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Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Ольга Наумова возглавила логистическую компанию Вадима Швецова и станет заместителем гендиректора группы «Соллерс»
Ольга Наумова (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов. Об этом говорится в сообщении «Соллерс», поступившем в РБК.

По словам бизнесмена, Наумова получит долю (размер пакета не раскрывается) в капитале LORUS SCM и будет управлять развитием бизнеса в качестве партнера. Кроме того, Наумова будет управлять инвестициями Швецова в других логистических бизнесах (в частности, в компаниях «Пасифик Лоджистик» и «Новая логистическая компания»), а также займет пост заместителя генерального директора группы «Соллерс». Целью вхождения Наумовой в руководство «Соллерс» называют «реализацию синергий в дальнейшем развитии и создании цифровых платформ» группы и LORUS SCM.

В качестве замглавы «Соллерс» Наумова будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности», а также в запуске новых проектов в этом направлении.

«Ольга Наумова имеет не только богатый опыт управления логистикой в ретейле, но и обладает стратегическим видением развития логистики как целого комплекса инновационных решений», — заявил Швецов.

В июле в интервью «Коммерсанту» Швецов назвал ключевым направлением стратегии LORUS SCM работу «цифрового экспедитора».

«И он, конечно, также будет использовать в своей деятельности ИТ-сервисы, которые сейчас разрабатываются в рамках группы. Есть также направление «Лорус-Автотранс», это, по сути, цифровой транспортный оператор, который сам выступает как владелец автопарка, — и здесь синергий с новыми разработками «Соллерс» еще больше», — сказал тогда Швецов.

Ранее Наумова и Швецов пересекались в «Северстали» Алексея Мордашова. Наумова в 2001–2002 годах была директором по организации бизнеса Череповецкого сталепрокатного завода «Северстали», а в 2002–2006 годах — гендиректором этого завода. Швецов в 1993 году был назначен коммерческим директором, а затем — гендиректором компании «Северсталь-инвест». В 1997 году он стал директором по сбыту «Северсталь», а с 2001 года — первым заместителем гендиректора металлургической компании. С 2002 года Швецов занял пост первого заместителя гендиректора «Северсталь-групп» и гендиректора «Северсталь-авто», которую затем выкупил и переименовал в «Соллерс».

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«Действительно, мы знакомы с Вадимом Аркадьевичем Швецовым еще со времен «Северстали». Есть несколько моментов, в связи с которыми наше сотрудничество можно назвать успешным. Во-первых, это, конечно, уже наработанный опыт. Во-вторых, общее видение как бизнес-процессов, так и общих тенденций рынка. Надеюсь, моя экспертиза поможет сформировать новые, еще более эффективные бизнес-модели», — передала РБК через своего представителя Ольга Наумова.

В мае 2013 года Наумова возглавила федеральную торговую сеть «Пятерочка». На этом посту она стала лауреатом Премии РБК-2016 в категории «Менеджер года» за качественные преобразования бизнеса, разработку и внедрение новой стратегии развития сети «Пятерочка». В мае 2018 года Наумова стала исполнительным директором «Магнит», а еще через месяц — генеральным директором сети. Однако уже через год она покинула свой пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. По словам источника РБК, Наумова настаивала на экспансии, а совет директоров видел перспективы в трансформации и повышении эффективности существующих магазинов, а также в более точечном селективном подходе к открытию новых магазинов.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: Sollers, Вадим Швецов, «Соллерс»
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