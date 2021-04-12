Льготы — только самым бедным

Минфин предложил ужесточить условия предоставления налоговых преференций в Красноярском крае

Минфин предложил поправки, предоставляющие особые льготы по налогу на медно-никелевые руды в Красноярском крае только месторождениям «Интергео» Михаила Прохорова. Новые проекты «Норникеля» и «Русской платины» под них не подпадают

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Минфин подготовил поправки ко второму чтению в законопроект о снижении в пять раз выплат налога на добычу (НДПИ) в Красноярском крае бедных многокомпонентных руд, из которых извлекают никель, медь и платиноиды.

Это следует из письма замминистра финансов Алексея Сазанова, которое он направил 22 марта в профильные ведомства (Минэкономразвития, Минприроды, Минэнерго и Минюст). У РБК есть копия письма и проект, их подлинность подтвердил источник в одном из профильных ведомств.

Согласно поправкам, льготу по НДПИ предлагается распространять только на новые месторождения, и не только с низким содержанием никеля, но и с низким содержанием палладия и платины, поэтому она будет доступна только проекту «Интергео» Михаила Прохорова. А месторождения «Норникеля» Владимира Потанина и «Русской платины» Мусы Бажаева, которые также расположены в Красноярском крае, должны будут платить более высокий НДПИ.

Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает установление специфической ставки для добычи бедных многокомпонентных комплексных руд в Красноярском крае, то есть руд с низким содержанием всех полезных компонентов в медно-никелевых рудах, без привязки к конкретным организациям, осуществляющим их добычу, сообщил представитель Минфина. Поправки направлены на уточнение отнесения этих руд к бедным, пояснил он.

Против такого подхода выступил Минпромторг, сообщил РБК источник в одном из профильных ведомств. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Какие поправки предложил Минфин

Осенью 2020 года было принято решение об увеличении в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также руд черных и цветных металлов. Выплаты по налогу рассчитываются как базовая ставка для определенного вида полезных ископаемых, умноженная на рентный коэффициент, именно он и был повышен до 3,5. Эта мера, по прогнозу Минфина, позволит c 2021 года собирать по 56 млрд руб. дополнительных налогов ежегодно. Основная нагрузка от увеличения этого налога легла на «Норникель». По оценке Goldman Sachs, повышение налога обойдется компании в $477 млн (35 млрд руб.) EBITDA в год.

Бизнесу удалось добиться снижения рентного коэффициента (с 3,5 до 1) для новых проектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Весной 2021 года также планировалось обсудить подход к дифференциации повышения НДПИ. Получается «не вполне справедливая конструкция», которая «столкнет» одни компании с другими, заявил недавно глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с журналистами. По его словам, в результате одним компаниям повышение НДПИ снизят, а другим — увеличат.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, снижающий ставку по НДПИ с 730 до 140 руб. за тонну для новых месторождений многокомпонентной руды, содержащей в том числе медь, никель и металлы платиновой группы, при условии что содержание никеля в ней не более 0,5%. Законопроект должен был стимулировать разработку новых и менее рентабельных месторождений металлов. Под них подпадали в том числе Масловское месторождение «Норникеля» (содержание никеля 0,3%), Черногорское месторождение «Русской платины» (0,22%) и Кингашское месторождение «Интергео» (нет данных).

«Если содержание никеля не более 0,5%, это достаточно бедные породы, и, естественно, выручка, которую приносит их разработка, меньше. Мы предлагаем снизить НДПИ для вовлечения в разработку новых месторождений многокомпонентных комплексных руд», — пояснял тогда Сазанов.

Теперь Минфин предлагает изменить подход к льготам: снизить не ставку НДПИ для таких бедных месторождений, а рентный коэффициент (до 0,2) и ввести новые условия: содержание металлов платиновой группы в рудах должно быть не более 1 г на 1 т руды, месторождение на 1 января 2021 года разработано не более чем на 1% и добыча на нем ведется в рамках инвестиционного проекта, в отношении которого заключено СЗПК. Для всех остальных месторождений ставка составит 730 руб. за тонну, следует из письма замглавы Минфина. Рентный коэффициент для новых проектов с соглашениями СЗПК будет равен 1, а для прочих — 3,5 (то есть выплаты будут равняться 2,5 тыс. руб. за тонну). «Учитывая сжатые сроки, предусмотренные для внесения проекта поправок в правительство и Госдуму, просим согласовать проект поправок в максимально короткий срок», — пишет Сазанов.

