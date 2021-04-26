США помогут Индии экспресс-тестами на COVID-19 и аппаратами ИВЛ

США намерены поставить в Индию лекарства и экспресс-тесты для выявления коронавируса, а также сырье для производства вакцины. Ситуацию с распространением инфекции советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, сообщается на сайте Белого дома.

«Так же, как Индия направляла помощь Соединенным Штатам, когда ситуация в наших больницах была напряженной в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в трудное для нее время», — говорится в заявлении.

Салливан в разговоре с коллегой выразил свою солидарность с Индией, которая стала второй после США страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом.

В частности, Соедиененные Штаты намерены поставлять в страну лекарственные средства, наборы для экспресс-диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Вашингтон также предоставит сырье для производства вакцины Covishield, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca. Кроме того, американская сторона рассматривает возможность поставок кислородных систем.