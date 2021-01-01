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Экс-главу Минтранса Дитриха назначили на новую должность

Евгений Дитрих
Евгений Дитрих (Фото: kremlin.ru)

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих назначен генеральным директором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).Об этом говорится в сообщении компании.

«Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

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Ранее эту должность занимал Михаил Полубояринов. Его полномочия с 19 ноября были прекращены. Полубояринов станет гендиректором авиакомпании «Аэрофлот».

С поста главы Минтранса Дитрих был уволен 9 ноября. Ранее о его отставке сообщали источники РБК. Место Дитриха в министерстве занял Виталий Савельев, ранее занимавший пост гендиректора «Аэрофлота».

По данным источников РБК, экс-министру предлагали стать врио губернатора Белгородской области, но он от такого предложения отказался. 18 ноября в правительстве сообщили, что кандидатуру Дитриха рекомендовали на пост главы ГТЛК.

Евгений Дитрих Минтранс назначения
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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