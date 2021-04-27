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РФПИ назвал дату поставки первой партии вакцины «Спутник V» в Индию

Первая поставка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Индию 1 мая. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Первая партия приедет в Индию 1 мая», — сказал он (цитата по Reuters).

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Фото:Siegfried Modola / Getty Images

Российскую вакцин зарегистрировали в Индии 12 апреля.

Последняя время Индия переживает новую вспышку СOVID-19. Суточный прирост заразившихся коронавирусом бил рекорды несколько дней подряд. После этого премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию потряс «коронавирусный шторм».

По оценке Reuters, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавируса. В целом по стране ежедневно регистрируют около 2 тыс. смертей от COVID-19. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в стране превысило 17 млн человек.

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Источник: JHU
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