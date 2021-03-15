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Газета
Инвестиционный цикл в четыре шага
Газета № 029 (3318) (1503) Экономика,
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Инвестиционный цикл в четыре шага

Власти готовят новые механизмы поощрения капиталовложений со стороны крупного и среднего бизнеса
Правительство готовит изменения в режим защиты капиталовложений для запуска «нового инвестиционного цикла», узнал РБК. Среди предложений — кешбэк, который будет распространяться не только на инфраструктуру проектов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство и профильные министерства прорабатывают программу инвестиционного роста под названием «Новый инвестиционный цикл», сообщили РБК два источника, близких к правительству. Запуск нового инвестцикла впервые анонсировал премьер Михаил Мишустин в январе на Гайдаровском форуме, но без подробностей.

Собеседники РБК рассказали, что разрабатывается четыре проекта — регуляторные изменения в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), или СЗПК 2.0, создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, реинжиниринг (пересборка) правил промышленного строительства и доступные финансы для инвестпроектов (о механизмах финансирования капиталовложений РБК подробно писал здесь). Бенефициаром этих реформ должен стать средний и крупный частный бизнес, утверждают собеседники РБК.

СЗПК 2.0 и кешбэк для инвесторов

Последние годы объемы инвестиций в основной капитал в России стагнируют, вложения в конкурентные наукоемкие проекты невелики, инвестиционные планы компаний сталкиваются с высокими рисками (регуляторные изменения, завышенная стоимость подключения к инфраструктуре и т.д.), говорит один из источников. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах после ежегодного роста более чем на 10% в 2000–2008 годах перестали расти после 2013 года: сейчас они примерно на 1% ниже уровня 2013-го. Доля инвестиций в ВВП по итогам 2019 года составила 20,6% — не выше, чем в 2011 году.

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Ключевым элементом новой инвестиционной повестки должно стать совершенствование режима инвестиционных соглашений — СЗПК 2.0. Первые СЗПК между компаниями и государством были подписаны в декабре 2020 года, основными их плюсами для инвесторов являются гарантии неизменности регулирования и возможность возмещения затрат на инфраструктуру. На сегодняшний день подписаны 29 соглашений с общим объемом заявленных инвестиций более 1 трлн руб., сообщил 11 марта министр экономического развития Максим Решетников.

Государственную инвестиционную политику и вопросы улучшения инвестклимата в правительстве курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В рамках этой работы Минэкономразвития готовит две волны регуляторных изменений в режиме СЗПК, сказал РБК федеральный чиновник. Первая подразумевает механизм налогового вычета для участников СЗПК. Минэкономики уже подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают вычет по налогу на прибыль, НДПИ, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам в целях возмещения затрат, понесенных участником СЗПК, сообщало агентство ТАСС в феврале со ссылкой на законопроект министерства.

«Понятно, что налоговые вопросы, как правило, самые сложные, потому что они приводят так или иначе к выпадающим доходам бюджета, будь то региональный бюджет или федеральный», — признал 11 марта Решетников, указав, что ведомствам, в том числе Минэкономразвития, предстоит произвести «большие расчеты» по эффективности налоговых вычетов.

Вторая волна изменений — введение мотивационного механизма кешбэка для инвесторов СЗПК. «В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк», — говорит источник РБК, близкий к правительству. Под правом на кешбэк в Минэкономразвития подразумевают возможность для инвесторов использовать не только субсидии на компенсацию затрат в рамках СЗПК, но и налоговый вычет либо их комбинации, сообщили РБК в министерстве. «Также планируется распространить кешбэк не только на инфраструктуру инвестпроекта, но и на общую инфраструктуру для нескольких проектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на внедренные НИОКР, на трудоустройство высвобождаемого персонала», — указали в Минэкономразвития.

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За счет системы поддержки крупных частных инвестпроектов через совершенствование режима СЗПК предполагается к 2024 году заключить не менее 1 тыс. СЗПК, накопить не менее 8 трлн руб. инвестиций в эти проекты и создать не менее 70 тыс. новых рабочих мест, перечислил один из источников РБК. По данным Росстата, на конец 2020 года в России было накоплено чуть более 20 трлн руб. инвестиций в основной капитал.

