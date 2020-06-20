Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении

Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены. Об этом РБК сообщил представитель экс-президента Виктор Согомонян.

По его словам, залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.

Кочарян входит в совет директоров «Системы» с 2009 года. Представитель компании Сергей Копытов подтвердил РБК, что она решила принять участие в выплате залога, установленного в отношении независимого директора корпорации Роберта Кочаряна судебными органами Армении. Согомян отметил, что основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков лично не вносил деньги, залог выплатила компания как юридическое лицо.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ташира» и обратился за комментарием к Геннадию Степаняну.