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Пандемия коронавируса ,  
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США помогут Индии экспресс-тестами на COVID-19 и аппаратами ИВЛ

США намерены поставить в Индию лекарства и экспресс-тесты для выявления коронавируса, а также сырье для производства вакцины. Ситуацию с распространением инфекции советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, сообщается на сайте Белого дома.

«Так же, как Индия направляла помощь Соединенным Штатам, когда ситуация в наших больницах была напряженной в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в трудное для нее время», — говорится в заявлении.

Салливан в разговоре с коллегой выразил свою солидарность с Индией, которая стала второй после США страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом.

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В частности, Соедиененные Штаты намерены поставлять в страну лекарственные средства, наборы для экспресс-диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Вашингтон также предоставит сырье для производства вакцины Covishield, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca. Кроме того, американская сторона рассматривает возможность поставок кислородных систем.

Что происходит в Индии при рекордной заболеваемости COVID-19. Фотогалерея
Фотогалерея 

Индия уже несколько дней перекрывает свой собственный рекорд по числу случаев заболевания COVID-19. Последний раз в стране за сутки было выявлено 349,6 тыс. заболевших. Это рекордное число случаев, зафиксированное в одной стране с начала пандемии. Премьер-министр Нарендра Моди описал ситуацию как «коронавирусный шторм». По данным Reuters, вспышку мог вызвать новый, индийский вариант вируса.

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Всего в Индии выявлено 16 960 172 случая заражения коронавирусом, она на втором месте после США.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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