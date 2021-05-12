Выселение с боем

Почему вновь обострился израильско-палестинский конфликт

Продолжаются крупнейшие за последние годы израильско-палестинские столкновения, за два дня погибли несколько десятков человек, пострадали несколько сотен. Армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» в действии против ракеты, выпущенной из сектора Газа, в городе Ашкелон, Израиль (Фото: Nir Elias / Reuters)

В Иерусалиме, а также секторе Газа и других районах Палестинских территорий больше недели продолжаются ожесточенные столкновения между израильтянами и палестинцами. 10 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала первую с 2014 года масштабную операцию в секторе Газа, продолжительность и размах которой военные пока не уточнили. Во вторник обстрелу со стороны сектора подверглись израильские города Ашкелон и Ашдод. Тогда же ЦАХАЛ направила к границе с сектором Газа дополнительные артиллерийские батареи, сообщила газета Times of Israel.

С чего все началось

К нынешнему обострению привела цепочка событий. На 10 мая было назначено вынесение Верховным судом Израиля вердикта по делу о выселении четырех палестинский семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Ожидалось, что суд примет решение о выселении, что могло коснуться 70 палестинцев. Суды предыдущих инстанций постановили, что эти люди могут быть выселены, так как они проживают на земле, которая еще до основания Израиля (1948 год) принадлежала еврейским религиозным объединениям. Это вызвало недовольство арабского населения Израиля и контролируемого движением ХАМАС сектора Газа, начались столкновения арабов и израильтян. В итоге заседание суда было перенесено на неопределенный срок.

В апреле имели место стычки арабов с израильскими полицейскими в районе Дамасских ворот в старом городе Иерусалима, поскольку был ограничен доступ мусульман к расположенной на Храмовой горе мечети Аль-Акса. Это, а также ожидаемый вердикт Верховного суда стали темами прошедшей 7 мая молитвы в мечети Аль-Акса. После пятничной молитвы тысячи прихожан начали бросать камни и запускать фейерверки в сторону полицейских, сообщила полиция Иерусалима, оправдывая встречное применение силы. По данным палестинского информационного агентства WAFA, по меньшей мере 53 палестинца тогда получили ранения.

Кульминацией событий стал День Иерусалима, который в этом году пришелся на 10 мая и который празднуется в Израиле с 1967 года, когда в результате Шестидневной войны стране удалось восстановить контроль над всей территорией Иерусалима (до этого часть города принадлежала Иордании). Накануне праздничного дня полиция провела в мечети рейд. Масштаб столкновений увеличился, когда со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел территории Израиля.

Что происходит в последние дни

Взаимные ракетные обстрелы начались 10 мая. ХАМАС сообщил, что в одной из атак были выпущены 137 ракет, пока сообщается о погибших от ран трех женщинах в Ашкелоне. 11 мая, как сообщила ЦАХАЛ, палестинцы выпустили более 200 ракет. Подавляющее большинство палестинских ракет перехватывается израильской системой ПВО «Железный купол». В результате ударов ЦАХАЛ у палестинской стороны по меньшей мере 23 убитых, согласно данным Times of Israel. В израильской операции, получившей название «Страж стен», участвуют боевые катера, артиллерия и авиация. Как доложили представители ЦАХАЛ, были поражены около 140 военных целей и ликвидированы не менее 15 членов боевых подразделений ХАМАС, а также «Исламского джихада Палестины». Группировка «Исламcкий джихад» сообщила о гибели трех свои командиров.

В понедельник Израиль ввел чрезвычайное положение в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа на 48 часов — закрыты все общественные учреждения, запрещены массовые мероприятия. 11 мая министр обороны Израиля Бени Ганц подписал документ, разрешающий осуществить срочный призыв пяти тысяч резервистов. Призыв может пройти в случае расширения военных действий против террористов в секторе Газа, сообщил израильский «Девятый канал».

В последние два-три года такой степени интенсивности и продолжительности обстрелов не было, констатировала в разговоре с РБК руководитель ближневосточных исследований ИМЭМО РАН им. Е.Н. Примакова Ирина Звягельская.

Ни израильские, ни палестинские политики пока не выказали готовности остановить насилие. Во вторник президент Израиля Реувен Ривлин принял у себя послов европейских стран. «Ни одна страна в мире не допустит подобной ситуации. Мы никогда не примем такую реальность», — заявил он. По утверждению Ривлина, палестинские экстремисты «превратили Храмовую гору в тайник для оружия и базу для нападений». «Мы не можем допустить, чтобы это святое место использовалось для беспорядков, угрожающих как евреям, так и мусульманам», — заявил он. Вечером 11 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что атаки будут усилены (цитата по Reuters): «По завершении оценки ситуации было решено, что как мощность атак, так и их частота будут увеличены».

Как может развиваться ситуация

По мнению Звягельской, если к конфликту не подключатся внешние игроки, то разрастаться он не станет. «Удерживать такой же уровень интенсивности палестинцы не смогут. И тогда уровень противостояния неминуемо будет снижаться», — прогнозирует она. Главной причиной нынешнего обострения может считаться отсутствие переговорного процесса между Израилем и Палестиной. Причем палестинская проблема перестала быть препятствием для налаживания отношений Израиля с арабскими государствами, происходит так называемый процесс нормализации: улучшаются отношения Израиля с арабскими государствами Персидского залива, а также с Марокко и Суданом. Все это — новый тренд, для палестинцев это очень серьезный знак, что проблема признания их национального государства отодвигается на второй план, объясняет она.

Нынешние события отличаются от предыдущих тем, что у палестинцев нет единого лидера, достаточно влиятельного, чтобы остановить насилие; поддерживающая протесты молодежь не прислушалась к призывам остановиться, которые делало руководство ХАМАС, так что продолжение противостояния не исключено, полагает колумнист The New York Times Томас Фридман. По его мнению, Израиль не получит международного одобрения на проведение масштабной военной операции, не поддержит ее и новый президент США Джо Байден. Однако многое будет зависеть от линии премьера Нетаньяху, который балансирует на грани потери поста (мандат на формирование нового правительства президент Ривлин дал сопернику премьера Ганцу) и которому новая вспышка политически может быть выгодна, а также от того, сможет ли руководство ХАМАС взять под контроль действия палестинцев.

Международное сообщество выступило в начале нынешнего обострения преимущественно с осуждением израильских действий. В частности, в комиссариате ООН по правам человека заявили, что выселение палестинцев, если оно будет осуществлено, нарушит обязательства Государства Израиль в области международного права. ЕС и Иордания также осудили Израиль, Вашингтон пока воздерживается от оценки ситуации.