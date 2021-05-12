Ольга Наумова возглавила восточное трио

Торговые сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов решили объединиться

Сети-лидеры Сибири и Дальнего Востока объединили свои бизнес-процессы. Новый альянс «Восточный союз» сразу оказывается в топ-10 крупнейших сетей России. Гендиректор — Ольга Наумова, экс-глава «Магнита»

Ольга Наумова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Крупнейшие игроки Сибирского и Дальневосточного продовольственного ретейла — ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» — объединились в холдинг под названием «Восточный союз», сообщили РБК стороны сделки. Гендиректором компании стала Ольга Наумова.

Что известно про новую компанию

ООО «Восточные розничные сети» (название управляющей компании «Восточного союза») было зарегистрировано в начале мая в Иркутске. Доли между партнерами распределены в равных долях (по 33,33%) между хабаровской компанией «ДВ Невада» (представляющая «Самбери»), иркутским ООО «Маяк» («Слата») и красноярским ООО «Смарт» («Красный Яр»).

Как рассказала Ольга Наумова, основная задача нового холдинга — получение «долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач». У участников альянса будут централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие собственной торговой марки (СТМ) и онлайн-торговли, маркетинг, ИТ-решения, логистика и прочее. Кроме того, они будут использовать общую базу данных, совместно оптимизируют расходы на развитие, будут делиться лучшими бизнес-практиками.

В течение 2021 года в рамках альянса планируется выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, произвести обмен лучшими практиками, наладить собственный импорт по ряду приоритетных категорий, проработать новые запуски собственных торговых марок (СТМ) и консолидировать значительную часть закупочного оборота сетей.

Также «Восточный союз» планирует организацию хабов для магистральных поставок и распределительных центров «последней мили», что позволит перестроить цепочку поставок в масштабах Сибирского (СФО) и Дальневосточного федеральных округов (ДФО), увеличить долю рынка и стать крупным заказчиком для поставщиков, сопоставимым с основными федеральными сетями, уточнил гендиректор «Самбери» Лев Волков.

Акционеры «Восточного союза» считают, что все это даст возможность ускоренного развития современных форматов торговли на территориях СФО и ДФО и обеспечит доступность продуктов и товаров повседневного спроса для жителей региона «в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры».

Чем известны участники альянса В сделку по созданию «Восточного союза» вошли более 600 магазинов. ГК «Красный Яр» открыла первый гастроном одноименной сети в 1997 году в центре Красноярска. У группы сети двух форматов — гастрономы «Красный Яр» (65 точек) и дискаунтеры «Батон» (133 точки). Ретейлер работает в 25 населенных пунктах Красноярского края и Республики Хакасия, владеет собственным распределительным центром.

открыла первый гастроном одноименной сети в 1997 году в центре Красноярска. У группы сети двух форматов — гастрономы «Красный Яр» (65 точек) и дискаунтеры «Батон» (133 точки). Ретейлер работает в 25 населенных пунктах Красноярского края и Республики Хакасия, владеет собственным распределительным центром. «Самбери» — крупнейшая на Дальнем Востоке сеть гипермаркетов была создана более 16 лет назад. Первый на Дальнем Востоке гипермаркет «Самбери» в формате дискаунтер был открыт в Хабаровске. Сегодня сеть «Самбери» — это 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов под брендом «Самбери», 56 «магазинов у дома» «Раз Два» и 77 дискаунтеров «Близкий», расположенных в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

— крупнейшая на Дальнем Востоке сеть гипермаркетов была создана более 16 лет назад. Первый на Дальнем Востоке гипермаркет «Самбери» в формате дискаунтер был открыт в Хабаровске. Сегодня сеть «Самбери» — это 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов под брендом «Самбери», 56 «магазинов у дома» «Раз Два» и 77 дискаунтеров «Близкий», расположенных в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. ГК «Слата» — один из крупнейших игроков Сибири, начала свое развитие в 2002 году. На текущий момент в сеть входит 80 точек в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске. С 2014 года ГК «Слата» развивает сеть дискаунтеров «ХлебСоль» (244 универсама), расположенную в Иркутской области и в Забайкальском крае.

