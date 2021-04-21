КНР и Россию привлекла к саммиту теплая атмосфера

США успешно организовали конференцию по вопросам изменения климата

Владимир Путин примет участие в организованной Байденом климатической конференции. Зачем эта встреча нужна Москве и Вашингтону и как «зеленый курс» других стран может отразиться на российской экономике, разбирался РБК

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Зачем США созвали саммит

В конце марта президент США Джо Байден пригласил лидеров более 40 стран, включая президентов России и Китая, на видеоконференцию по вопросам изменения климата. Назначенная на четверг, 22 апреля, она станет разминкой перед ноябрьским Всемирным климатическим форумом в Глазго — самой важной встречей по климату после Парижского саммита 2015 года.

В Белом доме отмечают, что у нынешнего саммита несколько задач:

обсудить сокращения объема вредоносных выбросов, чтобы не допустить повышения общемировой температуры воздуха более чем на 1,5 °C;

подготовить план мобилизации средств для достижения нулевого уровня углеродных выбросов со стороны государств и частного бизнеса;

найти способы извлечения экономических преимуществ из реализации экологической повестки.

Тема защиты окружающей среды — одна из ключевых для новой американской администрации. Ожидается, что во время саммита она представит программу по сокращению выбросов углекислого газа в ближайшие десять лет. Предшественник Байдена, республиканец Дональд Трамп свернул участие США в климатических проектах и вышел из Парижского соглашения 2015 года, однако его решение было отменено одним из первых указов Байдена.

Согласно опросу организации Pew Research Center, 90% респондентов из числа сторонников Демократической партии США считают, что государство должно предпринимать больше усилий для борьбы с изменением климата. Среди республиканцев такого мнения придерживаются лишь 39%. В целом же более половины американцев полагают, что страна должна активнее бороться с загрязнением окружающей среды.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году будет зафиксирован рекордный рост объемов выбросов углекислого газа в атмосферу. Ожидается, что на конец года выбросы составят 33 млрд т — на 1,5 млрд т (или на 5%) больше, чем в прошлом году. Это самое большое увеличение за последние десять лет, отмечается в обзоре агентства. По итогам 2020 года, на который пришелся пик пандемии коронавируса COVID-19, выбросы углекислого газа сократились на 2 млрд т.

Кто примет участие в саммите

Помимо Джо Байдена, Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите будут участвовать лидеры ведущих европейских экономик — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По итогам 2019 года на США, Китай и ЕС пришлось 49% выбросов парникового газа (на Китай и США — 42,4%). 18 апреля спецпосланник президента США по климату Джон Керри и его коллега из КНР Се Чжэньхуа заявили, что страны выработают собственные стратегии, направленные на достижение нулевых выбросов в окружающую среду. Они будут подготовлены к форуму в Глазго.

По итогам 2019 года США выбросили в атмосферу около 5,28 млрд т парниковых газов, и в стране намерены добиться углеродной нейтральности к 2050 году. На эти цели планируется выделить $2 трлн в следующие четыре года. Уровень выбросов в Китае составляет около 10 млрд т. Пекин прогнозирует, что пик выбросов придется на 2030 год, а потом этот показатель будет снижаться. В 2020 году в Китае была объявлена цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Объем выбросов парниковых газов в ЕС в 2019 году составил 2,54 млрд т. В Еврокомиссии собираются добиться углеродной нейтральности к 2050 году. С этой целью будет вложен €1 млрд в развитие «зеленых» технологий и произведена декарбонизация металлургического сектора к 2030 году. Кроме того, в ЕС хотят ввести налог на товары с большим углеводородным следом, чтобы европейские компании не смогли вывести производство за рубеж и уйти от новых регламентов по защите окружающей среды.

Что это означает для России

Владимир Путин долго хранил молчание по поводу участия в саммите, но 19 апреля Кремль объявил, что президент все-таки присоединится к нему. «Мероприятие это многостороннее, посвящено климату и экологии, является приоритетом для нашей страны. Именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации, принял решение выступить на нем», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На сайте Кремля говорится, что Путин выступит на саммите в формате видеоконференции и «изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата».

Блок видео рекомендаций

Уровень парниковых выбросов России оценивается в 1,68 млрд т — это пятый по величине показатель после США, Китая, Евросоюза и Индии.

России следует активнее включиться в экологическую повестку, чтобы не отставать от международных партнеров и выдерживать конкуренцию с ними, говорится в докладе «Поворот к природе: новая экологическая политика России в условиях «зеленой» трансформации мировой экономики и политики», подготовленном факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Как отмечают эксперты, современная экологическая политика России не в полной мере отвечает вызовам времени, в частности резкому росту значимости окружающей среды в мировой экономике и международных отношениях.

По мнению исследователей из ВШЭ, в России экологическая политика традиционно воспринималась как бремя или даже угроза — из-за потенциального снижения спроса на экспортируемые страной сырьевые товары. Однако «зеленые» технологии и далее будут развиваться независимо от России, а углеводороды будут постепенно терять статус стратегического товара, предупреждают они. В докладе отмечается, что Россия достигла некоторых успехов в сфере создания более высокотехнологичных и менее вредных производств, а также обновила такие отрасли, как металлургия и химическая промышленность. «Страна способна внести огромный вклад в решение глобальных экологических проблем с выгодой для себя. Повестка дня российской природосберегающей политики должна формироваться вокруг этого вклада», — говорится в документе. Эксперты призывают российское руководство формировать международную «зеленую» повестку вокруг статуса «экологически чистой» державы. Что касается внутренней экологической политики, то ее стоит формировать вокруг таких целей, как обновление экономики, включая выход на новый технологический уровень, а также улучшение качества здоровья и жизни людей, предлагают эксперты.

Главный покупатель российских сырьевых товаров — Евросоюз. Как отмечают исследователи аналитического центра Bruegel, базирующегося в Брюсселе, сейчас главная задача ЕС — сокращение использования угля, в том числе за счет увеличения импорта газа, так что Россия может нарастить его поставки в ближайшее время. Однако в среднесрочной перспективе в объединении также снизят потребление нефти и газа. Учитывая, что на энергоресурсы приходится около 60% всего экспорта из России в ЕС, это создаст для Москвы существенные проблемы, прогнозируют эксперты.