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«Аэрофлот» берет Каир числом
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Газета
«Аэрофлот» берет Каир числом
Газета № 053 (3342) (1604)
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«Аэрофлот» берет Каир числом

Крупнейшая авиакомпания России планирует вдвое увеличить объем перевозок в Египет
На фоне ограничений на полеты в Турцию «Аэрофлот» увеличит число рейсов в Каир и почти вдвое — количество билетов, заменив самолеты на более вместительные. Так компания намерена компенсировать часть потерь на турецком направлении
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Аэрофлот», единственный российский перевозчик, осуществляющий рейсы Москва — Каир, c 26 апреля увеличит их количество и емкость. Об этом РБК заявил заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов (его ответ передала пресс-служба).

По его словам, на этом направлении компания поставит более вместительные широкофюзеляжные самолеты. В этом случае количество посадочных мест может увеличиться почти вдвое, до 8,5 тыс. в месяц. Так компания рассчитывает удовлетворить спрос российских туристов на египетское направление на фоне почти полного закрытия полетов в Турцию с 15 апреля и частично компенсировать свои потери.

Что «Аэрофлот» поменяет на рейсах в Каир

«Аэрофлот» летает из Москвы в Каир шесть раз в неделю, следует из расписания перевозчика. Сейчас на этих рейсах авиакомпания использует самолеты Airbus A321 (в парке 33 лайнера). На таком самолете 170 или 183 кресла в эконом- и бизнес-классе в зависимости от компоновки. Таким образом, еженедельно компания могла доставлять в Египет до 1098 пассажиров. Сейчас загрузка этих рейсов составляет около 90%, говорит источник, близкий к компании, то есть реально компания возит в Каир около 1000 человек в неделю, или 4 тыс. в месяц.

Эти самолеты «Аэрофлот» планирует заменить на Airbus A330-300 (у компании 12 таких самолетов), которые способны перевезти от 296 до 301 пассажира, говорит Панов. C 27 апреля компания также добавит еще один рейс в неделю в Каир (увеличив их число до семи в неделю), поэтому общее число билетов может вырасти до 2100 в неделю (8,4 тыс. в месяц), то есть почти в два раза.

Бизнес
Россия решила приостановить полеты в Турцию и Танзанию Фото: Nicole Tung / Bloomberg

«Мы действительно фиксируем рост спроса на египетском направлении и планируем в связи с этим увеличивать провозную емкость на направлении Москва — Каир», — отметил Панов. По его словам, рост «существенный», и он произошел из-за ограничений на турецком направлении.

С 15 апреля до 1 июня Россия приостановила полеты (регулярные и чартерные рейсы) в Турцию, оставив только по два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, которые будут осуществлять «Аэрофлот» и Turkish Airlines, и вывозные рейсы. Причина — резкий рост заболеваемости коронавирусом в этой стране: по данным Оксфордского университета, 11 апреля в Турции выявили 51,7 тыс. случаев заражения, это ровно в четыре раза больше, чем месяц назад (12,8 тыс. человек по данным за 11 марта).

Турция — основное направление, куда россияне ездили на отдых за границу. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), общее количество туристов, забронировавших туры в эту страну с заездами в период с середины апреля и до конца мая, составляло 533,2 тыс. человек. Сразу после новостей об ограничении полетов в Турцию сервисы бронирования билетов зафиксировали повышенный интерес россиян к альтернативным вариантам отдыха за границей, включая Египет (в некоторых агрегаторах рост на 98%), ОАЭ, Кипр и Грецию.

Второе место после Турции

В 2015 году российские авиакомпании чартерными рейсами перевезли между Россией и Египтом 3,85 млн человек (туда и обратно), следует из данных Транспортной клиринговой палаты. Это направление занимало второе место по популярности у россиян, уступая только Турции (5,46 млн человек в 2015 году). Тогда маршруты Москва — Хургада (1,53 млн пассажиров туда-обратно регулярными и чартерными рейсами) и Москва — Шарм-эш-Шейх (1,21 млн) по популярности у российских авиакомпаний проигрывали только направлению Москва — Анталья (2,42 млн).

По оценке АТОР, после запрета рейсов на египетские курорты в ноябре 2015 года количество туристов в эту страну из России составляло ежегодно 100–150 тыс. человек. В прошлом году из-за локдауна Египет посетили всего 20–30 тыс. россиян.

«Египет — одно из самых востребованных круглогодичных направлений у российских туристов, которым сейчас, на фоне закрытия Турции, не хватает предложений пляжного отдыха», — сказала РБК гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

«Дополнительная емкость, выставляемая «Аэрофлотом» за счет замены самолетов на этом направлении на широкофюзеляжные, частично этот спрос удовлетворит», — добавил Панов.

