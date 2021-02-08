Глава Российской академии образования ушел в отставку
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности президента Российской академии образования (РАО) Юрия Зинченко. Об этом сообщается на сайте академии.
На сайте опубликованы сканы распоряжений главы правительства. Временно исполняющим обязанности главы назначен вице-президент академии Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета.
О том, что Зинченко уйдет в отставку, РБК писал еще в декабре со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников РБК, несмотря на отставку, Зинченко останется в статусе академика РАО.
Что такое РАО
Российская академия образования занимается исследованиями и разработкой научных основ образования. Академия помогает органам управления и учебным заведениям в подготовке педагогов и повышении квалификации научных работников. РАО также участвует в разработке федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Учредители академии — правительство и Министерство науки и высшего образования, так что именно правительство освобождает или назначает на должность президента академии.