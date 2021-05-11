Академики не хотят прислушаться к совету

Члены Российской академии образования раскритиковали ее новый устав

Члены Российской академии образования пожаловались помощнику президента Андрею Фурсенко на внесенные в ее устав изменения. Они, считают академики, повышают роль попечительского совета во главе с Ольгой Васильевой за счет академии

Андрей Фурсенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Что случилось

20 академиков Российской академии образования (РАО) обратились к помощнику президента Владимира Путина Андрею Фурсенко из-за изменений в уставе академии, которые были внесены постановлением правительства в конце 2020 года.

Изменения устава главным образом касаются компетенций попечительского совета академии, председателем которого весной 2020 года указом президента была назначена бывшая глава Минпросвещения Ольга Васильева. По словам авторов обращения (есть у РБК), изменения устава, утвержденные правительством, наделяют попечительский совет надзорными и управленческими полномочиями, что принижает роль самой академии и противоречит ее традициям. Члены РАО также просят администрацию президента дать заключение по их собственному проекту изменений устава, который был принят общим собранием академии летом 2020 года.

Академики направили аналогичные обращения в Госдуму и Совет Федерации, в них они просят парламентариев принять меры, чтобы не допустить в отношении РАО действий, наносящих ущерб развитию российского образования.

Что такое РАО Российская академия образования занимается исследованиями и разработкой научных основ образования. Академия помогает органам управления и учебным заведениям в подготовке педагогов и повышении квалификации научных работников. РАО также участвует в разработке федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Учредители академии — правительство и Министерство науки и высшего образования.

Чем недовольны академики

С точки зрения авторов обращения, правительство внесло в устав изменения, которые имеют принципиальный характер и противоречат предложениям самой академии по корректировке ее устава. Так, теперь попечительский совет РАО вправе рассматривать отчеты академии о научно-организационной и финансовой деятельности до их отправки в правительство, а также предложения академии в области наук об образовании, которые направляются в Российскую академию наук (РАН) для дальнейшего включения в программу фундаментальных научных исследований на долгосрочный период. Существенно изменены функции председателя попечительского совета, то есть Ольги Васильевой, пишут авторы: в новой редакции устава председатель совета автоматически входит в президиум академии, при этом дублируются функции президента академии и самого президиума.

Кроме того, по новому уставу стать членом академии возможно, минуя ступень «член-корреспондент», а также снят запрет на членство в попечительском совете РАО для членов академии, указывают авторы обращения.

Академики подчеркивают, что «столь неуважительного отношения к мнению членов академии не было за всю ее 80-летнюю историю».

Хронология событий после прихода Ольги Васильевой в РАО В начале 2020 года сменилось правительство, Ольга Васильева покинула пост министра просвещения. Она проработала министром четыре года. В 2018 году, после разделения министерства на два новых ведомства, Васильева возглавила Министерство просвещения, которому были поручены вопросы, касающиеся общеобразовательной деятельности, школ и учреждений среднего специального образования.



Весной 2020 года указом президента она была назначена председателем попечительского совета Российской академии образования. Другим указом президента устанавливалось, что срок полномочий председателя должен составлять не более пяти лет. В указе говорится также, что состав попечительского совета утверждается правительством, но полномочия совета определяются уставом РАО.



В ноябре правительство обновило состав совета, в него вошли несколько ректоров крупных вузов — Виктор Садовничий (МГУ), Ярослав Кузьминов (ВШЭ), нынешние министры просвещения, науки и высшего образования — Сергей Кравцов и Валерий Фальков, члены Госдумы и Совета Федерации, глава РАН Александр Сергеев, а также мэр Москвы Сергей Собянин и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Позднее, как стало известно РБК, занимавший пост президента РАО Юрий Зинченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был освобожден от должности премьером Михаилом Мишустиным уже в начале 2021 года.

Что предложили сами академики

Члены академии еще весной 2020 года разработали собственный проект изменений устава и утвердили его на общем собрании РАО большинством голосов, после чего проект был направлен в правительство, пишут авторы. Основополагающим пунктом проекта академиков было закрепление самостоятельности академии — по нему попечительский совет «не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность» РАО, а его решения должны носить рекомендательный характер.

В полномочиях совета академики прописали содействие расширению связей и сотрудничества с госорганами, привлечение средств из внебюджетных источников для реализации программ развития. В предложениях также отмечалось, что председатель попечительского совета может принимать участие в работе общего собрания членов РАО, обсуждать на президиуме вопросы, которые относятся к компетенции самого совета. Также указывалось, что члены академии не могут быть одновременно и членами совета.

РБК направил запросы помощнику Путина Андрею Фурсенко, в пресс-службы правительства, Госдумы, Совета Федерации и РАО.

Почему в устав были внесены такие изменения

Правительство никак не отреагировало на предложенный общим собранием проект изменений устава академии, сказал РБК один из подписантов обращения — академик Владимир Кинелев: правительство не присылало замечаний, а вместо этого утвердило собственную версию устава, который ограничивает свободу РАО. «Складывается ощущение, что все последовательно делается, чтобы удовлетворить ничем не обоснованные амбиции Васильевой: из-за возможности стать академиком, минуя членкора, она сможет баллотироваться в академики. Потом у прошлого президента Зинченко вдруг появляется желание покинуть пост. Все происходящее грубо нарушает традиции РАО. В академию нужно избираться, а не внедряться», — заключил Кинелев.

С ним согласен другой академик РАО Владимир Шадриков: по его словам, вносимые изменения могут говорить о попытке избрать Ольгу Васильеву в том числе президентом РАО. «Свобода академии существенно ограничивается, а тенденциозные изменения в уставе наделяют попечительский совет и Васильеву надзорными полномочиями», — пожаловался он в разговоре с РБК.