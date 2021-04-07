Минэкономразвития очертило «зеленую» зону

Власти определили критерии отбора природоохранных проектов для льготного финансирования

Доступ к «зеленому» финансированию, в частности, получат проекты, обеспечивающие снижение выбросов не менее чем на 20%. ESG-принципы становятся основным условием для получения промышленниками доступа к капиталу

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Минэкономразвития разработало критерии, в соответствии с которыми будут определяться проекты с использованием «зеленых» инструментов финансирования, например облигаций или кредитов. РБК ознакомился с соответствующим проектом распоряжения правительства, подготовленным министерством.

Проект находится на согласовании в профильных ведомствах и Банке России, передал РБК через пресс-службу замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, уже в мае планируется внести этот документ в правительство. РБК направил туда запрос.

К распоряжению прилагается подробная методология отнесения проектов к «зеленым» («таксономия «зеленых» проектов»), а также описание механизма их верификации. Фактический регламент развития рынка «зеленого» финансирования Минэкономразвития подготовило совместно с ВЭБ.РФ. «Критерии применяются к конкретным проектам, и в соответствии с таксономией такие проекты могут признаваться или не признаваться «зелеными», — уточнил представитель ВЭБа.

Почему важны «зеленые» проекты ESG — три параметра, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития. Это вопросы защиты окружающей среды (управление отходами, снижение вредных выбросов), социальной сферы (например, безопасности труда на производстве), а также стандартов корпоративного управления (управление рисками, прозрачность закупок). Поскольку все больше инвесторов в мире ориентируется на концепцию ESG, давление на компании усиливается, и не только со стороны инвесторов, но и со стороны экологов, сотрудников и клиентов. Следование компанией принципам ESG отражается на ее инвестиционной привлекательности. По оценке независимого эксперта по вопросам устойчивого развития Максима Худалова, сегодня в мире более $80 трлн инвестиций так или иначе учитывает ESG-факторы и многие инвесторы не могут физически инвестировать в активы без высокой ESG-оценки. «Из порядка $110 трлн публичных денег фондов в мире $40 трлн уже полностью подчиняют себя повестке ответственного финансирования», — говорил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, с 1 июля 2020 года без малого 2,5 тыс. инвестиционных фондов, которые подписались под принципами ответственного инвестирования ООН, будут обязаны инвестировать половину активов в инструменты, соответствующие политике устойчивого развития (это и бонды, и акции). Это половина от $90 трлн под их управлением.

Какие проекты отнесли к «зеленым»

Привлечь «зеленое» финансирование может любая компания, причем как публичная, так и не публичная, которая планирует проект, если тот соответствует критериям как «зеленый», говорит Торосов. Как следует из проекта распоряжения правительства, таким критерием служит соответствие требованиям справочника наилучших доступных технологий производства (НДТ; подразумевают обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности), утверждаемого правительством.

Среди других критериев:

по газовой генерации — выбросы менее 30 г диоксида углерода на 1 кВт·ч;

при производстве стали — выбросы менее 0,283 т диоксида углерода на 1 т продукции, а также переход на водооборотную систему (в отличие от устаревшей прямоточной системы при водооборотной сброс в окружающую среду загрязненной воды не производится, в такой системе вода циркулирует между технологическим оборудованием, забирая выделенное тепло охлаждающей установкой) или производство металлизированных окатышей, горячебрикетированного железа, выплавка ферросплавов в вакуумных печах постоянного тока, использование тепла печных газов для производства тепловой и электроэнергии;

при производстве алюминия — выбросы менее 1,5 т диоксида углерода на 1 т и потребление электроэнергии для электролиза менее 16,1 МВт·ч.

«Зелеными» без дополнительных критериев признаны проекты атомной, солнечной и ветровой энергетики, объекты гидроэнергетики мощностью не более 25 МВт.

При этом документом предусмотрены переходные проекты, к которым относятся утилизация шахтного метана и попутного нефтяного газа, переработка угля для получения более чистого топлива. Существующие производства могут быть отнесены к переходным проектам при выполнении трех условий: повышение ресурсной и энергетической эффективности не менее чем на 20%, снижение сбросов или выбросов загрязняющих веществ либо парниковых газов не менее чем на 20%, а также переход на водооборотную систему.

Требования к «зеленым» проектам крайне жесткие и требуют дополнительных существенных усилий со стороны промышленности, отмечает Худалов. Например, по газовой генерации требуется в семь и более раз снизить выбросы диоксида углерода (сейчас они составляют примерно 200 г на 1 кВт·ч), а по алюминию — на 25% меньше, чем может один из крупнейших в мире производителей этого металла UC Rusal с его низкоуглеродным сплавом Allow. «По выплавке стали показатели очень жесткие, на уровне лучших мощнейших по производительности электропечей. Аналогично по транспорту и удобрениям», — заметил эксперт.

