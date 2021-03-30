Президент Армении назвал ключевые для отношений с Россией факторы

Ключевое значение для отношений Армении с Россией имеют такие факторы, как доверие и предсказуемость, уверен Армен Саркисян

Армен Саркисян (Фото: president.am)

Для Еревана отношения с Москвой являются некой константой, вне зависимости от того, кто находится у власти в Армении и каких взглядов он придерживается. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.

Смотрите интервью с Арменом Саркисяном сегодня в 13-05 на телеканале РБК.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что отношения двух стран в последние несколько лет ухудшились, президент заявил: «Это больше оценка, наверное, из Москвы или из России». По его словам, подавляющее большинство армян, в том числе представители диаспоры в дальнем зарубежье, согласны с тем, что Россия является главным партнером Армении.

«Очень важными, мне кажется, являются два фактора. Один называется доверие. Второй — предсказуемость. Наши отношения должны быть настолько понятны и настолько глубоки, что мы должны друг другу доверять на 100%. И должно быть так, чтобы была абсолютная предсказуемость. Непредсказуемость в таких отношениях в таком мире очень опасна», — заявил Саркисян.