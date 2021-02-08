Глава Российской академии образования ушел в отставку

Юрий Зинченко занимал пост президента академии с 2018 года. Он также работает в должности декана факультета психологии МГУ. Кроме того, он главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава.

Весной прошлого года года экс-министра просвещения Ольгу Васильеву назначили председателем попечительского совета РАО. После этого назначения появился проект изменений в устав академии, предложенный Минобрнауки, согласно которому большинство функций, в том числе принятие решений по вопросам финансирования, переходили от общего собрания РАО и президента этой организации к попечительскому совету и его председателю, то есть к Васильевой. В ответ на это академики разработали собственный проект изменений, в котором закрепляли самостоятельность РАО. Однако, по словам источников РБК из числа академиков, изменения в уставе так и не были одобрены правительством.