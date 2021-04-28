Нью-Дели подвела социальная близость

Эксперты проанализировали причины новой вспышки коронавируса в Индии

В ВОЗ назвали ситуацию с распространением вируса в Индии беспрецедентной, а США, ЕС и Россия обещали помочь Нью-Дели в борьбе с COVID-19. Эксперты назвали три причины, которые привели к рекордному росту заболеваемости в стране

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Насколько масштабной оказалась третья волна пандемии в Индии

Третья волна коронавируса COVID-19 в Индии стала самой масштабной для страны более чем с миллиардным населением за все время пандемии. Начиная с 1 марта число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 непрерывно росло, а в воскресенье, 25 апреля, в стране был зафиксирован рекордный показатель заболеваемости за сутки — 352 991 случай. 26 апреля число заболевших в Индии составило 323 023 — меньше, чем за предыдущие сутки, но все равно больше, чем в любой другой стране мира.

На втором месте по заболеваемости за сутки сейчас США, там было зафиксировано 47 691 заболевший, на третьем — Турция с 37 312 заболевшими, на четвертом — Бразилия, где 26 апреля было выявлено 28 636 заболевших, следует из данных статистического портала Our World in Data.

Количество смертей от коронавируса в Индии составляет 197 тыс.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове назвала темпы роста заболеваемости в Индии беспрецедентными. «Стремительный рост заболеваемости, который мы наблюдаем, является ошеломительным», — отметила она. «Случалось, что рост заболеваемости в некоторых странах развивался по схожей траектории, но не в таком масштабе и без оказания настолько обременяющих последствий на здравоохранение, как в Индии», — добавила она в ходе брифинга во вторник, 27 апреля.

Что касается общего числа заболевших, лидером по этому показателю остаются США, где выявили 32,12 млн зараженных. Индия находится на втором месте с 17,31 млн, на третьем — Бразилия с 14,36 млн, на четвертом — Франция с 5,56 млн, на пятом — Россия.

Что привело к обострению ситуации

Эксперты указывают на три основные причины, которые объясняют резкий рост инфицированных в Индии. Во-первых, скачку заражений мог поспособствовать новый штамм коронавируса. Новую мутацию коронавируса (B1617) впервые зафиксировали в Индии в конце прошлого года. В конце марта индийские власти сообщили, что штамм с двойной мутацией выявили в 206 образцах из штата Махараштра и девяти образцах из столицы страны Нью-Дели. Индийский вирусолог Шахид Джамил отмечал, что мутация вируса могла поспособствовать его распространению, из-за того что человеческому иммунитету сложнее с ним бороться. При этом в национальном Министерстве здравоохранения заявили о невозможности делать прямые выводы о влиянии мутировавших вариантов вируса на ускорение распространения COVID-19. Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам у переболевших, заявили в ВОЗ во вторник, 27 апреля.

Во-вторых, скачок заболеваемости возник на фоне ослабления правительством прежних ограничений, отмечают в ВОЗ. «Как в случае с любой другой страной, ВОЗ заявляет, что ослабление мер индивидуальной безопасности, массовые собрания и появления контагиозных вариантов [болезни] вместе взятые могут привести к критической ситуации...» — заявил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Ясаревич. «Принятые в Индии меры социального дистанцирования были недостаточными для снижения темпов заболеваемости», — соглашается профессор инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Мартин Хибберд. Он добавил, что в Индии также перестали проводить тесты на COVID-19 и поэтому упустили начало роста заболеваемости.

В начале марта индийские власти заявили о приближении победы над COVID-19. В конце февраля в стране были анонсированы выборы в пяти штатах, чей суммарный электорат составлял порядка 186 млн человек. Там идут масштабные предвыборные кампании, санитарные ограничения не соблюдаются. А с середины марта в Индии дали зеленый свет проведению международных матчей по крикету, которые уже посетили свыше 100 тыс. зрителей.

В-третьих, лишь небольшая доля индийцев получила вакцину от коронавируса. Ясаревич отметил, что фактор отсутствия должных мер социальной дистанции был усугублен низким уровнем привитых от коронавируса в стране.

Согласно информации портала Our World in Data по состоянию на 27 апреля, доля населения Индии, получившая по крайней мере одну вакцину, составляет 8,69%. При этом значительную долю произведенных в стране вакцин Индия поставляла на экспорт. Согласно опубликованным в начале апреля данным консалтинговой компании Airfinity, 84,9 млн произведенных доз было использовано внутри страны, тогда как на экспорт ушло 61,6 млн доз. При этом, например, Великобритания или США почти не поставляли вакцин за границу. После скачка заболеваний в Индии заблокировали экспорт вакцин, чтобы ускорить вакцинацию внутри страны.

Критики правительства Наренды Моди также обвиняют власти в том, что те не смогли создать инфраструктуру, необходимую для оказания помощи больным с COVID-19. В частности, в стране возник острый дефицит коек для больных, недостает больницам и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Какие страны готовы оказывать помощь Нью-Дели

США заявили о намерении поставить в Индию лекарства и экспресс-тесты для выявления коронавируса, а также сырье для производства вакцины. «Так же, как Индия направляла помощь Соединенным Штатам, когда ситуация в наших больницах была напряженной в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в трудное для нее время», — отмечается в совместном заявлении, последовавшем после переговоров помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана и его индийского коллеги Аджита Довала.

Европейская комиссия направит срочную помощь Индии. «Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. ЕС мобилизует ресурсы для быстрого реагирования на просьбу Индии о помощи», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Первая партия помощи от ЕС прибыла в Индию в понедельник.

Россия поставит Индии вакцину «Спутник V». Первая партия прибудет в страну 1 мая, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает Reuters.