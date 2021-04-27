Мир в три хода

Владимир Зеленский выдвинул новые предложения по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины

Владимир Зеленский предложил изменить минские договоренности — они, по его мнению, устарели, а непосредственный диалог Киева с ДНР и ЛНР «невозможен». Шансы, что на это согласится Москва, невелики, предупреждают эксперты

Владимир Зеленский (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

Что предложил украинский лидер

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times выдвинул три инициативы, которые, по его мнению, могут привести к разрешению кризиса на юго-востоке Украины.

Во-первых, это изменение минских соглашений, заключенных в 2015 году. «Я принимаю участие в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», — заявил украинский лидер. Он не уточнил, какие именно изменения хочет внести. В 2019 году Зеленский утверждал, что изменения минских договоренностей могли бы коснуться вопроса передачи границы под контроль Киеву. В июле 2020 года он также предлагал расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы легче было отслеживать процесс их выполнения.

Во-вторых, Зеленский предложил расширить так называемый нормандский формат переговоров по Украине, который на данный момент включает в себя лидеров Украины, России, Германии и Франции. По мнению украинского лидера, к этому формату стоит подключить США, Великобританию и Канаду. В июле 2019 года Зеленский уже предлагал подключить к переговорам по Украине США, но потом, в сентябре 2019 года, отказался от этой идеи.

В-третьих, Зеленский предложил организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины подчеркнул, что для него не имеет значения ни место проведения саммита, ни его повестка. При этом Зеленский заявил о нежелании встречаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), как предлагал Путин. «У меня нет намерений разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно», — пояснил он.

Зеленский также назвал «психологическим давлением» стягивание Россией войск к южным рубежам, но при этом положительно оценил решение Москвы отвести войска. «Этот конкретный случай [скопления войск] представляет собой пример психологического давления. Мы готовы к некоторым неприятным сюрпризам, и мы попытаемся их избежать», — отметил украинский лидер, заявив о готовности украинских войск отразить любую агрессию.

У Зеленского сейчас нет политического ресурса для реализации минских соглашений в нынешнем виде, поэтому его попытки изменить договоренности логичны, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Зеленский теряет популярность, и реализации минских соглашений препятствует зависимость украинских властей от националистических, ультраправых группировок. Корректировка минских соглашений может позволить ему выйти из сложившегося тупика, что поспособствует его переизбранию на второй срок, а также может помочь ему стать «президентом мира», как он обещал во время предвыборной кампании», — полагает Кортунов. По его мнению, самое очевидное изменение минских соглашений, которого может добиваться Киев, — это изменение порядка выполнения договоренностей. «В Киеве хотели бы, чтобы сначала он получил контроль над границей с Россией в Донбассе, а потом уже пришла бы очередь реформ на Украине и выборов», — отметил аналитик.

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В конце марта Киев и страны Запада заявили о стягивании российских войск к западным границам. По сведениям Украины, к ее южным границам Россия стянула более 100 тыс. солдат. С такими подсчетами соглашался и представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель. Президент Украины назвал происходящее «игрой мускулами» со стороны России, в США сочли действия Москвы «провокацией». 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений на юге России и о возвращении войск в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Перспективы предложений Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предложения Зеленского «тревожным сигналом» и добавил, что минский процесс невозможно видоизменить, «не положив собственно ему конец». Конкретные формализованные предложения по изменению минских договоренностей Киев пока Москве не представил, сказал РБК источник с российской стороны, знакомый с содержанием переговоров об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Сейчас на переговорах не удается договориться не то что о политических вопросах (например, о порядке выполнения минских договоренностей), но и даже по вопросам безопасности, в частности об установлении прочного перемирия. Москва считает, что причина этого — отказ Киева вести прямой диалог с непризнанными республиками и попытки представить Россию стороной конфликта. Из-за этого провалились последние переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки», которые прошли 19 апреля. После них замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что сейчас все усилия Киева нацелены не на установление мира, а на уклонение от контактов с ДНР и ЛНР.

Москва добивается того, чтобы Киев, Донецк и Луганск для предотвращения перестрелок прямо взаимодействовали в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Центр был создан в 2014 году, в него вошли офицеры генштабов России и Украины, но в 2017 году российские офицеры его покинули из-за «неуважительного отношения».

Российская сторона предложила до конца апреля провести новую онлайн-встречу советников, чтобы снова обсудить перемирие.

Для Киева принципиально не вести переговоры с Донецком и Луганском напрямую, потому что «с точки зрения практического процесса надо договариваться с теми, кто принимает решения, а не присылать марионеток», объясняет украинский политолог Владимир Фесенко позицию Киева. «Не с Табаки надо договариваться, а с Шерханом, если использовать эту терминологию», — говорит он, обращая внимание на то, что в СЦКК не возвращаются российские военные. Кроме того, такой диалог невозможен, потому что он легитимизирует непризнанные республики, добавляет эксперт. «Тогда эти квазиобразования приобретают официальный статус. И надо договариваться о предоставлении особого статуса именно республикам, что неприемлемо для Киева», — говорит Фесенко.

В начале апреля на пресс-конференции Козак заявил, что у Украины всегда есть возможность выйти из минских договоренностей в одностороннем порядке, но Киев боится пойти на этот шаг. По его мнению, Украина не решается на это, потому что опасается снятия санкций с Москвы, хотя в этом «нет логической причинно-следственной связи». Кроме того, напоминал Козак, минские договоренности закреплены резолюцией Совбеза ООН. «Они [Киев] имеют на это международное право, выйти из устава ООН — тоже могут сделать. Но они и этот шаг боятся сделать», — сказал тогда помощник российского президента.

Пока сложно представить, как предложения Зеленского могут быть реализованы, говорит Андрей Кортунов. Что касается расширения «нормандского формата», то это изменило бы баланс сил в переговорном процессе в пользу Украины, но США едва ли готовы присоединяться к этому процессу. «В Вашингтоне могут влиять на всех участников «нормандской четверки», но там не несут ответственности за ход выполнения минских договоренностей. Такая ситуация, судя по всему, в целом устраивает США», — сказал аналитик. Кроме того, не очень понятно, как США или Великобритания войдут в формат, учитывая, что они не подписывали минские договоренности. Наконец, против присоединения США или Британии может выступить Россия и, вероятно, Франция, указал Кортунов. Что же касается корректировки минских соглашений, то, по мнению Кортунова, Зеленскому будет сложно уговорить Москву пойти на это.