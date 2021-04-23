Пражская зима

Чехия объявила о сокращении штата российского посольства на 60 человек

Чешские власти потребовали от России сократить численность посольства в Праге до семи человек. Партнеры Праги в ЕС и НАТО выразили солидарность с таким шагом, но пока не решились на подобные действия

Якуб Кулганек (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

В четверг, 22 апреля, глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил об ограничении числа российских дипломатов в Праге: их количество будет доведено до уровня чешской дипмиссии в Москве, то есть до семи человек. Работникам посольства дано время до конца мая, чтобы покинуть страну. Ранее Кулганек угрожал выслать из страны около 60 сотрудников посольства России.

Решение Праги последовало после того, как Россия отказалась возвращать в Москву 20 чешских дипломатов, объявленных 18 апреля персонами нон грата. В среду Кулганек сказал, что решение России выслать 20 дипломатов де-факто парализовало работу чешского посольства, а поэтому, если Москва не согласится отменить его, в Чехии примут дополнительные меры. «Наша цель в том, чтобы [число сотрудников российского посольства] соответствовало ситуации в нашем посольстве в Москве», — пояснил глава чешского внешнеполитического ведомства.

По информации МИД Чехии, со вторника, 20 апреля, в посольстве Чехии в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих, тогда как в посольстве России в Праге — 27 и 67 соответственно. Таким образом, потенциально из Чехии могут быть высланы еще 22 дипломата и 48 техслужащих. Вечером 22 апреля чешское телевидение уточнило, что речь идет о выезде 63 сотрудников российской дипмиссии.

Как развивался конфликт

17 апреля Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов на юго-западе Моравии, в результате которых погибли люди, и выслала из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага заявила об исключении госкорпорации «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы». Члены верхней палаты чешского парламента (сената) и вовсе призвали правительство расторгнуть соглашение между Чехией и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также сократить число сотрудников российской дипмиссии до одного.

В чем Прага подозревает российские спецслужбы Чехия обвиняет сотрудников российской военной разведки — ГРУ (ГУ Генштаба) в причастности к взрывам на частном складе боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. В результате одного из взрывов погибли два человека. В розыск по этому делу чешскими властями были объявлены Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Как следует из итогов чешского расследования, Россия пыталась таким образом сорвать сделки болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который пользовался складом и в дальнейшем планировал поставлять боеприпасы на Украину. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждал, что взрывы во Врбетице нельзя считать «актом государственного терроризма», так как они не были направлены против Чехии. Россия причастность к отравлению Скрипалей и взрывам во Врбетице отрицает. Согласно совместному расследованию сайта Bellingcat и интернет-издания The Insider, операцией по подготовке взрывов руководил глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов, всего в операции участвовали шесть человек. Утверждается, что Петров и Боширов использовали паспорта на имена Руслана Табарова и Николая Попы.

В российском МИДе обвинения Чехии назвали «надуманными» и ответно предписали покинуть страну 20 чешским дипломатам. В МИД России также заявили, что Чехия старается «угодить США на фоне недавних американских санкций». Отвечая на предъявленные Кулганеком требования вернуть чешских дипломатов в Москву, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала заявления чешского министра нелогичными. По мнению Захаровой, у Чехии «нет задачи» нормализовать работу с Россией. «Есть задача устроить перформанс, что они и делают», — сказала она.

По мнению политолога Ивана Преображенского, скандал вокруг взрыва во Врбетице — самый серьезный конфликт за всю историю современных двусторонних отношений. «Этот конфликт вряд ли будет сглажен за ближайшие годы, не то что месяцы. Экономические последствия для России, теряющей атомный рынок Чехии и поставки высоких технологий из Чехии, также будут тяжелыми», — сказал он РБК.

Чем грозит эскалация противостояния

Власти Чехии заявляли, что попросят партнеров по Евросоюзу и НАТО в знак солидарности выслать «российских разведчиков из посольств в их странах». «Мы будем призывать к коллективным действиям, направленным на солидарную высылку сотрудников российских спецслужб», — отметил на тот момент и.о. главы МИДа Ян Гамачек. В Евросоюзе и НАТО выразили солидарность с решением Чехии выслать российских дипломатов, но пока не стали анонсировать коллективные меры против России. При этом в отдельных странах ЕС, в частности в Литве, допустили действия против России в знак солидарности с Чехией.

Первой страной, выславшей российских дипломатов в знак солидарности с Прагой, стала Словакия. Премьер-министр Эдуард Хегера заявил, что страну покинут три представителя российской дипмиссии.

Уже сейчас отношения Чехии и России можно считать замороженными как минимум на несколько месяцев, убежден Преображенский. «Скорее всего, неизбежная ответная реакция России приведет к полному сворачиванию отношений. Выдача виз взаимно прекратится», — отметил он. По мнению Преображенского, в самом тяжелом положении окажутся десятки тысяч российских граждан, проживающих в Чехии, а также их родные и близкие в России.

В 2020 году в Россию въехали 9874 гражданина Чехии, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

Инцидент со взрывом в Чехии уступает в масштабах истории с покушением на Скрипалей в Великобритании, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Не думаю, что мы увидим коллективные меры НАТО или ЕС против России, но отдельные страны могут последовать примеру Словакии и выслать из своих стран российских дипломатов в знак солидарности с Прагой», — отметил он.

Что касается вероятных экономических последствий в отношениях России и Чехии, то делать какие-то прогнозы сейчас проблематично из-за коронавируса, продолжает эксперт. «В Чехии уже сложился антироссийский консенсус, и скандал его, вероятно, только усугубит. Как это отразится на экономических связях сейчас, сказать сложно — контактов на фоне введенных ограничений из-за пандемии коронавируса стало в разы меньше», — пояснил Преображенский.

Как следует из опроса, проведенного аналитическим центром Pew Research, 60% респондентов в Чехии не испытывают доверия к российскому лидеру Владимиру Путину, доля доверяющих ему составляет 34%. Остальные 6% — неопределившиеся.