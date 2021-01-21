В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем «Открытия»

С какой недвижимостью связывают Беляева

«Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные реестры, социальные сети и т.д.

По сведениям Vantage, Беляев был владельцем дорогостоящей недвижимости на элитном горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), проданной в июне 2020 года за $12,5 млн, утверждает расследователь, ссылаясь на данные истцов и независимое расследование.

Кинг также перечисляет в документе объекты недвижимости, с которыми Беляев аффилирован. В частности, с прошлого апреля тот имеет отношение к дорогостоящему таунхаусу в районе СоХо на Манхэттене площадью 1115 тыс. кв. м, снимаемому за $80 тыс. с минувшего марта. «Насколько я знаю, на входной двери таунхауса в СоХо указана фамилия Вольфсон», — пишет Кинг. Forbes писал, что таунхаус расположен в четырехэтажном здании 1900 года постройки, в нем шесть спален, восемь ванных комнат, два бассейна (в том числе открытый на крыше), хранилище вина на 3 тыс. бутылок, а также комната для конференц-зала или домашнего кинотеатра, тренажерный зал, сауна и т.д.

С апреля 2018 по март 2020 года Беляев, по утверждению Vantage, был связан с кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, который снимался за $25 тыс. в месяц. Vantage приписывает ему и дом в пригороде Феникса Пеории, штат Аризона (этот объект недвижимости был аффилирован с экс-банкиром с августа 2018 по февраль 2019 года). Согласно американскому порталу Realtor.com, этот дом оценивается в $467 тыс. Наконец, расследователь связывает Беляева с еще одним объектом недвижимости в пригороде Нью-Йорка, где жила его бывшая жена с тремя детьми: дом в Ларчмонте оценивается в $4,7 млн. Беляев в показаниях 2017 года по иску экс-владельца «Траста» Ильи Юрова к «Открытие Холдингу» признавал, что владеет им.

Где должен проходить суд

«Мы раскрыли суду информацию в том объеме, в котором посчитали целесообразным на этой стадии процесса. Это не означает, что у Вадима Беляева больше нет имущества или что нам не известно об иных его активах», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» и отказались от дальнейших комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы «Открытия» и адвокату Беляева.

«Расследование показывает, насколько отчаялись истцы, что они пытаются найти хоть какую-то связь дела с Соединенными Штатами. Они знают, что их иск не может здесь рассматриваться», — сказал РБК партнер Boies Schiller Flexner Дуэйн Лофт, представляющий интересы Беляева.





Представители банков в суде считают Нью-Йорк подходящей юрисдикцией для спора: нет никакой серьезной дискуссии о том, считается ли Беляев резидентом Нью-Йорка, говорится в поданной суду 13 января записке адвокатов «Траста» и «Открытия». «Хотя в своих документах Беляев пытается снизить роль своего пребывания в Нью-Йорке до «случайности», данные показывают, что переезд Беляева в Нью-Йорк был более постоянным, чем он признает», — пишут юристы, уточняя, что бывшая жена и дети экс-банкира переехали в США в 2014 году, а сам он получил в стране номер социального страхования. А Кинг ссылается на аккаунты Беляева в Twitter и LinkedIn и сайты аbout.me и Crunchbase, где в качестве локации указан Нью-Йорк, а также на то, что экс-банкир и его нынешняя жена связаны с несколькими мобильными номерами и одним стационарным телефоном в США.

«Желание Беляева остаться в США подтверждается и его активным присутствием в онлайне», — говорится в документе юристов. Беляев регулярно публикует статьи и другой контент на английском, нацеленный на аудиторию в США. На блог-платформе Medium под его фамилией публикуются заметки и советы инвесторам.

Защита Беляева заявила, что события и транзакции, которые упоминаются в иске, проходили не в Нью-Йорке, а поэтому «можно с уверенностью предположить», что доказательств и свидетелей, кроме самого Беляева, по этому делу в городе нет. Юристы российских госбанков в ответ указывают, что основным свидетелем будет сам Беляев, поэтому они и хотят рассматривать иск в Нью-Йорке.

Девять экс-сотрудников «Открытия» и «Траста», работавших там в период, к которому относятся обвинения, заявили суду о своей готовности стать свидетелями, следует из документов (их имена не раскрываются, только должности). Среди потенциальных свидетелей — экс-председатель совета директоров «Траста», бывшие заместитель финансового директора, операционный директор, управляющий директор юридического департамента, директор департамента крупных клиентов банка «Открытие», заместитель бухгалтера «Открытия», вице-президент банка «Открытие» и другие топ-менеджеры.