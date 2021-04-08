Бинарная биометрия

Сбербанк и «Ростелеком» готовятся создать СП для сбора идентификационных данных клиентов

Стороны уже в ближайшее время могут объявить о совместной работе по развитию Единой биометрической системы, выяснил РБК. Объединение должно помочь росту числа пользователей системы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сбербанк и «Ростелеком» ведут переговоры о создании совместного предприятия для развития Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом РБК рассказали три источника на телекоммуникационном рынке. По словам двух из них, переговоры находятся в продвинутой стадии, а СП — «Цифровые технологии идентификации» — будет создано в ближайшее время. Еще один источник на финансовом рынке добавил, что структура управления ЕБС еще обсуждается и точных решений о конфигурации сотрудничества пока нет. О партнерстве стороны могут объявить в ближайшие дни, уточнил еще один источник РБК, близкий к одной из компаний.

После выхода публикации в среду, 7 апреля, «Ростелеком» и Сбербанк распространили сообщение, где говорилось, что они подписали предварительное соглашение о намерениях о создании совместного предприятия «Цифровые технологии идентификации» на паритетных началах. «Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид», — говорится в сообщении.

«Объединение двух крупнейших российских компаний — «Сбера» и «Ростелекома» — для совместного развития цифровых технологий идентификации будет способствовать ускоренному развитию [цифровизации ключевых отраслей]», — приводятся в нем слова заместителя главы правительства Дмитрия Чернышенко. Среди задач компаний он упомянул обеспечение безопасности и защищенности для граждан России при реализации решений, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации.

Как создавалась ЕБС

ЕБС была запущена Банком России и «Ростелекомом» 1 июля 2018 года для удаленного получения финансовых и иных услуг. Чтобы воспользоваться системой, пользователь должен сдать образцы биометрии (слепки лица и голоса) в отделении банка и зарегистрироваться на портале госуслуг. ЦБ на законодательном уровне обязал банки принимать биометрические данные в своих отделениях в середине 2018 года. Изначально кредитные организации должны были внедрить такую функцию в 100% отделений к концу 2019 года, но в начале 2021 года ЦБ предложил сократить объем требований до 80% отделений, обслуживающих физлиц в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. человек.

Сначала система позволяла только дистанционно открывать счета и получать кредиты. В прошлом году в тестовом режиме ее начали применять при проведении экзаменов в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, для оплаты в сети кофеен Coffee Bean и др. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о расширении спектра услуг, которые можно получить с использованием ЕБС, добавив к ним возможность дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи, участия в судебных заседаниях и др. Закон наделил ЕБС статусом государственной информационной системы, а также позволил собирать биометрию не только в банках, но и в МФЦ.

Также этот закон обязал банки оказывать услуги (открытие счетов и выдача кредитов) клиентам, которые прошли идентификацию через ЕБС. Это было необходимо, потому что банки неохотно работали с системой. В том числе ее неоднократно критиковал сам Сбербанк: его представители спорили с ЦБ о необходимости создания ЕБС, долгое время отказывались присоединяться к ней и вынужденно сделали это только в декабре 2018-го. Глава Сбербанка Герман Греф критиковал и планы увеличить число юридически значимых действий, которые можно осуществить с помощью ЕБС, указывая, что «эти технологии пока сыроваты». По его словам, в случае ошибок и выдачи кредита мошеннику непонятно, кто будет нести за это юридическую ответственность: банк, который собрал биометрию, или банк, выдавший кредит, либо еще какая-то сторона.

Параллельно, с осени 2018 года, Сбербанк активно собирает данные клиентов в свою биометрическую систему. С ее помощью можно оплачивать покупки в магазинах, пользоваться банкоматами без карты, получать услуги в отделении без паспорта и др. В систему Сбербанка свои образцы сдали миллионы его клиентов — точное количество банк не называет, но в целом у него почти 100 млн клиентов.

Для сравнения, за все время существование ЕБС свои биометрические данные в нее сдали 164 тыс. человек, говорила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с банкирами в феврале этого года.

Что даст объединение усилий «Ростелекома» и Сбербанка

Один из собеседников РБК на телекоммуникационном рынке рассказал, что из-за амбиций Сбербанка и ЦБ в России появились две системы со схожим функционалом. «Поскольку по прошествии нескольких лет обе системы прилично отстают от плана по темпам набора базы (его параметры собеседник не уточнил. — РБК), их объединение выглядит логичным: ЕБС получит пользователей базы Сбербанка, а у общей системы будет функционал обеих систем, включая сервисы, оказываемые через «Госуслуги», — рассуждает он. Другой собеседник РБК добавил, что сейчас биометрическая система Сбербанка не может работать с данными из ЕБС, и наоборот. «Создание общей системы приведет к взаимному признанию слепков и расширению пользовательской базы», — говорит он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в феврале на совещании в Минцифры по использованию ЕБС для удаленной идентификации абонентов связи представители ведомства говорили о планах решить вопрос крайне низкого темпа заполнения базы ЕБС «административными мерами». По данным издания, чиновники планировали увеличить число пользователей ЕБС до 70 млн человек, то есть до аудитории сайта «Госуслуги», и предлагали побудить граждан к более активной сдаче биометрии в МФЦ и через специальное мобильное приложение. При этом источники издания утверждали, что рассматривался вариант, при котором «без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно», однако представитель Минцифры настаивал, что сбор биометрических данных на доступ к госуслугам не повлияет.