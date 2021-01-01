Экс-главу Минтранса Дитриха назначили на новую должность
Бывший министр транспорта Евгений Дитрих назначен генеральным директором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).Об этом говорится в сообщении компании.
«Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на пять лет», — говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал Михаил Полубояринов. Его полномочия с 19 ноября были прекращены. Полубояринов станет гендиректором авиакомпании «Аэрофлот».
С поста главы Минтранса Дитрих был уволен 9 ноября. Ранее о его отставке сообщали источники РБК. Место Дитриха в министерстве занял Виталий Савельев, ранее занимавший пост гендиректора «Аэрофлота».