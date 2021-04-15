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Газета
Кондитеры сдались под давлением сырья
Газета № 052 (3341) (1504) Бизнес,
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Кондитеры сдались под давлением сырья

Производители сладостей предупредили о неизбежном повышении цен
Из-за «катастрофического», по словам кондитеров, подорожания сырья они вынуждены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети. Но те готовы согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

О повышении отпускных цен на кондитерские изделия рассказали РБК сразу несколько кондитерских предприятий. О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».

«Значительно» поднять цены на продукцию производителей вынуждает рост цен на сырье, констатирует гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев. Компания ведет переговоры о повышении цен, оно различается для разных категорий, но в среднем составляет от 10%.

Ситуация на рынке кондитерских изделий схожа с тем, что происходит на рынке масложировой продукции — практически все поставщики — от сырья до упаковки — повышают цены, причем иногда еженедельно, сетует гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. Его компания также уведомила сети о повышениях на те позиции, где больше всего поднялась стоимость сырья.

Бизнес
Подорожавший сахар стал одной из причин падения спроса на карамель Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Какие именно это продукты и на сколько они подорожали, Барышев не уточнил, но отметил, что уведомления о росте цен «ступенчатые», чтобы «не травмировать потребителя». Этот рост не последний, в течение года с большой вероятностью будем еще вести переговоры о повышении», — признает гендиректор «Эссен Продакшн АГ».

У кондитерской фабрики «Победа», по словам ее президента Виталия Муравьева, отпускные цены в среднем выросли на 3% по сравнению с ценами высокого сезона 2020 года, то есть осени. При этом себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10%, отметил Муравьев.

Как подорожало сырье

Сырье для кондитеров выросло в цене, по мнению Акульчева, «катастрофически» — от 25 до 120% за последние шесть месяцев. Дорожают, по его словам, основные ингредиенты, из которых состоят вафли и другая продукция компании: мука, масло, яйца, джемы в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%.

Рост затрат по сырью по сравнению с прошлым годом достиг на текущий момент около 50–70%, вторит Барышев. При этом масложировая продукция подорожала в годовом выражении на 100%, какао-порошки — на 30–40%, сахар — на 100%. Цены на часть сырья компания законтрактовала в 2020 году, но так как основная его часть закупается в валюте, то из-за падения курса рубля ингредиенты для кондитеров подорожали на 20–25% к ценам предыдущих лет. «Огромное», по словам Барышева, влияние на рост цен оказал Китай, который после долгого перерыва стал закупать сырье гигантскими объемами, тем самым образовав мировой дефицит по некоторым позициям. Кроме того, сказывается также рост цен на фрахт из Китая, добавляет гендиректор «Эссен Продакшн АГ».

Среди наиболее подорожавшего сырья — какао-продукты, упаковка и сахар, подтверждает Муравьев из «Победы». Одна из причин — рост мировых цен из-за нехватки сырья: после первой волны пандемии спрос в ряде стран, прежде всего в Азии, восстановился быстрее, чем рассчитывали производители, заключившие контракты на меньшие объемы. В результате по некоторым позициям, например пальмовым и другим промышленным жирам, используемым в кондитерской промышленности, возник дефицит ингредиентов. Похожая ситуация, по словам Муравьева, с картоном для упаковки: он начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья — в пандемию сократился сбор макулатуры.

Какао дорожает, после того как в этом году Гана и Кот-д'Ивуар — крупнейшие страны-производители, на долю которых приходится более 50% мирового производства какао-продуктов, — договорились брать дополнительно по $500 с 1 кг за экспорт тертого какао (1 т стоит около $3,3–3,4 тыс.).

Экономика
Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На подорожание базовых продуктов, в том числе сахара, подсолнечного масла, муки еще в декабре 2020 года обратил внимание президент Владимир Путин. После этого государство ввело регулирование цен на сахар, а также на подсолнечное масло в рознице.

Государство регулирует цену на сахар для потребителей, но производители кондитерских изделий получают его по рыночной цене, напоминают собеседники РБК. Производители преодолевают резкие скачки цен за счет длительных контрактов с поставщиками сырья, указывает Муравьев из «Победы». Те, у кого есть долгосрочные контракты, могут пройти эти скачки цен безболезненно, но если таких контрактов нет, то сырье обойдется существенно дороже, отмечает он.

Общество
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на российском рынке сахара Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Что сейчас с розничными ценами

Основные категории кондитерских изделий с марта 2020-го по март 2021 года подорожали в магазинах в среднем на 2,5–8,5%, свидетельствуют доступные данные Росстата. Самый заметный рост за год продемонстрировали те категории кондитерской продукции, которые больше всего зависят от изменения цен на муку, растительное масло и сахар — зефир, пастила, печенье и пряники, перечисляет исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Средняя розничная цена 1 кг зефира и пастилы выросла в марте этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года на 8,5%, до 286,9 руб., 1 кг печенья — на 7,8%, до 172,1 руб., 1 кг пряников — на 7,2%, до 156,3 руб.

Есть ли реакция торговых сетей

Информация от ретейлеров о значительном повышении цен на кондитерские изделия не поступала, заявили РБК в Ассоциации компаний розничной торговли. РБК направил запрос в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Ашан» и «Ленту».

Сети не воспринимают уведомления позитивно и «не слышат переработчиков», сетует Акульчев. Ретейлеры видят тенденцию к росту цен на рынке сырья, но не принимают поднятие цен более чем на 5–7%, хотя «для всех явно», что сырье для кондитеров подорожало на 50% и более, говорит Акульчев.

Экономика
«Союзроссахар» обвинил ретейлеров в создании искусственного дефицита Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

«Шаг в 3–5% обычно принимается без особых проблем», — признает Муравьев. По его словам, увеличение цен на 5% уже будет тормозить спрос, а подъем на 10% «изрядно откинет по продажам».

Сегодня многие предприятия кондитерской промышленности оказались в ситуации между «молотом и наковальней», когда, с одной стороны, существенно (а где-то и кратно) выросли цены на все ключевое сырье и упаковки, а с другой — предприятия не могут поднять цены на экономически обоснованный уровень из-за невысокой покупательной способности населения, констатирует Лашманкин. Он напоминает, что кондитерские изделия не относятся к продуктам первой необходимости и люди покупают сладости уже после того, как приобрели базовый набор продуктов, и если кондитерские продукты окажутся «не по карману», покупатели будут вынуждены от них отказаться.

Что говорит Минсельхоз и производители сахара

Оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий, по оценке Минсельхоза, нет, сообщил РБК представитель министерства. Меры по стабилизации цен на продовольствие, которое приняло правительство, включают и «сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции», настаивает представитель Минсельхоза.

Применение пошлин на экспорт масличных позволит снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника, стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно, а снижению стоимости сахара будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году и новые меры поддержки переработчиков, перечисляют в Минсельхозе.

Экономика
СМИ узнали о выделении 9 млрд руб. производителям сахара и масла Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Доля сахара в конечной стоимости кондитерских изделий незначительна и составляет от 1,5 до 13,5%, утверждает предправления Союзроссахара Андрей Бодин. По его словам, у большинства крупных кондитерских предприятий есть долгосрочные контракты с сахарными заводами и сегодня они закупают сахар по ценам, зафиксированным на уровне июля-августа прошлого года, которые еще были далеки от пиковых значений. Кроме того, производители смогут закупать сахар в других странах, если будет принято решение о его беспошлинном импорте, напоминает Бодин. Этот вопрос в ближайшее время может быть рассмотрен на совете Евразийской экономической комиссии.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: рост цен , кондитерские изделия , поставщики , госрегулирование цен
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