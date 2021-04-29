В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Навальным

Фото: Георгий Марков

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о вандализме после того, как неизвестные нарисовали на трансформаторной будке портрет оппозиционера Алексея Навального, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Сейчас авторов граффити ищут.

Художники разрисовали стену трансформаторной будки, расположенной в Пушкарском саду в Петроградском районе. Граффити появилось ночью 28 апреля, однако уже утром его закрасили.

На рисунке руки Навального сложены в форме сердца. Изображение подписано «Герой нашего времени».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.