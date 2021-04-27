РФПИ назвал дату поставки первой партии вакцины «Спутник V» в Индию

Первая поставка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Индию 1 мая. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Первая партия приедет в Индию 1 мая», — сказал он (цитата по Reuters).

Российскую вакцин зарегистрировали в Индии 12 апреля.

Последняя время Индия переживает новую вспышку СOVID-19. Суточный прирост заразившихся коронавирусом бил рекорды несколько дней подряд. После этого премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию потряс «коронавирусный шторм».