировали кредитные средства так, чтобы они оказались в фиктивных компаниях. Банки заявили в суд сведения о спорных транзакциях всего на 116 млрд руб. Более того, позднее истцы выявили, что «Открытие» потеряло на убыточных сделках с облигациями «Роснефти», акциями ВТБ и евробондами России в 2014–2017 годах около 80 млрд руб.

Защита Беляева выступает против того, чтобы иск рассматривался в США, где экс-бенефициар «Открытия» после отъезда из России живет под фамилией Вольфсон. Адвокат банкира, комментируя РБК сведения об убыточных сделках, утверждал, что «длинный список иностранных сделок», представленный истцами, «только укрепляет нашу позицию, что делу не место в Нью-Йоркском суде». Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет.

С какой недвижимостью связывают Беляева

«Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные реестры, социальные сети и т.д.

По сведениям Vantage, Беляев был владельцем дорогостоящей недвижимости на элитном горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), проданной в июне 2020 года за $12,5 млн, утверждает расследователь, ссылаясь на данные истцов и независимое расследование.

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Резиденция на элитном горнолыжном курорте Аспен, штат Колорадо (Фото: realtor.com)

Кинг также перечисляет в документе объекты недвижимости, с которыми Беляев аффилирован. В частности, с прошлого апреля тот имеет отношение к дорогостоящему таунхаусу в районе СоХо на Манхэттене площадью 1115 тыс. кв. м, снимаемому за $80 тыс. с минувшего марта. «Насколько я знаю, на входной двери таунхауса в СоХо указана фамилия Вольфсон», — пишет Кинг. Forbes писал, что таунхаус расположен в четырехэтажном здании 1900 года постройки, в нем шесть спален, восемь ванных комнат, два бассейна (в том числе открытый на крыше), хранилище вина на 3 тыс. бутылок, а также комната для конференц-зала или домашнего кинотеатра, тренажерный зал, сауна и т.д.

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов
Бизнес
Вадим Беляев

С апреля 2018 по март 2020 года Беляев, по утверждению Vantage, был связан с кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, который снимался за $25 тыс. в месяц. Vantage приписывает ему и дом в пригороде Феникса Пеории, штат Аризона (этот объект недвижимости был аффилирован с экс-банкиром с августа 2018 по февраль 2019 года). Согласно американскому порталу Realtor.com, этот дом оценивается в $467 тыс. Наконец, расследователь связывает Беляева с еще одним объектом недвижимости в пригороде Нью-Йорка, где жила его бывшая жена с тремя детьми: дом в Ларчмонте оценивается в $4,7 млн. Беляев в показаниях 2017 года по иску экс-владельца «Траста» Ильи Юрова к «Открытие Холдингу» признавал, что владеет им.

Где должен проходить суд

«Мы раскрыли суду информацию в том объеме, в котором посчитали целесообразным на этой стадии процесса. Это не означает, что у Вадима Беляева больше нет имущества или что нам не известно об иных его активах», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» и отказались от дальнейших комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы «Открытия» и адвокату Беляева.

«Расследование показывает, насколько отчаялись истцы, что они пытаются найти хоть какую-то связь дела с Соединенными Штатами. Они знают, что их иск не может здесь рассматриваться», — сказал РБК партнер Boies Schiller Flexner Дуэйн Лофт, представляющий интересы Беляева.

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Финансы
Вадим Беляев

Представители банков в суде считают Нью-Йорк подходящей юрисдикцией для спора: нет никакой серьезной дискуссии о том, считается ли Беляев резидентом Нью-Йорка, говорится в поданной суду 13 января записке адвокатов «Траста» и «Открытия». «Хотя в своих документах Беляев пытается снизить роль своего пребывания в Нью-Йорке до «случайности», данные показывают, что переезд Беляева в Нью-Йорк был более постоянным, чем он признает», — пишут юристы, уточняя, что бывшая жена и дети экс-банкира переехали в США в 2014 году, а сам он получил в стране номер социального страхования. А Кинг ссылается на аккаунты Беляева в Twitter и LinkedIn и сайты аbout.me и Crunchbase, где в качестве локации указан Нью-Йорк, а также на то, что экс-банкир и его нынешняя жена связаны с несколькими мобильными номерами и одним стационарным телефоном в США.

«Желание Беляева остаться в США подтверждается и его активным присутствием в онлайне», — говорится в документе юристов. Беляев регулярно публикует статьи и другой контент на английском, нацеленный на аудиторию в США. На блог-платформе Medium под его фамилией публикуются заметки и советы инвесторам.

Защита Беляева заявила, что события и транзакции, которые упоминаются в иске, проходили не в Нью-Йорке, а поэтому «можно с уверенностью предположить», что доказательств и свидетелей, кроме самого Беляева, по этому делу в городе нет. Юристы российских госбанков в ответ указывают, что основным свидетелем будет сам Беляев, поэтому они и хотят рассматривать иск в Нью-Йорке.

Девять экс-сотрудников «Открытия» и «Траста», работавших там в период, к которому относятся обвинения, заявили суду о своей готовности стать свидетелями, следует из документов (их имена не раскрываются, только должности). Среди потенциальных свидетелей — экс-председатель совета директоров «Траста», бывшие заместитель финансового директора, операционный директор, управляющий директор юридического департамента, директор департамента крупных клиентов банка «Открытие», заместитель бухгалтера «Открытия», вице-президент банка «Открытие» и другие топ-менеджеры.

Автор
Павел Казарновский
«Открытие» Вадим Беляев «Траст» суд
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