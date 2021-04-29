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Газета
Джо Байден выставляет социальный счет миллионерам
Газета № 062 (3351) (2904) Политика,
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Джо Байден выставляет социальный счет миллионерам

Новая американская администрация подготовила пакет налоговых инициатив
Джо Байден подготовил масштабный план помощи американским семьям, а также серьезную налоговую реформу. В Республиканской партии заявили, что предложенные президентом США меры ударят по карманам американцев и увеличат госдолг
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images

Что предложил Джо Байден

В своем первом обращении к обеим палатам конгресса, которое должно пройти вечером 28 апреля, президент США Джо Байден представит экономические инициативы, касающиеся налогообложения и социальной сферы. Но их содержание в общем уже известно.

Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), прежде всего речь идет о повышении максимального размера налоговой ставки на доход для богатых (домохозяйства, имеющие доход более $1 млн в год) — c 37 до 39,6%. Кроме того, администрация предлагает повысить верхний предел ставки на доход с капитала почти в два раза, с 20 до 39,6%. Ожидается, что эти меры принесут бюджету около $1,5 трлн в течение десяти лет.

Должен измениться и порядок налогообложения прироста капитала в случае смерти владельца активов. Если цена активов выросла при предыдущем владельце, они будут облагаться налогом, который сейчас наследники не платят.

Среди тех, по кому может ударить налоговая реформа, также управляющие в сфере прямых инвестиций. Традиционно их доход складывается из зарплаты и доли от прироста стоимости активов, которыми они управляют. Последняя статья дохода, которая иногда составляет миллионы долларов, сейчас облагается по ставке налога на прирост капитала — сейчас она значительно ниже, чем ставка подоходного налога.

Экономика
Байден подписал пакет мер по спасению экономики на $1,9 трлн Джо Байден

Уравнивание ставок будет означать конец фактически существующих налоговых льгот для управляющих с доходом выше $1 млн. В то же время доходность прямых инвестиций остается одной из самых высоких по всем классам активов, и управляющие «вряд ли уйдут на более зеленые пастбища», считает управляющий директор Probitas Partners Келли Де Понте.

Американский президент также представит план помощи американским семьям, сообщает WSJ. Его объем оценивается в $1,8 трлн, из которых $1 трлн — дополнительные расходы, $800 млрд — налоговые льготы. В частности, около $400 млрд должно быть потрачено на пособия на детей в форме налоговых вычетов или прямой помощи, пишет Politico. Также планируется, что к 2031 году каждый работник в США сможет воспользоваться оплачиваемым отпуском на медицинские нужды или на уход за ребенком, причем ему будут возмещено как минимум две трети от его заработной платы. Еще $200 млрд пойдет на повышение доступности дошкольного образования.

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План Байдена помощи семьям — это уже третья по счету масштабная инициатива за период его президентства. Ранее 46-й президент США одобрил пакет помощи американской экономике на сумму $1,9 трлн. Кроме того, он продвигает программу инфраструктурных инвестиций в таких областях, как широкополосный интернет, мосты и дороги, на сумму $2,3 трлн.

Будет ли план Белого дома утвержден

Реакцию республиканцев на предложения Байдена в конгрессе представит Тим Скотт, темнокожий сенатор от Южной Каролины. Его однопартийны уже выступили с критикой президентского плана. Сенатор Тед Круз отметил, что предложения Байдена ведут к огромному росту налогов и ударят по карманам «трудолюбивых американцев». «Я могу сэкономить вам час времени и уже сейчас резюмировать речь президента Байдена в трех словах: скучно, но радикально», — написал он в колонке на сайте телеканала Fox News. По мнению Круза, хотя предложения Байдена кажутся банальными, они увеличат государственный долг США и повысят зависимость экономики от решений государства.

Экономика
Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд Фото: Spencer Platt / Getty Images

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса COVID-19 дефицит бюджета США составил $3,1 трлн, что в три раза больше, чем в 2019 году, когда этот показатель был равен $984 млрд. Последний раз США имели профицит бюджета в 2001 году.

Издание Politico со ссылкой на собственные источники пишет о надежде республиканцев на то, что Байден проявит готовность идти на уступки при реализации его планов. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел заявил, что Байден выиграл выборы в прошлом ноябре благодаря наличию у него имиджа умеренного политика, однако его действия не оправдывают такой репутации. При этом у демократов есть возможность провести инициативы Байдена собственными силами, учитывая их большинство в палате представителей и сенате.

Самые горячие споры должны развернуться вокруг источников финансирования программы Байдена. По оценке Белого дома, налоговые меры затронут абсолютное меньшинство американцев — около 0,3% домохозяйств. Однако даже этого будет достаточно, чтобы изменить инвестиционное поведение богатых семей и оказать влияние на оценку акций и поведение компаний, говорит главный экономист по США и Азии компании Berenberg Capital Markets Мики Леви. По его мнению, идея, что более низкие налоги привели к более медленному экономическому росту, в корне не верна. Эксперт указывает на то, что среднегодовые темпы экономического роста в США в течение длительного времени были стабильно выше, чем в Западной Европе, где участие государства в экономических процессах и налоговое бремя были более значительными.

Политика
Джо Байден выбрал республиканский путь развития Джо Байден

Это действительно так — по подсчетам Bloomberg, с 1992 года американская экономика росла в среднем на 2,4%, в то время как экономика стран ЕС — только на 1,3%. Противники повышения налогов на прирост капитала из республиканской части конгресса уже указывают на то, что эта мера приведет к стимулированию сбережений, снижению инвестиций и в конечном счете — к росту безработицы.

Когда на прошлой неделе стало известно о плане повышения налогов в США, рынки отреагировали самым сильным падением за месяц — 22 апреля индекс S&P 500  потерял почти 1%, однако быстро восстановился. «Если падение цен акций на 1% — это все, что происходит после действительно существенного увеличения налогов на прирост капитала, то это не такая уж большая проблема», — отметил нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман.

Авторы: Георгий Перемитин, Евгений Пудовкин.
Теги: меры стимулирования , поддержка экономики , Джо Байден
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