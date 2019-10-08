Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

Ольга Наумова возглавила логистическую компанию Вадима Швецова и станет заместителем гендиректора группы «Соллерс»

Ольга Наумова (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов. Об этом говорится в сообщении «Соллерс», поступившем в РБК.

По словам бизнесмена, Наумова получит долю (размер пакета не раскрывается) в капитале LORUS SCM и будет управлять развитием бизнеса в качестве партнера. Кроме того, Наумова будет управлять инвестициями Швецова в других логистических бизнесах (в частности, в компаниях «Пасифик Лоджистик» и «Новая логистическая компания»), а также займет пост заместителя генерального директора группы «Соллерс». Целью вхождения Наумовой в руководство «Соллерс» называют «реализацию синергий в дальнейшем развитии и создании цифровых платформ» группы и LORUS SCM.

В качестве замглавы «Соллерс» Наумова будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности», а также в запуске новых проектов в этом направлении.

«Ольга Наумова имеет не только богатый опыт управления логистикой в ретейле, но и обладает стратегическим видением развития логистики как целого комплекса инновационных решений», — заявил Швецов.

В июле в интервью «Коммерсанту» Швецов назвал ключевым направлением стратегии LORUS SCM работу «цифрового экспедитора».