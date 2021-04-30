Весь УК для ФБК

Алексею Навальному и его соратникам инкриминировали еще один состав преступления

Алексею Навальному и его соратникам инкриминируют создание «объединения, посягающего на личность граждан». Почему для очередного дела против ФБК выбрана статья, по которой преследуют лидеров оккультных сект, разбирался РБК

Иван Жданов (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

В четверг, 29 апреля, Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом) сообщил, что Алексей Навальный и его соратники — директор ФБК Иван Жданов и бывший глава штабов Навального Леонид Волков — являются фигурантами еще одного уголовного дела, о котором ранее не было известно. Оно возбуждено по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, посягающего на личность и права граждан; до четырех лет лишения свободы).

О возбуждении дела подозреваемых никак не уведомляли: они узнали о его существовании, знакомясь с материалами иска прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями. В них упоминается, что дело по ч. 1 ст. 239 УК было возбуждено 4 февраля 2021 года, вскоре после возвращения Навального в Россию, его ареста и акций протеста в его поддержку.

Закон предусматривает, что подозреваемого в совершении преступления нужно уведомить о его преследовании, чего в данном случае не произошло, обратил внимание в беседе с РБК директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

Это не единственная странность в новом деле, говорит он: «Вообще это ситуация очень необычная. Экстремистская организация — теоретически это организация, которая наносит вред обществу. А организация, посягающая на личность и права граждан, — это та, которая наносит вред своим собственным участникам. Эта статья существует с советского времени, и ее всегда использовали против религиозных объединений, которые считались вредными — именно для самих себя. Чтобы ее применяли к политическим организациям — я такого не помню».

Какова практика по статье о деструктивных объединениях

Ст. 239 входит в гл. 25 УК, посвященную преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. Туда же, например, включены статьи о наркотических преступлениях, детской порнографии, надругательстве над телами умерших и жестоком обращении с животными.

Статья предусматривает наказание до четырех лет колонии для создателей таких объединений и до двух лет для участников. В 2012 году в нее добавили часть 2, предусматривающую ответственность за создание НКО, «деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний». До сих пор она не применялась.

В целом случаи использования ст. 239 можно назвать единичными, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде.

В 2020 году за создание деструктивного объединения были осуждены два человека (одному из них это преступление вменялось в дополнительной квалификации). За участие в таком объединении были осуждены три человека в основной квалификации и еще один — в дополнительной. В 2019 году за организацию такого объединения осудили трех человек (в одном случае оно было основной статьей обвинения, в двух — дополнительной), а за участие — шесть (все в дополнительной квалификации). При этом большинство осужденных за последние два года по тем или иным основаниям освободили от отбывания наказания.

Кого осудили по этой статье

Чаще всего ст. 239 УК используется применительно к общинам, которые правоохранительные органы относят к «деструктивным сектам».

В феврале суд в Екатеринбурге направил на принудительное лечение Ивана Казанцева — последователя движения «Ученики Христа», который, по версии следствия, убил своего сына в ходе «изгнания бесов». Ему в числе прочего вменялось участие в деятельности объединения, посягающего на личность и права граждан.

В 2020 году к 15 годам колонии был приговорен Михаил Устьянцев — лидер российской ячейки признанного террористическим и запрещенного движения «Аум синрикё». Создание деструктивного объединения ему вменяли наряду с террористическими преступлениями (адепты «Аум синрикё» в 1995 году распылили в токийском метро нервно-паралитический газ, в результате погибли 13 человек, пострадали более 50).

По той же статье судили нескольких руководителей ячеек запрещенного оккультного движения «Ата жолы», известного так же как «Орда» или «Путь предков», которые, по данным правоохранительных органов, «доводили жертв до психоза», вводили их в транс и «лечили» с помощью ударов плетьми.

В сентябре прошлого года на наличие признаков преступления по ст. 239 УК проверяли лидеров «Церкви последнего завета», или «секты Виссариона». СКР сообщал, что к последователям церкви для получения с них денег применяли психологическое насилие и причиняли их здоровью тяжкий вред.

В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Андрея Попова, известного как «бог Кузя». Наряду с хищениями ему вменялось создание объединения, посягающего на личность и права граждан. Адепты «бога Кузи» считали Попова обладателем феноменальных знаний и дара предвидения. За непослушание к ним применялось в том числе избиение палками и плетьми.

В том же году в Омске возбудили уголовное дело по этой статье УК в связи с деятельностью религиозной группы «Возрождение XXI век», которую относили к течению христиан веры евангельской (пятидесятников). СК сообщал, что дело было возбуждено на основании заявлений граждан, которые жаловались на психические расстройства после посещения собраний общины. При этом местные пятидесятники от «Возрождения» открещивались.

Почему этот состав вменяют создателям ФБК

«Это попытка их маргинализировать, поставить на одну доску с «деструктивными» сектами и культами. Раньше это делали средствами пропаганды», — заявил РБК политолог Константин Калачев.

«Чтобы привлечь к ответственности Навального и его сторонников, используются статьи, под которые подвести их действия довольно сложно», — считает политолог Алексей Макаркин. Чьи права нарушает организация Навального, неясно, отмечает он: «Видимо, обществу дается понять, что деятельность Навального преследовала какие-то тайные цели, но какие именно цели — нам не говорят».

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Политолог Аббас Галлямов сказал РБК, что не считает выбор статьи нарочитым. «Не думаю, что здесь есть какой-то политтехнологический смысл», — говорит он. По его мнению, правоохранительными органами была выбрана статья, которую они «посчитали более или менее реалистичной с точки зрения доказательной базы и аргументации».

Верховский с ним согласен. По его предположению, у властей может не хватать материалов для признания ФБК экстремистской организацией и они страхуются. «Например, пострадал какой-нибудь волонтер, а виноват Навальный. Но это довольно нелепо», — резюмирует эксперт.