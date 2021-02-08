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Глава Российской академии образования ушел в отставку

Юрий Зинченко
Юрий Зинченко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности президента Российской академии образования (РАО) Юрия Зинченко. Об этом сообщается на сайте академии.

На сайте опубликованы сканы распоряжений главы правительства. Временно исполняющим обязанности главы назначен вице-президент академии Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета.

Фото:Российская академия образования Фото:Российская академия образования
Фото: Российская академия образования

О том, что Зинченко уйдет в отставку, РБК писал еще в декабре со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников РБК, несмотря на отставку, Зинченко останется в статусе академика РАО.

Что такое РАО

Российская академия образования занимается исследованиями и разработкой научных основ образования. Академия помогает органам управления и учебным заведениям в подготовке педагогов и повышении квалификации научных работников. РАО также участвует в разработке федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Учредители академии — правительство и Министерство науки и высшего образования, так что именно правительство освобождает или назначает на должность президента академии.

Юрий Зинченко занимал пост президента академии с 2018 года. Он также работает в должности декана факультета психологии МГУ. Кроме того, он главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава.

Весной прошлого года года экс-министра просвещения Ольгу Васильеву назначили председателем попечительского совета РАО. После этого назначения появился проект изменений в устав академии, предложенный Минобрнауки, согласно которому большинство функций, в том числе принятие решений по вопросам финансирования, переходили от общего собрания РАО и президента этой организации к попечительскому совету и его председателю, то есть к Васильевой. В ответ на это академики разработали собственный проект изменений, в котором закрепляли самостоятельность РАО. Однако, по словам источников РБК из числа академиков, изменения в уставе так и не были одобрены правительством.

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