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Бизнес ,  
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UC Rusal допустила возврат к обсуждению проекта с Бажаевым на $15 млрд

UC Rusal допустила возврат к обсуждению проекта «Арктик Палладий» на $15 млрд после получения пояснений от президента «Норникеля» Владимира Потанина. Этот проект «Норникель» планировал реализовать с «Русской платиной» Мусы Бажаева
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Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Алюминиевая компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, владеющая 27,8% «Норникеля», допустила возврат к обсуждению его совместного проекта с «Русской платиной» Мусы Бажаева по разработке палладиевых месторождений на Таймыре. Об этом РБК сообщил заместитель гендиректора UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев.

«Мы сейчас получили ряд конкретных пояснений лично от президента «Норникеля» [Владимира Потанина], которые разъясняют бизнес-логику этой инвестиции, что дает нам повод еще раз вернуться к рассмотрению проекта, — сказал Полетаев. — Жаль, что те, кто занимался этим проектом, не смогли в полном объеме представить его акционерам ранее: это могло бы снизить некоторую напряженность вокруг его обсуждения».

В марте 2020-го стало известно, что UC Rusal заблокировала проект «Арктик Палладий» на $15 млрд, который предполагал инвестиции «Норникеля» и «Русской платины» на паритетных условиях. Планировалось, что «Норникель» передаст в этот проект лицензию на разработку Масловского месторождения, а компания Бажаева — лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы этого кластера, потенциально крупнейшего неразработанного в мире, оцениваются в 724 млн т. «Мы были несогласны с инвестициями на паритетной основе с «Русской платиной» в проект «Арктик Палладий» потому, что он предусматривает использование инфраструктуры «Норникеля» (и перерабатывающей, и транспортной), поэтому, конечно, доля «Норникеля» в проекте должна быть больше», — сказал Полетаев.

Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal
Бизнес
<p>Владимир Потанин (слева) и Муса Бажаев</p>

Замглавы UC Rusal не уточнил суть пояснений по проекту от Потанина. Представители «Интерроса», через который Потанин владеет 34% «Норникеля», и самого «Норникеля» также отказались это комментировать.

Член совета директоров «Норникеля» от «Интерроса» Алексей Башкиров лишь заметил, что UC Rusal ранее принял «некомпетентное решение», заблокировав создание совместного предприятия с «Русской платиной». «Это была стратегическая ошибка, которая может нанести ущерб компании. Похоже, UC Rusal это осознала, поскольку пытается повернуть ситуацию вспять и вернуться к изначальной сделке по «Арктик Палладию», — указал он.

Однако, по словам Полетаева, после выхода «Норникеля» из совместного предприятия с «Русской платиной» «Интеррос» хотел самостоятельно заключить соглашение с компанией Бажаева, но UC Rusal увидела в этом конфликт интересов и запросила показать им это соглашение. «Интеррос» предоставит всю информацию на рассмотрение акционеров «Норникеля» в порядке, предусмотренном акционерным соглашением, сказал РБК представитель холдинга. Представитель «Русской платины» отказался от комментариев.

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Однако в июле «Норникель» подписал соглашение с «Русской платиной» об операционном партнерстве. В рамках этого соглашения никелевая компания предоставит на рыночных условиях «Русской платине» доступ к своей инфраструктуре, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры. Кроме того, стороны договорились, что «Норникель» возьмет на себя реализацию продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении, для чего будет подписан долгосрочный договор off-take. Эти контракты планируется заключить до конца первого квартала 2021 года после получения всех необходимых корпоративных одобрений.

Согласовать параметры распределения долей в совместном предприятии на фоне галопирующих цен на платиноиды и цветные металлы — задача непростая, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Поэтому он считает логичным, что согласование проекта идет по частям.

Автор
Светлана Бурмистрова
UC Rusal Муса Бажаев «Норникель»
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