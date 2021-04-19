Лизинговые долги добрались до небес

Руководство ГТЛК обнародовало данные о недополученных в 2020 году доходах

Российские авиакомпании в 2020 году из-за пандемии коронавируса увеличили просрочку арендных платежей за лизинг самолетов. Крупнейшая лизинговая компания ГТЛК недополучила ₽15,6 млрд от перевозчиков, включая эксплуатантов Superjet

Sukhoi Superjet-100 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Объем недополученных платежей крупнейшей российской лизинговой компанией ГТЛК в 2020 году от клиентов составил 20,8 млрд руб., заявил ее гендиректор Евгений Дитрих. В эту сумму входят реструктуризация действующих договоров, снижение ставок и отсрочка платежей.

Бóльшая часть недополученных доходов пришлась на авиатранспорт (15,6 млрд руб.), транспортную инфраструктуру (1,9 млрд руб.), водный (1,6 млрд руб.) и железнодорожный транспорт (1,3 млрд руб.), уточнил представитель компании. По его словам, объем дебиторской задолженности по статье «авиация» вырос вдвое.

Пандемия коронавирусной инфекции — главный вызов 2020 года, отмечает ГТЛК. Не только авиакомпании, но и лизингодатели пострадали от ограничений полетов. Объем недополученных компанией платежей очень существенный, констатирует главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, и серьезным бременем ложится на ГТЛК. Выручка в 2020 году упала на 59%, до 67,3 млрд руб., чистая прибыль — на 89%, до 302 млн руб., следует из отчетности компании по РСБУ. Только по авиационному сегменту она недополучила 23% выручки.

Каким перевозчикам потребовались отсрочки платежей

В 2020 году многие авиакомпании, включая крупнейшую авиагруппу «Аэрофлот», договорились об отсрочке лизинговых платежей из-за резкого падения перевозок (на 46%, до 69 млн пассажиров), которое обернулось для отрасли рекордными убытками — 130 млрд руб.

Около четверти недополученных средств ГТЛК в авиационном секторе сгенерировали операторы российских региональных самолетов Superjet 100, отмечает представитель ГТЛК. Общая сумма дебиторской задолженности таких перевозчиков составляет около 4 млрд руб. В нее входят ежемесячные арендные платежи и обеспечительные платежи авиакомпаний по статье «технический резерв».

ГТЛК полностью принадлежит правительству в лице Минтранса. С 20 ноября 2020 года ею руководит экс-министр транспорта Евгений Дитрих. Доля компании на рынке авиализинга составляет 34%. Каждый 16-й пассажир гражданской авиации России в прошлом году перевезен самолетами ГТЛК, говорится в презентации компании.

Сейчас ГТЛК принадлежат самолеты Superjet 100 из парков шести российских авиакомпаний («Азимут», АТК «Ямал», «ИрАэро», «Северсталь», «Якутия» и Red Wings), которые преимущественно летают между российскими регионами. В прошлом году пассажиропоток на внутрироссийских маршрутах упал на 23%, а у большинства из этих компаний падение было сильнее, следует из данных Росавиации: АТК «Ямал» снизила перевозки на 60%, Red Wings — на 50%, «ИрАэро» — на 35%, «Якутия» — на 30% (данных по «дочке» «Северстали» нет). И только «Азимут», который специализируется на полетах на юг России, потерял лишь 2%.

Суммы ежемесячной аренды Superjet 100, передаваемой по схеме финансового лизинга, могут составлять 10 млн руб., по операционному лизингу — 11 млн руб., говорит менеджер крупной лизинговой компании. Эти шесть авиакомпаний используют обе схемы лизинга.

«У держателей Superjet 100 были большие проблемы. Например, у авиакомпании «Азимут» мы провели довольно большую реструктуризацию в конце прошлого года», — рассказал заместитель гендиректора ГТЛК Антон Королев. По его словам, лизинговая компания шла навстречу авиакомпаниям, попавшим в трудное положение, и занималась реструктуризацией платежей.

