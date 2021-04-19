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Пражская весна основателя ПИК
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Пражская весна основателя ПИК
Газета № 054 (3343) (1904) Бизнес,
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Пражская весна основателя ПИК

Компания Кирилла Писарева займется реставрацией знаменитого ресторана на Арбате
Владельцы здания ресторана «Прага» на Арбате привлекли к его реновации Кирилла Писарева, одного из основателей группы ПИК, — его компания доработает концепцию проекта. Не исключено и инвестиционное участие бизнесмена в будущем
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Девелопером проекта по реновации здания ресторана «Прага» на Арбате станет компания Wainbridge, рассказал РБК ее совладелец и председатель совета директоров Кирилл Писарев. Wainbridge разработает концепцию, будет вести строительные работы, осуществлять технический надзор, продавать недвижимость. Соответствующий договор подписан на прошлой неделе. Информацию подтвердил совладелец здания предприниматель Мирослав Мельник.

«Я знаю Кирилла Писарева больше семи лет, мне нравятся проекты, которые он реализует. Мне, в свою очередь, не хватает девелоперского опыта, поэтому я привлек его», — пояснил Мельник. По его словам, в течение нескольких месяцев Wainbridge будет дорабатывать концепцию проекта.

Ранее Мельник рассказывал, что в реставрацию «Праги» планируется инвестировать 1,7 млрд руб. и открыть в здании площадью почти 10 тыс. кв. м магазины, рестораны и 28 апартаментов. «Эта та сумма, которую мы не хотим превысить, но я боюсь, что может получиться и больше 2 млрд руб. Много будет зависеть от деталей — материалов, мебели и т.п.», — поясняет Мельник.

Стороны не раскрывают сумму сделки. Обычная ставка девелопера составляет 10–20% от бюджета проекта, но есть и более комплексные схемы, когда девелоперам могут, например, дать долю в проекте, отмечает партнер Colliers Станислав Бибик.

Чем известна «Прага»

Здание ресторана «Прага» охраняется как памятник архитектуры. В нынешнем виде оно построено в начале XX века, но трактир «Прага» на этом месте открылся еще в 1872 году. В 1990-е здание выкупила у Москвы группа АСТ бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В 2009 году рынок закрылся, у Исмаилова начались проблемы в бизнесе, и в 2015 году предприниматель был признан банкротом.

Мирослав Мельник купил здание ресторана «Прага» в 2019 году на торгах за 1,4 млрд руб., позже он продал 50% проекта компании предпринимателя Константина Бежевца.

В 1990-е годы Мельнику принадлежали в Москве клуб Up & Down, рестораны «Версаль», «Изуми» и «Три пескаря». Сейчас предпринимателю принадлежит 50,5% компании, владеющей Черемушкинским рынком.

Бизнес
Здание ресторана «Прага» на Арбате купил совладелец Черемушкинского рынка Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Кирилл Писарев вместе с Юрием Жуковым основали группу ПИК, в 2007 году она провела IPO в Лондоне и была тогда оценена в $12,3 млрд. Но во время кризиса 2008–2009 годов капитализация компании на несколько месяцев опустилась до $300 млн, а ее основным владельцем стал владелец компании «Нафта-Москва» Сулейман Керимов. Жуков и Писарев окончательно вышли из состава акционеров компании в 2011 году.

Со штаб-квартирой в Лондоне Wainbridge реализует проекты в России, Франции, Великобритании, Монако и США. В частности, в Москве компания строит комплекс Bvlgari, включающий гостиницу и жилые резиденции. Общая площадь всех проектов, как указано на сайте компании, — более 444 тыс. кв. м, их общая стоимость — свыше $4 млрд. Заявленная выручка в 2020 году — более $200 млн. Wainbridge, по данным самой компании, принадлежит Кириллу Писареву, Михаилу Сердцеву и Майклу Белтону. Доли партнеров в компании не раскрывают.

Wainbridge, по словам Писарева, планирует создать в «Праге» «нестандартный продукт» и «удивить рынок»: «Это знаковое место, красивое здание, его нельзя просто так взять и отремонтировать». Писарев признает, что проект будет «очень непростым»: например, нужно разделить здание так, чтобы людям, которые будут жить в апартаментах, не мешал ресторан, но при этом они могли им эффективно пользоваться.

И коммерческие помещения в здании, и апартаменты планируется продавать, при этом предполагается, что владельцы апартаментов не будут жить там постоянно, а будут сдавать их в аренду. «Расположение «Праги» не подразумевает, что там люди будут жить с детьми и гулять по Новому Арбату, — рассказал Мельник. — Это деловая часть города, проект рассчитан на людей, которые приезжают, например, на переговоры в командировки». Совладелец «Праги» напомнил, что у него есть опыт в управлении апартаментами — у его Cosmopolita Group шесть апарт-отелей в Барселоне в целом на 100 номеров.

Писарев уточняет, что Wainbridge ведет также переговоры об инвестиционном участии в проекте и управлении им после окончания строительных работ, но решения об этом пока не приняты. Решение о передаче управляющих функций может быть принято, если Писарев убедит инвесторов, что он сможет делать это эффективнее, чем они, уточняет Мельник.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: недвижимость , апартаменты , ресторан «Прага»
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