По данным справочника наилучших доступных технологий, Октябрьское и Талнахское месторождения «Норникеля» в Красноярском крае (не подпадают под льготы и по содержанию в руде никеля) являются самыми богатыми по концентрации металлов платиновой группы (от 2,8 до 28,9 г на тонну), а Норильск-1, Масловское и Черногорское — беднее (в среднем 6,6 г на тонну). Под новые условия, которые предлагает Минфин, подпадают только Кингашское и Верхнекингашское месторождения «Интергео» — около 0,5 г платиноидов на тонну.

Представитель «Норникеля» отказался от комментариев, РБК направил запросы в «Русскую платину» и «Интергео».

Почему Минпромторг выступил против

Минпромторг не согласовал проект поправок, который предложил Минфин, поскольку выбранные критерии могут быть распространены только на два месторождения «Интергео», рассказал РБК источник в одном из профильных ведомств. При этом Черногорское месторождение и южная часть месторождения Норильск-1 («Русская платина»), а также северная часть месторождения Норильск-1 («Норникеля») в отличие от участков «Интергео» не получают господдержки, в том числе на региональном уровне, заметил собеседник РБК.

По словам источника РБК, реализация проектов «Норникеля» и «Русской платины» осуществляется инвесторами в более сложных природно-климатических условиях. В итоге предложение Минфина ограничивает возможность применения льготной налоговой ставки только для «Интергео», делая проект закона индивидуальной налоговой льготой для конкретного юридического лица, что противоречит идеологии Налогового кодекса, заключает источник.

Что известно о новых проектах «Интергео», «Норникеля» и «Русской платины» «Интергео» была создана в 2008 году при разделе бизнеса Прохорова и Потанина. У нее два проекта: медный — Ак-Суг (в Республике Тыва, запасы — 5,1 млн т меди) и никелевый — Кингаш (в Красноярском крае, запасы — 2,4 млн т никеля. Инвестиции в оба проекта оценивались в $2,7 млрд. Производство на Ак-Суге планировали запустить в 2023 году, а через год — на Кингаше. В марте 2019 года РФПИ и Российско-китайский инвестиционный фонд приобрели 9,53% «Интергео». Компания просила господдержку в размере 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи, писал «Коммерсантъ», но ей выделят из бюджета 13 млрд руб. «Норникель» планировал инвестировать в развитие северной части месторождения Норильск-1, расположенного на Таймыре, более 45 млрд руб. А «Русская платина» рассчитывала вместе с «Норникелем» вложить еще $15 млрд в разработку южной части Норильска-1, Черногорского и Масловского месторождений, но их партнерство «Арктик Палладий» было расторгнуто. Теперь компания должна будет самостоятельно организовать добычу на Черногорском месторождении.

Поправки Минфина (в случае их принятия) будут провоцировать компании расширять границы участков, чтобы снизить содержание металлов платиновой группы в руде, замечает независимый эксперт по устойчивому развитию Максим Худалов. «Ждем творческого подхода к оконтуриванию месторождений и подсчету запасов и средних содержаний металлов в них», — замечает он.

Минпромторг же предложил Минфину скорректировать критерии, чтобы под дифференциацию НДПИ попали другие медно-никелевые месторождения на территории Красноярского края, которые также являются бедными — содержат мало полезных компонентов в руде, рассказал источник РБК.

Минприроды предлагает установить для руд металлов платиновой группы рентный коэффициент в размере единицы без дополнительных условий, так как расходы по их добыче достаточно велики, отметили в пресс-службе Минприроды. Коэффициент 3,5 не обеспечит минимально необходимую доходность и может сказаться на реализации инвестиционных проектов, добавил представитель ведомства.