«ГТЛК делала реструктуризацию [лизинговых платежей]: не снижала их, а просто переносила на другие даты», — заявил РБК председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод. Это стандартная процедура, которую проходили все авиакомпании, «Азимут» ничем не отличался от других перевозчиков, подчеркивает он и добавляет, что из 15,6 млрд руб. платежей доля «Азимута» незначительная.

«Наиболее проблемные должники — «ИрАэро» и «Якутия», мы продолжаем консультации», — говорит представитель ГТЛК. РБК направил запросы в пресс-службы перевозчиков.

Вполне ожидаемо, что у перевозчиков второго—третьего эшелона возникают сложности с обслуживанием договоров лизинга, говорит директор департамента по работе с крупнейшими клиентами «СберЛизинга» Павел Пискун. «Такие ситуации неоднократно возникали и до пандемии, поэтому неудивительно, что в текущей кризисной ситуации лизингодатели сталкиваются с задержкой платежей или отказами от исполнения договоров», — добавляет он.

С увеличением пассажиропотока в 2021 году ситуация с отсрочкой платежей начала улучшаться. «Платежи мы получим, но позже и в чуть большем объеме, от такой реструктуризации довольны обе стороны», — говорит представитель ГТЛК.

Как справляются крупнейшие эксплуатанты Superjet

Крупнейшим эксплуатантом Superjet выступает группа «Аэрофлот» — 60 самолетов, следует из данных Росавиации на 22 марта. Но в рамках новой стратегии группы все суда российского производства переходят от одноименного перевозчика («Аэрофлот») к авиакомпании «Россия». Большинство этих самолетов находится в портфеле «ВЭБ-лизинга» (34), а также «СберЛизинга» (20) и «ПСБ Лизинга» (6).

У «Аэрофлота» нет задолженностей по лизингу авиационной техники, включая самолеты Superjet 100, говорит представитель авиакомпании, оплата происходит в установленный срок, прописанный в договорах между авиакомпанией и поставщиком. Это подтверждают Пискун и представитель ПСБ (владеет «ПСБ Лизинг»), который также поставляет российские самолеты «Азимуту» и Red Wings. РБК направил запрос в пресс-службу «ВЭБ-лизинга».

«Аэрофлот» пока не использует самолеты Superjet из парка ГТЛК. Но летом 2021 года завершится процесс передачи активов «ВЭБ-лизинга» в ГТЛК в рамках реформы института развития. Компания планирует увеличить свой авиапарк на 79 самолетов и вертолетов, или примерно на 25,5% (почти до 400 воздушных судов), отметил Дитрих. При этом количество Superjet 100, включая самолеты, которые эксплуатирует группа «Аэрофлот», вырастет на 35, до 81.

У еще одного эксплуатанта Superjet, авиакомпании Red Wings (у нее пока пять таких самолетов, но парк планируется увеличить до 60), нет задолженности по оплате аренды этих самолетов, заявил РБК гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. «Реструктуризация нам не была нужна, потому что авиакомпания получила первый самолет в сентябре прошлого года», — добавил он. Superjet в Red Wings поставили ГТЛК и «ПСБ Лизинг».

Но крупные российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», в 2020 году договаривались о реструктуризации платежей по другим воздушным судам. «С «Аэрофлотом» договорились о переносе срока платежей на высокий сезон (лето) 2021 года и уже получаем платежи по всем бортам», — заявил РБК гендиректор группы «ВТБ-лизинг» Дмитрий Ивантер, у которого в портфеле нет самолетов Superjet 100. Для Utair компания перенесла платежи и перевела из долларовой ставки в рублевую. «Заявок на дополнительную реструктуризацию от авиакомпании мы не получали. Сейчас клиент [Utair] также осуществляет обслуживание лизинговых платежей без задержек и в полном объеме», — говорит Ивантер.

По его словам, реструктуризации договоров «ВТБ-лизинга» с авиакомпаниями были «своевременными и результативными» и помогли перевозчикам пройти сложный период работы в пандемию, поддержали ликвидность и способствовали продолжению полетов.