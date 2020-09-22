Лидеров секты Виссариона заподозрили в насилии над последователями

Задержанным в Красноярском крае лидеров «Церкви последнего завета» хотят предъявить обвинения по ст. 111 и 239 УК. В случае признании вины им грозит до 12 лет тюрьмы

Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом) (Фото: vissarion.ru)

Задержанным в Красноярском крае лидеров «Церкви последнего завета» могут предъявить обвинения в насилии и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Лидеры церкви Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом), Вадим Редькин и Владимир Ведерников сейчас задержаны. «В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам)», — говорится в сообщении СК.

Следствие полагает, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан, применяли к ним психологическое насилие. В результате такого длительного давления некоторым последователям религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью.

В случае признания вины лидеров секты им может грозить штрафы до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до 12 лет.