РБК направил запросы представителям UC Rusal и других компаний, которых могут коснуться эти критерии, — «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината и «Еврохима». Представитель производителя удобрений «ФосАгро» отметил, что после модернизации действующих и строительства новых мощностей параметры воздействия на окружающую среду предприятиями компании снизились до значений, заложенных в российские и европейские справочники наилучших доступных технологий. По этому критерию предприятия «ФосАгро» могут быть отнесены к «зеленым», или экологически безопасным производствам, сказал он.

«Зеленые» бонды в России Первой российской крупной компанией, вышедшей с «зелеными» облигациями на внешний рынок, стали РЖД. Так, в 2019 году они разместили еврооблигации на €500 млн с доходностью 2,2%, а в 2020-м — евробонды на 250 млн швейцарских франков с купоном 0,84%. Вырученные средства компания планировала направить на приобретение электрических локомотивов и электропоездов. «Если мы сделаем адекватное регулирование [«зеленого» финансирования] и дадим еще послабления по налогам на облигации, инвестиции будут идти именно туда», — говорил Торосов ранее «Ведомостям».

Какие вопросы у экспертов

Как следует из таксономии, Минэкономразвития напрямую увязывает экологичность с использованием наиболее актуальных технологий. Но к такому подходу есть вопросы у экспертов.

Большинство предлагаемых Минэкономразвития дополнительных требований к таким объектам уже заложено в НДТ, напоминает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. К тому же наилучшие доступные технологии в первую очередь для эффективности производства, а не экологичности, добавляет он. То есть в документе экологичность и технологичность, как уже было сказано, установлением таких критериев, по сути, уравниваются, но на деле это далеко не всегда так.

Кроме того, такой критерий снижает до минимальных шансы на признание «зелеными» объектов, которые не используют НДТ, что с учетом срока проектирования и согласования далеко не всегда возможно, отметил эксперт.

Среди положительных моментов — отнесение атомной энергетики к «зеленым» видам технологии, замечает Худалов. Но то, что такими признаны только малые ГЭС (не более 25 МВт), спорно, потому что корректное обращение с водохранилищами могло бы позволить считать гидроэлектроэнергетику в целом «зеленой» технологией, добавляет он.

Однако наличие переходных проектов, которые также могут в теории рассчитывать на льготное финансирование, служит очень важным дополнением системы устойчивых финансов, считает Худалов. Для таких проектов, по его мнению, условия гибче и куда реалистичнее. «Эта часть распоряжения и позволит дать развитие технологиям, снижающим воздействие на окружающую среду», — заключил эксперт.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр отметил, что с учетом нарастающего влияния климатических рисков на разные аспекты деятельности компаний — доступ к зарубежным рынкам сбыта, привлечение международного финансирования, оценка бизнеса, устойчивость прибыли в долгосрочной перспективе — запрос на «зеленое» финансирование, очевидно, будет только нарастать. Поэтому выработка четкой таксономии, которая в целом совпадает с похожими документами крупнейших экономик мира, — важный шаг по установлению системы подобного финансирования, сказал он. Но собеседник РБК добавил, что остается неизвестным главный вопрос: какого рода субсидии и преференции это финансирование получит на российском рынке капитала? «При решении данного вопроса — будь то в виде снижения риск-веса для инструментов «зеленого» финансирования, как предлагал глава ВТБ Костин, или в виде дополнительных налоговых льгот, или каких-либо прочих мер — рынок получит окончательный импульс для полноценного становления», — пояснил аналитик.

Сбербанк активно участвует в рабочих группах и обсуждениях с Минэкономразвития и ВЭБ.РФ по подходам к верификации «зеленых» проектов, сообщил представитель банка.

«Для нас является принципиальным соответствие предложенной таксономии международным стандартам Green Bond Principles (стандарт ICMA) и Climate Bonds Standard (стандарт Climate Bonds Initiative), которые предоставляют возможность в последующем признать ее на международном уровне и сохранить стимулирующие меры для российских инвесторов для покупки «зеленых» облигаций, эмитированных российскими компаниями не только в России», — заявил он.

Представитель банка также подчеркнул необходимость мер стимулирования со стороны регуляторов: либерализации требований к «зеленым» облигациям, снижения налоговой ставки в отношении купонного дохода, применения нулевой ставки к доходу от реализации ценных бумаг для «зеленых» облигаций, предоставления налогового кредита инвесторам «зеленых» облигаций и прочее.

«В целом мы видим большой потенциал инвестиций в проекты, соответствующие критериям «зеленых». По предварительным и очень консервативным оценкам, портфель кредитования проектов, соответствующих критериям «зеленых», только для крупнейших клиентов составляет более 50 млрд руб.», — отметил представитель Сбербанка.