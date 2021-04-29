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В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Навальным

Фото: Георгий Марков
Фото: Георгий Марков

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о вандализме после того, как неизвестные нарисовали на трансформаторной будке портрет оппозиционера Алексея Навального, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Сейчас авторов граффити ищут.

Художники разрисовали стену трансформаторной будки, расположенной в Пушкарском саду в Петроградском районе. Граффити появилось ночью 28 апреля, однако уже утром его закрасили.

На рисунке руки Навального сложены в форме сердца. Изображение подписано «Герой нашего времени».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге восстановили граффити с изображением Бродского
Общество
Фото:AlexPendikov / Twitter

Утром после появления граффити с Навальным приехали полицейские и следователи. Позже прибыли работники «Россети Ленэнерго», которой принадлежит разрисованная будка. Они закрасили портрет.

Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до трех лет.

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В 2018 году на этой же трансформаторной будке в Пушкарском саду изобразили главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после того, как российская команда вышла в плей-офф чемпионата мира. Граффити несколько раз закрашивали.

Суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный после жалоб Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на то, что оппозиционер не отмечался в инспекции, и отправил его в колонию на 2,6 года. Оппозиционер отбывает срок в колонии во Владимирской области.

Санкт-Петербург Алексей Навальный граффити уголовное дело
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