Гендиректор «Восточного союза» уточнила, что магазины продолжат работать под привычными для покупателей брендами. Переход под единый бренд в настоящее время не планируется. По собственным данным, совокупная выручка участников «Восточного союза» в 2020 году составила более 120 млрд руб. без НДС, что позволяет объединению разделить девятое место с «Монеткой» в топ-10 игроков российского продовольственного ретейла. Лидеры продуктового ретейла в России по итогам прошлого года — X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») с оборотом 1,97 трлн руб., «Магнит» (1,51 трлн руб.) и «ДКБР Мега Ритейл Групп» (объединенные «Дикси», «Бристоль», «Красное & Белое»; 950 млрд руб.).

Чем известна Ольга Наумова Топ-менеджер, до прихода в сферу розничной торговли долгое время занималась промышленностью. В 2001 году начала работать в структурах «Северстали», в 2002–2006 годах была гендиректором Череповецкого сталепрокатного завода. В 2009 году возглавила дочернюю компанию Новолипецкого металлургического комбината — ООО «НЛМК-Сорт». С 2010 по 2013 год занимала пост гендиректора компании «Римера», нефтесервисного дивизиона Челябинского трубопрокатного завода. С мая 2013 года возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Retail Group. Именно в этот период X5 обогнала своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке. Но в июне 2018 года Наумова возглавила сам «Магнит». Проработала с этой командой год — летом 2019 года она приняла решение покинуть свой пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Осенью того же года Наумова возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерса» и основной владелец этой компании Вадим Швецов. Несмотря на формирование «Восточного союза», топ-менеджер сохранит за собой позиции заместителя гендиректора и члена совета директоров «Соллерса», где продолжит заниматься стратегическими проектами развития в рамках группы. В LORUS SCM все операционное управление передано новому исполнительному директору.

Зачем понадобилось объединение

Как считает исполнительный директор сети «Слата» Ярослав Шиллер, каждая из сетей, вошедших в альянс, достигла лидерства в своем регионе и назрел переход на следующую ступень, «который возможен только в парадигме партнерства».

Гендиректор сети «Красный Яр» Анжела Рябова убеждена, что в рамках стратегического альянса у его участников открываются возможности консолидации общих для всех компаний функций, а также выстраивания мультибрендового и мультиформатного игрока на базе уже существующих магазинов.

«В нашем регионе много проблем: удаленность от центральной части России и, как следствие, длительная транспортировка товаров, недостаток местных производителей и поставщиков, определенная зависимость от китайского импорта свежих овощей и фруктов, недостаток высококвалифицированных кадров. Даже очень крупной сети, каковыми являются участники объединения, довольно трудно решать эти проблемы в одиночку, особенно на фоне текущих экономических реалий», — подчеркнул Лев Волков.

Создание закупочных альянсов ретейлеры начали практиковать с начала 2000-х годов. Их целью было проведение единой закупочной, ассортиментной и ценовой политики, совместного создания СТМ. Популярность формата таких взаимоотношений объяснялась тем, что многие сети в тот момент обладали недостаточной закупочной силой, для того чтобы противостоять требованиям крупных производителей и оптовых поставщиков FMCG-товаров. Так, только с 2001 по 2011 год было организовано как минимум четыре подобных союза, куда в различных конфигурациях и в разное время входили как крупные сети («Перекресток», «Дикси», «Лента»), так и небольшие региональные игроки. Из-за разногласий между участниками продолжительность такого сотрудничества обычно не превышала года. Один из альянсов, уральский «Союз ритейл», созданный в 2011 году, просуществовал дольше своих предшественников, но из-за несогласованности участников в вопросе ассортиментной политики, как признавали его участники, был недостаточно эффективным.

