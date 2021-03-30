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Президент Армении назвал ключевые для отношений с Россией факторы

Ключевое значение для отношений Армении с Россией имеют такие факторы, как доверие и предсказуемость, уверен Армен Саркисян
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: president.am)

Для Еревана отношения с Москвой являются некой константой, вне зависимости от того, кто находится у власти в Армении и каких взглядов он придерживается. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.

Смотрите интервью с Арменом Саркисяном сегодня в 13-05 на телеканале РБК.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что отношения двух стран в последние несколько лет ухудшились, президент заявил: «Это больше оценка, наверное, из Москвы или из России». По его словам, подавляющее большинство армян, в том числе представители диаспоры в дальнем зарубежье, согласны с тем, что Россия является главным партнером Армении.

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«Очень важными, мне кажется, являются два фактора. Один называется доверие. Второй — предсказуемость. Наши отношения должны быть настолько понятны и настолько глубоки, что мы должны друг другу доверять на 100%. И должно быть так, чтобы была абсолютная предсказуемость. Непредсказуемость в таких отношениях в таком мире очень опасна», — заявил Саркисян.

Путин по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с Пашиняном
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Россию и Армению связывают союзнические отношения, обе входят в Евразийский экономический союз и ОДКБ. На территории страны размещена российская военная база. После военного осеннего конфликта Армении и Азербайджана в Карабахе был развернут российский миротворческий контингент. Во время боевых действий эксперты обращали внимание на то, что публично Москва не спешила вмешиваться в конфликт. Тем не менее премьер Пашинян неизменно говорил о поддержке Москвой Еревана. Российский президент Владимир Путин в своих заявлениях по поводу войны в Карабахе и последовавшего в Армении политического кризиса не высказывался против премьера. В ноябре прошлого года он говорил, что никаких особенностей во взаимоотношениях с Арменией за последнее время, в том числе за время, когда у власти находился премьер Пашинян, не отмечает. «Мне эти намеки [на изменения в отношении Москвы к Еревану] не очень понятны», — подчеркивал он.

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Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между армянской стороной и Азербайджаном продолжался с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С армянской стороны погибли, по официальным данным, 3250 человек, с азербайджанской — 2881.

Автор
Илья Доронов
При участии
Полина Химшиашвили
Армен Саркисян Армения Никол Пашинян
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