Правила для регионов и строителей

Власти также хотят сформировать «четкие правила игры в регионах», говорит источник РБК. Для этого понадобится создать модельные условия для инвестпроектов, включая инвестиционную декларацию, свод инвестиционных правил, стандарт обеспечения инфраструктурой и трудовыми ресурсами. В частности, инвестиционная декларация — это типовой документ, который будет включать обращение губернатора к инвесторам, перечисление конкурентных преимуществ региона, инвестиционных приоритетов, примеры успешных проектов и т.д., следует из февральской презентации (есть у РБК) Агентства инвестиционного развития (занимается сопровождением проектов СЗПК).

В рамках реинжиниринга правил промышленного строительства власти рассчитывают сократить сроки и стоимость индустриального строительного цикла и привести регуляторику в соответствие международным стандартам. В частности, предлагается ввести в национальную регуляторику BIM-технологии («информационное моделирование здания») и еврокоды (европейские строительные стандарты). «Правительство России работает в том числе над совершенствованием комплекса правил в промышленном строительстве в тесном диалоге с бизнес-сообществом. Определяются рычаги оптимизации сроков и стоимости строительства по всему жизненному циклу проектов в различных отраслях промышленности, далее приоритетные рычаги предстоит отразить в соответствующей регуляторной базе. В итоге будет обеспечено сокращение сроков ввода в эксплуатацию новых производственных активов и приращение доступного компаниям инвестиционного ресурса за счет экономии», — ответили РБК в Минэкономразвития.

Сомнения в новом инвестцикле

Любые здравые действия правительства по стимулированию инвестиций, особенно через налоговые преференции и стабильность проектных условий, можно только приветствовать, рассуждает директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Но возможную проблему он видит в том, что от «разговоров» власти могут еще долго переходить непосредственно к реализации планов.

«Одних мер правительства в рамках СЗПК для устойчивого роста инвестиций за счет вовлечения частного сектора может не хватить, поскольку для инвестиций требуется целый ряд и других условий», — сказал Полевой РБК. Среди них он назвал улучшение инвестклимата, перспективы стабильного увеличения внутреннего и внешнего спроса, стабильный рубль, доступ к качественным трудовым ресурсам и рост прибылей, за счет которых по-прежнему финансируется львиная доля инвестрасходов. По этим позициям, подчеркивает Полевой, все не так однозначно.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова сомневается, что разрабатываемые меры позволят новому кругу инвесторов прийти в экономику. По ее мнению, предлагаемые властями механизмы подходят для запуска нового инвестиционного цикла силами уже активно работающих компаний. Однако проблема в том, что в России не появляется новых компаний с обширными инвестиционными планами, говорит она. «Такие игроки на рынке появятся не потому, что будет более или менее льготный режим по налогу на прибыль или инвестиционное стимулирование. Они появятся, когда будут перспективы экономического роста и быстрого восстановления спроса», — говорит Орлова.

В настоящее время непонятно, существуют ли сегменты бизнеса, в которых есть готовность увеличивать инвестиции, отмечает эксперт. В теории нужно увеличивать инвестиции некрупных компаний, поддерживать вложения в интеллектуальную собственность, считает она. «Инвестиции в интеллектуальную собственность могут произойти за счет появления большого числа ИТ-компаний, новых технологических компаний», — заключила Орлова.

Решетников заявил на совещании с президентом 11 марта, что власти «инвестиционных инструментов за последнее время создали достаточно много», не только СЗПК. «На сегодняшний момент у нас скорее как бы дефицит не в инструментах, у нас дефицит в проектах», — признал министр.

В секретариате Белоусова запрос переадресовали в Минэкономразвития. РБК направил запрос в Минфин. Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отказался от комментариев.

Авторы: Петр Канаев, Иван Ткачёв, Анна Гальчева.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: инвестиции , Минэкономразвития , Максим Решетников , строительство , инвестиционная активность ...
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