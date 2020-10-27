UC Rusal допустила возврат к обсуждению проекта с Бажаевым на $15 млрд

UC Rusal допустила возврат к обсуждению проекта «Арктик Палладий» на $15 млрд после получения пояснений от президента «Норникеля» Владимира Потанина. Этот проект «Норникель» планировал реализовать с «Русской платиной» Мусы Бажаева

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Алюминиевая компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, владеющая 27,8% «Норникеля», допустила возврат к обсуждению его совместного проекта с «Русской платиной» Мусы Бажаева по разработке палладиевых месторождений на Таймыре. Об этом РБК сообщил заместитель гендиректора UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев.

«Мы сейчас получили ряд конкретных пояснений лично от президента «Норникеля» [Владимира Потанина], которые разъясняют бизнес-логику этой инвестиции, что дает нам повод еще раз вернуться к рассмотрению проекта, — сказал Полетаев. — Жаль, что те, кто занимался этим проектом, не смогли в полном объеме представить его акционерам ранее: это могло бы снизить некоторую напряженность вокруг его обсуждения».

В марте 2020-го стало известно, что UC Rusal заблокировала проект «Арктик Палладий» на $15 млрд, который предполагал инвестиции «Норникеля» и «Русской платины» на паритетных условиях. Планировалось, что «Норникель» передаст в этот проект лицензию на разработку Масловского месторождения, а компания Бажаева — лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы этого кластера, потенциально крупнейшего неразработанного в мире, оцениваются в 724 млн т. «Мы были несогласны с инвестициями на паритетной основе с «Русской платиной» в проект «Арктик Палладий» потому, что он предусматривает использование инфраструктуры «Норникеля» (и перерабатывающей, и транспортной), поэтому, конечно, доля «Норникеля» в проекте должна быть больше», — сказал Полетаев.

Замглавы UC Rusal не уточнил суть пояснений по проекту от Потанина. Представители «Интерроса», через который Потанин владеет 34% «Норникеля», и самого «Норникеля» также отказались это комментировать.