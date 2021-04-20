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Каршеринг попал в катастрофу
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Газета
Каршеринг попал в катастрофу
Газета № 055 (3344) (2004) Технологии и медиа,
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Каршеринг попал в катастрофу

Каким оказался 2020 год для российских сервисов краткосрочной аренды автомобилей
Крупные каршеринги в прошлом году увеличили и выручку, и чистый убыток. Пандемия привела к уходу небольших игроков и остановке региональной экспансии, но те, кто остался, готовы и дальше тратить деньги, чтобы наращивать долю рынка
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Выручка компании «Делимобиль» (под этим брендом оказывает услуги компания «Каршеринг Руссия») за 2020 год составила 5,296 млрд руб., что на 33% больше, чем в 2019 году, следует из данных СПАРК.

BelkaCar (АО «Каршеринг») заработала 1,99 млрд руб., это на 5% больше, чем в предыдущем году. Выручка «Ситидрайва» («Новые транспортные системы», до недавнего времени компания работала под брендом YouDrive) увеличилась на 42%, до 1,2 млрд руб.

Из всех перечисленных сервисов данные о выручке за 2020 год ранее озвучивала только BelkaСar, и этот показатель отличался от указанного в отчетности. Как указывалось в сообщении компании, ее выручка составила 2,4 млрд руб., что на 7% больше по сравнению с 2019 годом. Как пояснил представитель BelkaСar, они приводили показатель с учетом дополнительной деятельности, а 1,99 млрд руб. — это выручка непосредственно от услуг каршеринга.

При этом все перечисленные компании остались убыточными:

  • у «Делимобиля» чистый убыток вырос на 13%, до 2,42 млрд руб.;
  • у BelkaCar он увеличился на 33%, до 1,84 млрд руб.;
  • у «Ситидрайва» — более чем в два раза, до 1,35 млрд руб.

Выручка компании «Яндекс.Каршеринг» составила 68 млн руб., а убыток — 710,4 млн руб. Эта компания работает под брендом «Яндекс.Драйв», согласно информации на сайте сервиса. Но само юрлицо было зарегистрировано только в апреле 2020 года. При этом в 2019 году выручка ООО «Яндекс.Драйв», которое раньше считалось основным юрлицом для сервиса, составляла 7,4 млрд руб., а убыток — 2,4 млрд руб. (данные за 2020 год для этой компании не приводятся). Представитель «Яндекса» настаивает, что указанные показатели не отражают итоги их каршеринга. Ранее компания сообщала, что в 2020 году выручка этого направления составила 8,5 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2019-м. Размер убытка «Яндекс» не раскрывал.

Как пандемия повлияла на каршеринги

В апреле 2020 года из-за риска распространения коронавируса государство ввело запрет на работу сервисов каршеринга. В Москве запрет был снят в конце мая, но арендовать машину можно было только на срок не менее пяти дней, а операторы сервисов должны были дезинфицировать автомобили после каждого пользователя. В начале июня ограничения на работу каршерингов в столице были полностью сняты, но в отдельных регионах они сохраняются до сих пор. Тем не менее представители «Ситидрайва», BelkaСar и «Делимобиля» уже в середине июня заявляли, что спрос на услуги каршеринга вернулся к уровню до пандемии.

Бизнес
В Москве выделят более 300 млн руб. субсидий на такси и каршеринг Фото: Олег Яковлев / РБК

По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-центра, из-за приостановки работы каршерингов весной 2020 года общее число поездок за год сократилось на 10%, до 70 млн. Выручка подобных сервисов все равно увеличилась на 9%, до 22,4 млрд руб., благодаря увеличению среднего срока аренды автомобиля и повышению тарифов.

Представитель BelkaCar говорит, что ограничения на работу каршеринга до сих пор сохраняются в Сочи и Краснодарском крае. Это оказало «незначительное влияние на бизнес», поскольку компания нашла решение в виде посуточной аренды машины. В 2021 году компания ожидает роста всех ключевых показателей бизнеса. В частности, ее выручка должна увеличиться на 50%.

Гендиректор «Ситидрайва» Алексей Сергеев ожидает «ощутимый рост» на рынке каршеринга за счет увеличения аудитории и увеличения числа аренд. По его словам, чтобы улучшить показатели прибыли, компания стремится нарастить аудиторию с помощью интеграции с сервисом такси «Ситимобил» и расширения парка машин в столице.

Технологии и медиа
В Москве в ближайшее время запустят «народный каршеринг» Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

По мнению гендиректора ТИАР-центра, руководителя кластера Sharing Economy РАЭК Антона Губницына, пандемия могла стать импульсом для развития каршеринга, так как его бы выбирали как альтернативу общественному транспорту, но введенные ограничения, наоборот, затормозили развитие этой отрасли. Среди итогов пандемии Губницын назвал замедление темпов роста, уход с рынка небольших игроков и остановку региональной экспансии. В то же время он отметил, что, если бы бизнес-модель каршеринга не была потенциально прибыльной, компании не инвестировали бы в подобные сервисы. «Убыточность среди прочего обусловлена тем, что в каршеринге работают компании, которые могут позволить себе тратить много ради захвата доли рынка», — указал эксперт. Он затруднился сказать, сможет ли кто-то из игроков рынка каршеринга стать прибыльным в 2021 году, но отметил, что это будет зависеть от множества факторов: роста цен на новые машины, распространения системы платных парковок, возможности введения субсидий для электрокаров, повторения ограничений на пользование каршерингом в случае обострения COVID-19 и др.

По данным Russian Automarket Research, на конец 2020 года общий парк каршеринга в России составлял 44,4 тыс. автомобилей. Крупнейшими игроками по этому показателю были «Яндекс.Драйв» (27,3%), «Делимобиль» (27%), BelkaCar (11,3%) и «Ситидрайв» (10,5%).

Автор: Дарья Чебакова.
Теги: каршеринг
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