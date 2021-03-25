Личный кабинет вместо общего банкомата

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Крупнейший российский банк сократил число устройств по выдаче наличных
Сбербанк в 2020 году снизил число банкоматов почти на 10%. Банкоматная сеть «Сбера» постепенно сокращается в последние годы, но пандемия позволила убрать рекордное количество устройств на фоне роста популярности онлайн-операций
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк в 2020 году сократил число банкоматов и информационно-платежных терминалов на рекордный за все время показатель — 8,4%, с 76,9 тыс. до 70,4 тыс. устройств, следует из годового отчета кредитной организации.

«Оптимизация размещения банкоматов и терминалов опирается на AI-модели (технология искусственного интеллекта. — РБК) и больше затронула города, чем села», — объясняется в отчете. Применение AI-моделей при поиске новых мест размещения банкоматов снизило ожидание клиентов в очереди на 14%, добавляет «Сбер».

Сокращение сети устройств самообслуживания началось в 2015 году. Самое большое число банкоматов и терминалов, установленных Сбербанком, было зафиксировано в 2014 году: 90,1 тыс. устройств, следует из статистки, опубликованной в годовых отчетах Сбербанка. За последние пять лет ежегодное сокращение составляло от 1,6% (2019 год) до 6,6% (2016 год). Только в 2018 году отмечался рост — на 2,5%.

Технологии и медиа
Сбербанк представил банкоматы с распознаванием лиц и новые отделения Фото: sber.ru

На этом фоне Сбербанк продолжает наращивать число банкоматов с функцией ресайклинга, которая позволяет использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. В 2020 году их число увеличилось до 32 тыс. устройств (доля составила 62%). Для сравнения: в 2016 году их количество в общей сети банкоматов составляло всего 0,5 тыс. «Ресайклинг оптимизирует затраты на инкассацию и автоматически возвращает клиенту на карту забытые в устройстве денежные средства, а информация об инциденте приходит клиенту по СМС», — говорится в отчете.

Более 90% банкоматов оснащены бесконтактной технологией и функцией персонального главного экрана, отмечает «Сбер». При этом число бесконтактных устройств за год сократилось с 66,1 тыс. до 63,8 тыс., а с функцией персонального главного экрана — с 69 тыс. до 65,7 тыс.

В пресс-службе Сбербанка РБК пояснили, что банк отказался от старых малофункциональных устройств и обновил сеть высокотехнологичными и производительными банкоматами с функцией рециркуляции. Также выросла доля банкоматов с функцией быстрого взноса наличных пачкой — до 55% от общего парка. Это позволило оптимизировать число информационно-платежных терминалов с покупюрным взносом. «Основная цель обновления — предоставить высокий уровень сервиса, скорости обслуживания и доступности услуги клиентам», — сказал представитель банка.

Финансы
Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Сокращение сети банкоматов и терминалов происходит на фоне роста числа пользователей мобильного приложения банка. Число уникальных пользователей, которые посещают приложение хотя бы раз в месяц, выросло на 19%, до 65 млн клиентов. Ежедневная аудитория приложения увеличилась на 31%, до 32 млн.

Что делают с банкоматами другие банки

По данным ЦБ, по итогам 2020 года в России насчитывалось 194 тыс. банкоматов — их число тоже снижается с 2015 года (кроме небольшого роста в 2019-м). Больше всего банкоматов в России было в 2014 году — 222,8 тыс. Россияне за прошлый год сняли в банкоматах 26,8 трлн руб., проведя 2,5 млрд операций. Эта операция стала самой непопулярной по картам, уступив по количеству и объему безналичным платежам и переводам — 39,1 млрд платежей на 31,2 трлн руб. и 8,6 млрд переводов на 44,8 трлн руб.

ВТБ в 2020 году увеличил число банкоматов за счет устройств присоединяемых банков — до 15 тыс., рассказал представитель кредитной организации. Он уточнил, что банк постоянно проводит мероприятия по оптимизации и повышению эффективности сети банкоматов.

Газпромбанк в период пандемии «осторожно оптимизировал сеть», чтобы не ограничивать клиентов в сервисах по снятию и внесению наличных, рассказал представитель банка: «Мы фокусировались на сокращении затрат на аренду и обслуживание, а не на демонтаже устройств». Ближе к концу года Газпромбанк зафиксировал восстановление спроса на сервисы, предоставляемые банкоматами, что, в свою очередь, возвращает актуальность разумного развития сети.

Райффайзенбанк в прошлом году продолжал оптимизировать парк банкоматов, заменяя устаревшие устройства на более эффективные ресайклеры, рассказал руководитель группы по развитию устройств самообслуживания банка Константин Худяков. Почта Банк в 2020 году не сокращал количество банкоматов и терминалов: на текущий момент сеть насчитывает 4,8 тыс. банкоматов и 56 тыс. POS-терминалов в почтовых отделениях для снятия и внесения наличных, уточнил представитель банка.

Число банкоматов Промсвязьбанка постоянно растет, сообщил РБК директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров, за последний год — на 15%.

Причины сокращения

Сокращение количества устройств самообслуживания — это мировой тренд, говорит руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова: «Сбербанк следует этому тренду, повышая окупаемость своей сети устройств самообслуживания за счет сокращения числа тех банкоматов и терминалов, которые расположены в менее эффективных локациях».

Как рассказал собеседник РБК в одном из крупных банков, кредитные организации начали сокращать размещение банкоматов и терминалов в крупных торговых центрах, так как ТЦ не готовы снижать арендную плату, а на освободившиеся места приходят постаматы (терминалы по выдаче заказов), где конкуренция только растет. Расходы на содержание обычного банкомата составляют 20–30 тыс. руб. в месяц, ресайклера — 30–40 тыс. руб. (в обоих случаях без учета аренды), говорит он.

По словам директора отдела торговых помещений CBRE в Москве Марины Малахатько, банкоматы действительно заменяются в ТЦ на постаматы, но точечно, без резкого сокращения. Собственники в отношении краткосрочной аренды (которую чаще всего выбирают банки — до 11 месяцев) всегда были категоричны и не шли на уступки, добавляет Малахатько. Стоимость аренды одного банкоматного места в ТРЦ — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц без НДС.

Установка и содержание устройств самообслуживания — это достаточно дорого. Иногда они даже не полностью окупаются, особенно если установлены в небольших населенных пунктах без развитой инфраструктуры, продолжает Ракова. Банки тратят большие средства на покупку устройства, аренду, обеспечение безопасности, подкрепление банкомата наличными, инкассацию и т.д., перечисляет глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Финансовая доступность вследствие сокращения числа банкоматов может несколько снизиться в тех населенных пунктах, где нет альтернатив для получения денег, говорит Ракова. 30% населения до сих пор не пользуются смартфонами, напоминает она.

Автор: Евгения Чернышова.
При участии: Надежда Федорова.
Теги: Сбербанк , банкоматы
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