В Каир также с конца февраля летает авиакомпания NordStar из Ростова-на-Дону — один раз в неделю на узкофюзеляжных самолетах Boeing 737-800. Компания давно добивалась разрешения на эти рейсы, но их загрузка невысока, сказал РБК источник в NordStar. В столицу Египта также планирует начать полеты Azur Air (ее стратегический партнер — Anex Tour), осуществляя рейсы из семи российских городов — Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Красноярска, Уфы и Екатеринбурга. «Мы ожидаем разрешение от властей Египта. Аккредитацию с российской стороны авиакомпания успешно прошла», — сказал РБК представитель Azur Air.

РБК направил запросы в другие крупнейшие авиакомпании о планах начать полеты в Каир — S7, «Победу» и «Россию».

Когда откроют египетские курорты

Российским авиаперевозчикам разрешено летать только в столицу Египта. Авиасообщение между двумя странами полностью отсутствовало, после того как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет A321 «Когалымавиа», которое Москва признала терактом и ввела полный запрет на рейсы российских компаний в эту страну. «Террористический акт над Синайским полуостровом был именно нападением на российских граждан, что равнозначно нападению на государство», — заявил тогда глава МИДа Сергей Лавров. В январе 2018 года президент Владимир Путин смягчил запрет, разрешив полеты в Каир.

Политика
Лавров выразил надежду на скорое возобновление чартеров в Египет Сергей Лавров

Российские и египетские власти неоднократно комментировали планы возобновления полетов российских компаний на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. 11 апреля в ходе визита в Египет Лавров заявил в интервью местной газете «Аль-Ахрам»: «За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время». Но представители Минтранса и Росавиации отказались комментировать, когда реально могут возобновиться такие рейсы.

«Если регуляторы примут соответствующие решения, мы будем готовы возобновить полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Платежеспособный спрос есть, поэтому «Аэрофлот» заинтересован в выполнении этих рейсов», — отмечает Панов. Azur Air также готова начать полеты на эти курорты, как только появится официальное разрешение властей, добавляет ее представитель.

Авиакомпания Nordwind (работает вместе с Pegas Touristik) может максимум в течение недели после получения разрешения от российских властей начать полеты на курорты Египта, говорит Подгорная. По ее словам, открытие полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх станет палочкой-выручалочкой для российской туриндустрии на фоне запрета полетов в Турцию и других ограничений.

Блок видео рекомендаций

Но представитель «Уральских авиалиний» сомневается, что полеты на курорты Египта откроются скоро. Тем не менее увеличение количества билетов из Москвы в Каир даже с учетом пересадки, для того чтобы попасть в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, крайне позитивно для туриндустрии, отмечает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Как «Аэрофлот» спасается от убытков

Из-за почти полного закрытия международного авиасообщения с марта 2020 года и падения пассажиропотока на 61% компания «Аэрофлот» по итогам года получила рекордный убыток в 96,5 млрд руб. против 5,3 млрд руб. прибыли годом ранее. Потери из-за ограничения полетов в Турцию также будут «существенными», отмечает Панов. И их только частично удастся компенсировать за счет Египта, добавляет он.

Другие авиакомпании, включая «Уральские авиалинии» (этот перевозчик закончил прошлый год с чистым убытком в 5,85 млрд руб.), также надеются, что открытие египетских курортов поможет им улучшить финансовые показатели в 2021 году.

Финансы
Убыток российских авиаперевозчиков в 2020-м достиг почти ₽125 млрд Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В этому году «Аэрофлот» уже не первый раз вносит коррективы в свою маршрутную сеть и распределение авиапарка. 9 апреля стало известно, что компания решила перенаправить около 25% самолетов (более 50 лайнеров), простаивающих из-за ограничений на полеты за рубеж, на курортные направления юга России. На этой неделе авиакомпания также анонсировала, что с 29 апреля начнет летать в Горно-Алтайск. В июне «Аэрофлот» будет совершать на этот сибирский курорт десять рейсов в неделю на самолетах Boeing 737-800, которые насчитывают от 158 до 168 мест.

Действия «Аэрофлота» показывают, что компания работает над поиском новых источников прибыли, замечает аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова. Все эти шаги вместе могут привести к значительному улучшению финансовых результатов компании по сравнению с 2020 годом, но они все равно, скорее всего, будут отрицательными, добавляет она. До полного открытия международного рынка перевозок у «Аэрофлота» не получится выйти в прибыль, если только авиакомпания полностью не пересмотрит маршрутную сеть, полагает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Компания ищет возможности минимизировать потери и загрузить флот, эти действия совершенно понятны, хотя и не станут хорошей новостью для других игроков, указывает Борисов. По его словам, такое большое предложение на внутренних линиях будет толкать цены на билеты вниз и убытки распределятся между всеми участниками рынка.

Авторы: Артём Кореняко, Тимофей Дзядко.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: Аэрофлот , авиасообщение с Египтом , Турция
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