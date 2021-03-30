Медный компромисс Владимира Потанина и Олега Дерипаски

UC Rusal готова продать «Интерросу» долю в Быстринском проекте

После выделения Быстринского проекта из «Норникеля» UC Rusal продаст причитающуюся ему долю (14%) Владимиру Потанину за $570 млн. На похожую сумму Rusal недосчитается дивидендов от «Норникеля» из-за выплаты штрафа за аварию

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, рассчитывает получить от «Норильского никеля» 14% акций Быстринского медного проекта. Затем она продаст эту долю за $570 млн «Интерросу», принадлежащему президенту и крупнейшему акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину (владеет 34,6% акций). Об этом UC Rusal сообщила в понедельник, 29 марта.

Сейчас 50,01% Быстринского проекта (в него входят Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае) принадлежит «Норникелю», а оставшиеся акции — «Интерросу» (36,66%) и китайскому фонду Hopu Investments (13,33%). 26 марта «Норникель» сообщил о планах распределить долю в Быстринском проекте между всеми акционерами компании. UC Rusal, которой принадлежит 27,8% акций «Норникеля», поддержала эту идею.

Как пройдет сделка UC Rusal и «Интерроса»

«Мы достигли предварительной договоренности с UC Rusal о выкупе их доли в Быстринском проекте после потенциальной сделки по выделению [актива из состава «Норникеля»]», — подтвердил РБК представитель «Интерроса». По его словам, решение о выделении проекта (spin-off) еще должно быть рассмотрено на совете директоров и собрании акционеров «Норникеля». С учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров, ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет.

С учетом доли, полученной в ходе выделения Быстринского проекта из «Норникеля», и покупки доли UC Rusal в нем Потанин сможет консолидировать 68% актива.

«Быстринский ГОК — отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку «Норникеля», между двумя активами нет никаких существенных синергий», — говорил 26 марта Потанин. По его словам, у проекта есть самостоятельная и весьма интересная для рынка инвестиционная история, поэтому его выделение из состава «Норникеля» должно позволить создать новую стоимость для всех акционеров.

Быстринский проект вышел на полную мощность по добыче меди во втором квартале 2020-го и по итогам года заработал $700 млн доналоговой прибыли (EBITDA). На нем планируется добывать около 70 тыс. т меди и 240–250 тыс. унций золота (в концентратах) в год. Исходя из договоренности UC Rusal и «Интерроса», 100% проекта оценивается в $4,07 млрд. Hopu Investments купила в нем долю в 2015 году за $100 млн, когда весь проект оценивался лишь в $751 млн. У китайских инвесторов есть пут-опцион на продажу своей доли «Норникелю» за $428 млн.

Какие выгоды могут получить участники сделки

После завершения spin off акционеры «Норникеля» получат акции Быстринского проекта, которые будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении UC Rusal. Потанин с 2016 года планировал провести IPO проекта. «В принципе [проект] мог бы иметь самостоятельное будущее в Китае. Например, пройти листинг на Шанхайской или Гонконгской бирже», — заявлял бизнесмен. Также площадками для IPO могут стать биржи Москвы или Лондона, отмечал он в интервью «Коммерсанту» в 2018 году. Но размещение несколько раз переносилось из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Аналитики БКС считают, что для сделки UC Rusal c «Интерросом» Быстринский проект оценен достаточно скромно при текущих ценах на медь, которые в феврале—марте достигли уровня 2011 года — около $4 за фунт ($9 тыс. за тонну) на ожиданиях восстановления спроса в Китае, крупнейшем потребителе меди в мире. Консолидировав почти 70%, Потанин сможет впоследствии продать часть акций рынку на более выгодных условиях, считают они. РБК направил запрос в пресс-службу «Интерроса».

Выкуп доли UC Rusal в медном проекте может быть компенсацией за снижение дивидендов «Норникеля» за 2020 год, предполагают аналитики БКС. 10 марта «Норникелю» пришлось заплатить государству 146,2 млрд руб. (около $2 млрд) за разлив топлива под Норильском, который случился в мае 2020 года. Производитель алюминия критиковал менеджмент «Норникеля» за отказ оспорить этот рекордный штраф в апелляционном суде. По оценке экспертов, из-за этих выплат UC Rusal недополучит около $556 млн дивидендов.

В ответ на вопрос, на что будут потрачены средства от сделки по продаже доли в Быстринском проекте ($570 млн), замглавы UC Rusal Максим Полетаев сказал, что последние несколько лет ключевыми целями для компании являются проекты развития и экологической модернизации, которые реализуются в России, в частности в Сибири (его слова передал РБК представитель).

Сделка снизит чистый долг UC Rusal примерно на 10%, говорится в обзоре аналитиков БКС. По итогам 2020 года чистый долг компании составил $5,5 млрд, или 6,4 годового показателя EBITDA. Полетаев не стал это комментировать.

Сделка по Быстринскому проекту — первый компромисс, которого удалось достичь крупнейшим совладельцам «Норникеля» как минимум с конца 2012 года, когда они заключили акционерное соглашение, добавляют аналитики ВТБ. Сейчас это соглашение и размер дивидендов снова стали причиной их споров.