Как объясняют в «Восточном союзе», объективным минусом таких объединений была зачастую неравномерность масштабов бизнеса его участников — это среди прочего не позволяло крупным поставщикам и вендорам рассчитывать, например, на единый формат продвижения, NPS, планирования промо и т.д. Важным фактором, как отмечают участники нового альянса, также является специфика работы поставщиков в регионах: чем дальше от центрального региона, тем меньше присутствие крупных федеральных ретейлеров, но увеличивается роль дистрибьюторов, которые зачастую для поддержания маржинальности своих бизнесов развивали собственную локальную розницу.

Основной плюс от формирования единой структуры «Восточного союза» позволяет его участникам, по их мнению, не просто рассчитывать на более выгодную переговорную позицию, а стать понятным каналом для поставщиков: с учетом масштабов бизнеса сетей в регионах фактически вендор получает через «одно окно» доступ ко всей территории сразу с понятной точкой входа, планирования, отчетности и т.д.

На текущий момент компании объединили только часть функций, и в зависимости от дальнейшей проработки единой стратегии (ее формирование должно завершиться летом) будут понятны дальнейшие шаги — объем инвестиций в совместную логистику, СТМ, работу с поставщиками. Текущий горизонт планирования стратегии — до пяти лет, результатом которой не исключено полное слияние компаний. В союз в перспективе могут войти и другие участники рынка, но такой цели действующие партнеры «Восточного союза» не ставят. Еще одной цели — продать компании через несколько лет — нет, но участники альянса не отрицают, что объединение, стандартизация и оптимизация процессов положительно скажется на конечной стоимости для акционеров.

Как в России работают торговые альянсы

Сложность создания подобных торговых альянсов в России также заключается в законодательных особенностях: закон «О защите конкуренции» запрещает соглашения об установлении цен, разделе рынка и аналогичные действия. Антимонопольное законодательство чаще всего заставляло игроков создавать компанию-посредника (дистрибьютора), но такая конструкция не всегда показывала свою эффективность, объяснил РБК представитель одного из региональных ретейлеров. В 2020 году глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев допускал, что регулятор рассмотрит разрешение создания закупочных союзов для малых компаний в противовес большим, что «могло бы уравновешивать их рыночную силу». Ограничения для таких союзов могут быть установлены, например, по выручке или по доле на рынке игрока. «Речь не идет об отступлении от запрета per se — мы говорим о законодательном изъятии из картельных запретов, но не собираемся обсуждать допустимость картелей», — уточнял он. В пресс-службе ФАС сообщили, что на текущий момент продолжается обсуждение этого вопроса внутри ведомства, итоговая позиция пока не выработана.

Как поясняет генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, основная сложность для закупочных союзов — объяснить брендам, почему компании хотят получить от них лучшие условия по всему объединению и что они могут им предложить взамен. «Глобально бренды не в восторге от таких альянсов — они теряют маржинальность», — говорит эксперт. В случае создания «Восточного союза», по мнению Бурмистрова, объединение трех крупных зрелых и равнозначных игроков, особенно с технологической точки зрения, более оправданно, чем альянсы десятка мелких сетей. Даже выравнивание на начальном этапе коммерческих условий по лучшим условиям для каждой из товарных категорий даст прирост валовой маржи, что будет транслировано в EBITDA игроков и сделает более конкурентными. Среди удачных примеров альянсов продовольственных сетей Бурмистров привел франчайзинговую сеть «Хороший выбор», которая объединяет десять региональных игроков, в том числе сети «Лама», «Аникс», «Елисей». Сеть «Лента» в 2016 году начала сотрудничать по закупкам и СТМ с белорусским ретейлером «Евроопт», а в 2017 году вступила в закупочный союз европейских ретейлеров European Marketing Distribution (EMD).

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (представляет Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company и других) Алексей Поповичев отмечает, что у крупных FMCG-производителей нет предпочтений в форматах сотрудничества с сетями. Одна из проблем отечественных закупочных союзов связана с непрозрачностью работы. «Сотрудничая, например, с крупным федеральным ретейлером, поставщик видит охват аудитории, результаты работы из единого источника. Крупным компаниям важно понимать, как будут распределены маркетинговые инвестиции», — объясняет он.