Академики России и США решили помогать друг другу в изучении COVID-19

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Российская академия наук заключит соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве по исследованиям, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РАН.

Ученые будут сотрудничать в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19, а также математического и компьютерного моделирования распространения инфекции, сообщили в РАН.

Помимо этого, академики договорятся о сотрудничестве при изучении социально-экономических и психологических последствий коронавируса.

С российской стороны протокол подпишет президент РАН Александр Сергеев, с американской — глава Национальной академии наук США Марша МакНатт, а также главы Национальной академии медицины Виктор Дзауи и Национальной академии техники Джон Андерсон. Как сообщил ТАСС представитель РАН, соглашение будет подписано 30 июля по видеосвязи.