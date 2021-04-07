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Никол Пашинян ищет обходные пути
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Газета
Никол Пашинян ищет обходные пути
Газета № 046 (3335) (0704) Политика,
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Никол Пашинян ищет обходные пути

В Москве пройдет встреча лидеров Армении и России
Одной из тем московских переговоров Никола Пашиняна и Владимира Путина станет разблокировка сообщения между Арменией и Азербайджаном. Ереван расходится с Баку в том, в каком порядке должны быть открыты дороги, узнал РБК
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Спор о дорогах

7 апреля в Москве пройдут переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Одной из главных тем встречи двух лидеров станут условия разморозки транспортных коммуникаций в регионе, которая предусмотрена трехсторонним мирным соглашением, остановившим войну в Нагорном Карабахе 9 ноября прошлого года.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в анонсе Кремля.

11 января на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе встрече лидеры России, Армении и Азербайджана договорились, что разработкой предложений по маршрутам коммуникаций, которые свяжут страны региона, займется специальная рабочая группа из вице-премьеров трех стран. К 1 марта она должна была представить свои предложения главам государств. Это было сделано, но некоторые противоречия пока не позволяют объявить о достижении какой-то договоренности, рассказали собеседники РБК, знакомые с ходом переговоров.

Ереван согласен на строительство железной дороги, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань на юге страны через Мегри, но проблема в другом, рассказал РБК источник с армянской стороны, знакомый с содержанием переговоров внутри вице-премьерской группы. По его словам, Армения предлагает уже сейчас разблокировать железнодорожную дорогу Ереван — Тбилиси — Баку. «Она уже хоть сегодня может принять поезд», — говорит он. Ереван добивается, чтобы одновременно с дорогой через Мегри (Сюникская область, самый юг Армении) строилась также ветка через Иджеван (Тавушская область) к северу от столицы. Обе эти дороги работали в советское время, но за 30 лет конфликта в Нагорном Карабахе были либо разобраны, либо разрушены.

Азербайджан настаивает на том, чтобы сначала была открыта дорога через Мегри, а потом уже все остальные пути, отмечает источник РБК. По его словам, основная проблема именно в этом. Кто будет оператором участка дороги на армянской территории на данный момент — технический вопрос, который пока не прорабатывался, но, вероятно, это будет концессия РЖД — как и со всеми другими железными дорогами в Армении, отмечает источник РБК.

Политика
Переговорщики трех стран обсудят варианты железной дороги через Армению Фото: Александр Рюмин / ТАСС

5 марта, через четыре дня после того как вице-премьеры должны были подготовить свои предложения, президент Азербайджана Ильхам Алиев в резкой форме заявил, что Армения отказывается выполнять соглашение. «Заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России провели уже столько встреч. О чем они говорят? О сотрудничестве. Мы против сотрудничества? Нет! Сейчас Армения избегает сотрудничества. Армения пытается препятствовать реализации Зангезурского коридора, но ей это не удастся. Мы заставим их. Мы претворим в жизнь все наши желания точно так же, как изгнали их с наших земель», — сказал он.

Зангезур — историческое название Сюникской области Армении. Баку дорога там нужна, потому что через нее пролегает кратчайший маршрут между Азербайджаном и автономной Нахичеванью. Использованная азербайджанским президентом формулировка «коридор» вызвала негодование в Ереване. «Ссылаясь на надуманный «коридор», президент Азербайджана подобным провокационным заявлением намеренно срывает реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января», — заявила пресс-секретарь армянского МИДа Анна Нагдалян. Формулировка «коридор» вообще не звучит на переговорах, уточнил еще один источник РБК в Ереване.

Осложнить принятие решения по разморозке коммуникаций в регионе может то, что Азербайджан продолжает удерживать у себя более 140 пленных армян, хотя по трехстороннему заявлению должен был быть производен «обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами». Армянская сторона всех пленных азербайджанцев вернула — это подтверждал и Баку.

Фактор Кочаряна

Пашинян приезжает в Москву во время уже фактически начавшейся в Армении предвыборной кампании. В июне в стране пройдут досрочные выборы в парламент — решение об их проведении было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Пашинян пообещал подать в отставку в конце апреля, чтобы запустить процесс роспуска законодательного органа, и назвал принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации». Главным оппонентом премьер-министра в ходе предвыборной кампании может стать второй президент Армении — Роберт Кочарян. Хотя для сторонников действующей власти и партии «Мой шаг» он самый одиозный из всех правителей независимой Армении. Возбуждение против Кочаряна уголовного дела и его арест стали одними из первых шагов Пашиняна на посту главы правительства.

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В последнее время Кочарян стал вновь заметен как политик. Кроме того, он пользуется расположением Москвы, хотя Кремль постоянно подчеркивает, что предстоящие выборы — «внутреннее дело Армении». За два дня до приезда Пашиняна в Москву в эфире «Первого канала» вышло интервью Кочаряна журналисту Владимиру Познеру. В нем экс-президент рассказал, что собирается участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий. Официальной целью приезда Кочаряна было участие в заседании совета директоров АФК «Система», членом которого он является.

На вопросы Познера о целях поездки в Москву и возможной встрече с Путиным Кочарян ответил уклончиво, с улыбкой попросив «оставить эту тему». Но на следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что «на прошлой неделе» армянский политик общался с Путиным. «У них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются», — отметил Песков. Этому есть множество подтверждений. Например, в 2019 году, когда Кочарян находился под следствием в СИЗО, российский лидер отправил ему телеграмму — поздравил с днем рождения, пожелав здоровья, душевных сил и стойкости. «Знаем вас как настоящего друга России, много сделавшего для укрепления союзнических отношений между нашими государствами», — говорилось в ней.

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Кочаряна поддерживает и влиятельная часть армянской диаспоры в России. Летом 2020 года залог за его освобождение из-под стражи — 2 млрд драмов ($4,1 млн) — внесли несколько российских бизнесменов армянского происхождения, среди которых был миллиардер Самвел Карапетян, президент и основатель группы компаний «Ташир».

6 апреля, за день до визита Пашиняна в Россию, суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна и других фигурантов «дела 1 марта», поскольку Конституционный суд страны признал противоречащей основному закону ст. 300.1 Уголовного кодекса республики, по которой предъявили обвинение экс-президенту. Тем не менее в отношении Кочаряна уголовное преследование продолжится, так как он обвиняется еще в получении взятки в особо крупных размерах. Но это никак не мешает Кочаряну претендовать на кресло премьер-министра — баллотироваться не может только осужденный, отметил в разговоре с РБК пресс-секретарь экс-президента Виктор Согомонян.

«Дело 1 марта»

В 2008 году в Ереване прошли массовые протесты против нарушений на прошедших президентских выборах. Организовали их первый президент страны Левон Тер-Петросян и несколько его единомышленников, включая Никола Пашиняна. Протесты начались в конце февраля, но их кульминацией стал первый день весны, когда в столкновениях митингующих с силами правопорядка погибли не менее восьми демонстрантов и двое полицейских. Возглавлявший тогда страну Роберт Кочарян, чтобы подавить протесты, ввел в столицу армию и военную технику. После прихода Пашиняна к власти в 2018 году по этой причине в отношении Кочаряна было возбуждено уголовное дело.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Армения , Никол Пашинян , конфликт в Нагорном Карабахе , Роберт Кочарян , Владимир Путин ...
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