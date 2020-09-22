Лидеров секты Виссариона заподозрили в насилии над последователями

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 76,04 (+1,01) Инвестиции, 21 сен, 13:55
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 90,01 (+1,05) Инвестиции, 21 сен, 13:55
Нарышкин назвал «Северный поток-2» мишенью в ситуации с Навальным Политика, 12:33 В России возобновился отток валютных вкладов из банков Финансы, 12:20 Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в августе сократилось на 40% Бизнес, 12:18 Оператор каршеринга запустил виртуальный тест на трезвость для водителей Авто, 12:16 Роспотребнадзор назвал сроки регистрации вакцины «Вектора» от COVID-19 Общество, 12:14 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 12:14 Mail.ru Group бесплатно покажет игры чемпионатов Испании и Италии Спорт, 12:13 Volkswagen заменит хромированный декор электрокаров светодиодами Авто, 12:12 «Биткоин остается в устойчивом восходящем тренде». BTC помогли инвесторы Крипто, 12:08 Стал известен победитель женской эстафеты на чемпионате по биатлону Спорт, 12:05 Путин досрочно отправил в отставку последнего ельцинского губернатора Политика, 12:04 «Зеленый» подкаст РБК Тренды: Как начать разделять отходы дома? Зеленая экономика, 12:00  Гуцериев и «Траст» заключат новое мировое на фоне иска от ЦБ на ₽85 млрд Финансы, 11:57 Вредно ли слушать музыку в наушниках: исследования ученых Стиль, 11:50
Общество ,  
0 

Лидеров секты Виссариона заподозрили в насилии над последователями

Задержанным в Красноярском крае лидеров «Церкви последнего завета» хотят предъявить обвинения по ст. 111 и 239 УК. В случае признании вины им грозит до 12 лет тюрьмы
Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом)
Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом) (Фото: vissarion.ru)

Задержанным в Красноярском крае лидеров «Церкви последнего завета» могут предъявить обвинения в насилии и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Лидеры церкви Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом), Вадим Редькин и Владимир Ведерников сейчас задержаны. «В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам)», — говорится в сообщении СК.

Следствие полагает, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан, применяли к ним психологическое насилие. В результате такого длительного давления некоторым последователям религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью.

В случае признания вины лидеров секты им может грозить штрафы до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до 12 лет.

ФСБ на вертолете вывезла лидера секты Виссариона из «Города Солнца»
Общество
Фото:vissarion.ru

Ранее 22 сентября ФСБ и МВД провели спецоперацию в Курагинском районе Красноярского края, в ходе которых задержали Торопа, Редькина, Ведерникова и еще нескольких последователей «Церкви последнего завета».

В операции был задействован спецназ и вертолеты. ТАСС сообщало, что задержание проходило в селе Петропавловка на юге региона. По данным «РЕН ТВ» операция проводилась в соседнем поселке Жаровск, который последователи секты называют «Обителью рассвета». При обысках были обнаружены оружие, боеприпасы, оккультная литература.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Тороп организовал «Церковь последнего рассвета» в 1991 году после увольнения из ГАИ. Он объявил себя «Христом» и взял имя Виссарион. Через несколько лет его последователи основали в Курагинском районе Красноярского края поселение под названием «Город Солнца».

Автор
Михаил Котляр
секта СК Красноярский край
Материалы по теме
ФСБ на вертолете вывезла лидера секты Виссариона из «Города Солнца»
Общество
Суд приговорил похитившего у полиции более 200 млн руб. секты «бога Кузи»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter