Ноутбукам не хватает деталей

Производители недорогих портативных компьютеров предупредили об их дефиците до конца года

Дефицит дешевых ноутбуков, который возник из-за нехватки комплектующих, может сохраниться до конца этого года и даже дольше, прогнозируют опрошенные РБК игроки рынка. Ситуация может привести к переделу на рынке

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Как рассказали РБК несколько участников рынка, из-за нехватки отдельных комплектующих производители ноутбуков не могут полностью удовлетворить заявки на поставку товаров. Сейчас производители выполняют примерно 60% заказов, которые им размещают крупные сети, и около 30% — от дистрибьюторов и других заказчиков, сообщил РБК глава дистрибьютора diHouse (входит в группу «Ланит») Юрий Родный. Компания удовлетворяет примерно 60% заказов сетей на поставку устройств, подтвердила директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирина Кукина. «Но нужно понимать, что многие сети заказывают больше, чем им нужно, и сразу у нескольких поставщиков, чтобы перестраховаться», — оговорилась она. Основные негативные последствия коснулись нижнего ценового сегмента: устройства в нем растут в цене, а их ассортимент сокращается, рассказала Кукина.

Что вызвало нехватку комплектующих и на что повлияет дефицит готовых устройств, разбирался РБК.

Почему не хватает деталей

По словам Ирины Кукиной, уже больше года назад возник дефицит на процессоры для ноутбуков из-за перехода Intel с производства чипов размером 14 нм на чипы 10 нм. «Потом началась пандемия, примерно через 1,5 месяца начал расти спрос на ноутбуки. Но в Китае люди тоже были на самоизоляции, фабрики простаивали. К августу на них вернулись до 80% сотрудников, но физически они не могли удовлетворить имеющийся спрос», — пояснила она. Речь идет как о производстве готовых устройств, так и компонентах для них: панелей, памяти, отдельных чипов на матрице. Фабрики не могли резко увеличить производительность из-за того, что это требует больших инвестиций и неизвестно, окупятся ли они, — никто не понимает, насколько долго сохранится повышенный спрос на ноутбуки, добавила собеседник РБК.

Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко рассказал, что дефицит на ноутбуки сохраняется с момента локдауна в 2020 году. «Сначала его спровоцировали задержки с поставками, потом возник дефицит на комплектующие — отдельные схемы для матриц, — говорит Кравченко. — Дефицит схем, в свою очередь, был спровоцирован нарушением цепочек поставок компонентов и материалов, сокращением производства, а также резким ростом спроса на ноутбуки и, соответственно, комплектующие к ним». Глава Acer напомнил, что до недавнего времени, как правило, было достаточно одного ноутбука на семью, но в прошлом году люди стали покупать такие устройства каждому члену семьи, чтобы они могли дистанционно учиться и работать. При этом производители не ожидали подобного роста спроса, а, наоборот, готовились к тому, что в условиях пандемии и замедления экономики потребители будут экономить.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса Intel в России Сергея Жукова, нехватка даже одной детали может привести к невозможности собрать, например, ноутбук или другое компьютерное устройство. «В некоторых ситуациях может потребоваться даже изменить дизайн, отказаться, например, от аудиовыходов для наушников, потому что на эту деталь существует дефицит», — рассказал он.

Руководитель пресс-службы ASUS Кирилл Погорелов связал дефицит на рынке электроники с дефицитом процессоров (и центральных, и графических) и матриц экранов, хотя сам ASUS испытал меньше проблем, чем другие производители, так как расширил свой модельный ряд ноутбуками с OLED-экранами. «Нехватка комплектующих возникла из-за выросшего спроса и крайне сложного технического производства двух ключевых комплектующих. Даже планирование отгрузок матриц и процессоров начинается за год, поэтому невозможно нарастить производство мгновенно, когда возникает потребность», — указал Погорелов.

Кто еще пострадал

Дефицит на комплектующие отразился и на поставках другой техники. Глава бизнес-группы «Мобайл» Motorola Александр Романюк говорит, что с октября прошлого года и до текущего момента компания не могла полностью удовлетворить спрос на свои продукты со стороны российских розничных сетей: все отгрузки на представленный в конце года смартфон-«раскладушку» Motorola Razr 5G до сих пор идут только по предзаказу. Среди основных проблем Романюк назвал глобальную нехватку чипсетов для смартфонов, которая возникла из-за недостатка производственных мощностей на фабриках. Есть дефицит и на остальные компоненты. При этом с апреля ситуация с поставками смартфонов Motorola в Россию должна «значительно улучшиться», ожидает Романюк, исходя из запланированных объемом поставок этих устройств.

По словам представителя «Цайняо» (ИТ и логистический оператор в составе Alibaba Group) Антона Пантелеева, на дефицит полупроводников повлиял активный переход на электромобили, развитие беспилотников, а также постоянный апгрейд потребительской электроники и рост ее мощности. По словам еще одного участника рынка, одним из факторов также стали санкции США в отношении Huawei: в августе прошлого года власти запретили компании и ее «дочкам» приобретать без специальной лицензии полупроводники, которые были разработаны или произведены с использованием американского программного обеспечения или технологий. «Запрет вступал в силу в середине сентября, и в преддверии этого Huawei активно скупала подобную продукцию на рынке, что привело к ее нехватке для других игроков», — отметил собеседник РБК.

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», ретейлер видит задержки и ограниченный объем поставок в Россию в отдельных категориях, но термин «дефицит» можно применить пока только к небольшому сегменту игровых консолей: PS5 и XBox Series X/S — новинкам, чьи продажи стартовали в конце прошлого года.

Когда устранят дефицит

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» ожидает, что ситуация с поставками ноутбуков стабилизируется во второй половине года. По прогнозу Юрия Родного, неудовлетворенный спрос может сохраниться до осени или даже конца этого года. «Но измерить спрос сложно, мы можем ориентироваться только на число заказов, которые не являются точным показателем», — оговорился Родный.

«Ключевых компонентов до сих пор не хватает и, по прогнозу вендоров, не будет хватать минимум до третьего квартала этого, а возможно, и первого квартала следующего года», — говорит Дмитрий Кравченко.

По прогнозу представителя ASUS, проблема может сохраниться от полугода до года, а по оценке представителя Lenovo — до конца этого года. Пантелеев допустил, что дефицит сохранится в среднесрочной перспективе — около двух лет, так как «в целом ситуация с производством полупроводников выглядит далекой от решения».

Какими будут последствия

По мнению главы Acer в России, сложившаяся ситуация в первую очередь отразилась на доступности устройств начального ценового уровня: производители предпочитают собирать из имеющихся компонентов более производительные и дорогие модели. Но Ирина Кукина настаивает, что у производителей нет целенаправленного фокуса на устройства высокого ценового сегмента. «Думаю, все понимают, что люди ищут продукты стоимостью хотя бы до 40 тыс. руб., но собирают то, на что есть компоненты», — пояснила она. Среди других негативных последствий дефицита Кукина назвала то, что некоторым заказчикам приходится пересматривать сроки запуска проектов и менять технические задания из-за невозможности получить запрашиваемую технику. При этом, если рынок пропустит момент изменения характера спроса, склады сетей могут оказаться надолго переполненными.

Юрий Родный допустил, что ситуация может привести к перераспределению долей между участниками рынка: «Те, кто сделает рынок определенной страны для себя приоритетным и будет перераспределять поставки продукции на него, получит большую долю по итогам года».

На рынке производителей чипсетов для смартфонов лидер уже сменился: в третьем квартале прошлого года тайваньский производитель Mediatek потеснил Qualcomm, заняв 31% рынка благодаря росту поставок в Индию и Китай и ставке на смартфоны стоимостью $150–200, оценила Counterpoint Technology Market Research.

Представители Samsung, Huawei и Xiaomi отказались от комментариев. РБК направил запрос Apple.