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Цены на нефть вдохновили Минэкономразвития
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Газета
Цены на нефть вдохновили Минэкономразвития
Газета № 058 (3347) (2304) Экономика,
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Цены на нефть вдохновили Минэкономразвития

Власти скорректировали прогноз динамики ВВП на три ближайших года
Минэкономразвития обновило социально-экономический прогноз России: ВВП в 2021 году увеличится на 2,9%, а инфляция выйдет за пределы цели ЦБ. Реальные располагаемые доходы граждан вырастут на 3%, ждут в министерстве
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономического развития, реальный ВВП в 2021 году увеличится на 2,9% (после падения на 3% в кризисном прошлом году), а в 2022 году ускорится до 3,2%. Цифры апрельского прогноза (предыдущий датируется сентябрем 2020 года) предоставил журналистам источник в Минэкономразвития.

Прогноз готовил департамент макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития, курируемый заместителем министра Полиной Крючковой. Параметры консервативного варианта прогноза источник не привел.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил соответствующим федеральным и региональным органам власти использовать сценарные условия обновленного прогноза в предстоящем бюджетном процессе на 2022 год. Факт получения письма вице-премьера подтвердили в пресс-службе Минэкономразвития.

Нефть и рубль дороже

Новый прогноз содержит в основном косметические правки, за исключением цен на российскую нефть, инфляции и курса рубля. Прогнозируемый рост ВВП на 2021 год формально понижен по сравнению с предыдущим прогнозом, но это отражает сложившееся по факту меньшее падение ВВП в 2020 году (-3% против ожидавшихся -3,9%).

Индекс потребительских цен по итогам 2021 года составит 4,3%, выйдя за пределы цели Банка России (4%), что связано с ускорением продовольственных цен, ожидают в министерстве. Эффект на инфляцию от принятых правительством мер по сдерживанию роста цен на продукты питания в министерстве оценивают в 0,3 п.п. — иными словами, инфляция в 2021 году была бы на уровне 4,6%, если бы не меры правительства.

Курс доллара к рублю в среднем за 2021 год составит 73,3 руб. Это выше, чем прогнозировалось в сентябрьском документе (72,4), но отражает уже произошедшее ослабление рубля в январе—апреле на фоне повышенного санкционного риска. За оставшийся период 2021 года рубль укрепится относительно текущих уровней, следует из прогноза. В 2022 году курс доллара составит 71,8 руб. в среднем за год.

Курсовые проектировки Минэкономразвития означают, что ведомство не видит системного риска от американских санкций против первичного рынка ОФЗ, скорее считает, что материализовавшийся риск снимает неопределенность, давившую на российские активы. «Исходим из того, что это все психология, а фундаментальный валютный курс — мы ожидаем его возвращения к концу этого года на уровне 71–72 руб.», — заявил источник в министерстве.

Среднегодовой прогноз цен на нефть Urals в 2021 году повышен сразу на $15 по сравнению с сентябрем (33%), до $60,3 за баррель. В последующие годы нефть будет стоить меньше ($54,2–56,2) в связи с постепенным выходом из сделки ОПЕК+, но все равно это превышает прежние ожидания Минэкономразвития и подразумевает пополнение валютных резервов Минфина.

Ставка на инвестиционный рост

В 2021 году основным двигателем экономического роста будет восстановление потребительского спроса, считают в Минэкономразвития, прогнозируя рост розничного товарооборота на 5,1% и рост оказания платных услуг населению на 11,3% (после провала на 17,3% годом ранее). Прогноз роста реальных заработных плат на 2021 год — 2% (ниже, чем в пандемическом 2020 году, — 2,5%), прогноз роста реальных располагаемых доходов населения — 3% (с замедлением до 2,4–2,5% в последующие годы). Допандемический уровень реальных доходов не восстановится к концу 2021 года, поскольку в 2020 году этот показатель упал на 3,5% (и находится на 10,6% ниже уровня 2013 года).

С 2022 года динамика инвестиций в основной капитал опередит динамику потребления: Минэкономразвития прогнозирует, что инвестиции в реальном выражении будут расти на 5,1–5,3% при замедлении роста розничного оборота до 2,8–2,9%. Стимулировать инвестиции будут совершенствование режима СЗПК, попытка запуска «нового инвестиционного цикла», надежда на «трансформацию прибыли [компаний] в инвестиции», как заявил президент Владимир Путин в обращении к парламенту 21 апреля.

В министерстве исходят из того, что ключевая ставка ЦБ будет повышена до уровня «вблизи диапазона нейтральной ставки (5–6%)» с текущих 4,5%, сообщил журналистам источник в Минэкономразвития. Бюджетная политика будет поддерживающей (в Минфине уже заявили, что сверхплановый прирост ненефтегазовых доходов в 2021 году позволит повысить общие расходы примерно на 500 млрд руб.).

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Минэкономразвития , прогноз , ВВП , инвестиции
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