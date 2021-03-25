Банкиров ждут трудные здоровые времена
Повышенная волатильность на финансовых рынках в 2020 году принесла банкам дополнительный доход в размере около 500 млрд руб., говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (есть у РБК). В 2021 году банки могут недосчитаться заработка на ценных бумагах и валютных активах, прогнозируют они.
Пандемийный 2020 год отметился сильным падением рынков весной, когда страны начали вводить карантинные ограничения, но котировки быстро восстановились и начали рост. Индекс Мосбиржи с отметки 2113 пунктов в марте вырос до 3289 пунктов на конец года. «Ралли фондового рынка наряду с рекордными вложениями в ОФЗ обеспечило банкам рекордную прибыль от операций с ценными бумагами — 170 млрд руб.», — говорится в исследовании. Более 90% этой прибыли принесла положительная переоценка справедливой стоимости вложений.
Рост вложений банков в ОФЗ также связан с пандемией. В 2020 году правительство покрывало дефицит бюджета, возникший вместе с ростом расходов из-за кризиса, в том числе за счет увеличения заимствований. Минфин за год разместил облигаций федерального займа более чем на 5 трлн руб., основными покупателями госдолга стали госбанки. План Минфина на 2021 год предполагает сокращение объема заимствований вдвое.
Еще 270 млрд руб. банки заработали за счет переоценки валютных активов и обязательств в результате роста доллара к рублю на 19%, но в 2021 году указанные факторы могут быть заметно слабее, прогнозируют в НКР. В агентстве ожидают стабилизации курса рубля (73–75 руб. за доллар на конец года), менее активного роста вложений банков в ценные бумаги, а также «коррекции на финансовых рынках, в том числе в связи с возможными международными санкциями». В результате прибыль банков от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может составить 100 млрд руб. вместо 500 млрд руб., полученных в 2020 году.
Несмотря на минимальное влияние операций с валютой и ценными бумагами на финансовые показатели, в НКР ожидают, что в 2021 году прибыль «вряд ли превысит прошлогодний уровень» и составит 1,5–1,6 трлн руб. против 1,6 трлн руб. в 2020 году и 1,715 трлн руб. в 2019 году.
«Эксперт РА» также не ждет значительного положительного влияния валютной переоценки на показатели банков в этом году, сказал РБК управляющий директор по банковским рейтингам Александр Сараев. Доходы от операций с ценными бумагами, которые в прошлом году в значительной степени компенсировали банкам снижение процентного дохода, снизятся, считает он. В целом прибыль банковского сектора будет на 20–25% ниже, чем в прошлом году. «Этому будут способствовать темпы роста кредитования, которые будут ниже, чем в 2020-м, преимущественно за счет снижения выдач льготных кредитов в рамках программ господдержки, которые были драйвером роста кредитования», — говорит Сараев.
Каким будет бизнес банков в 2021 году
Рост банковского сектора будет сдерживаться слабыми темпами восстановления экономики: агентство ожидает роста ВВП и реальных доходов населения в пределах 2,5–3% (Центральный банк ожидает роста ВВП в диапазоне 3–4% в 2021 году). НКР также прогнозирует рост ставки ЦБ с нынешних 4,5 до 5–5,25% в течение 2021 года.
Экономический фон отразится и на основных показателях банковского сектора. Активы вырастут до 112–114 трлн руб. с текущих 104 трлн руб., но темпы роста замедлятся до 8–9 против 12,5% в 2020 году. В НКР также ожидают снижения темпов розничного кредитования, замедления корпоративного кредитования.
Ключевым продуктом банков станет ипотека. За год банки могут одобрить ссуд на покупку жилья на 3,7–3,8 трлн руб., считают аналитики, — и ипотечный портфель впервые обгонит портфель по необеспеченным кредитам. «Показатели портфелей ипотеки и необеспеченных потребкредитов заметно сблизились в последние два-три года, а особенно в 2020-м на фоне опережающего роста ипотеки и стагнации потребкредитов», — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Замедление именно необеспеченной розницы, по его словам, приведет к перелому тренда.
Задолженность граждан по необеспеченным ссудам, по оценкам НКР, может вырасти на 9–10%, до 10,5–10,7 трлн руб. Рост в этом сегменте может быть более скромным, если ЦБ ужесточит требования к выдаче таких кредитов, допускают аналитики. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что регулятор обсуждает с правительством возможность вводить прямой запрет на выдачу кредитов «людям, уже слишком обремененным долгами».
Ипотечный портфель за тот же период, по прогнозам НКР, увеличится на 14–16% (до 10,6–10,75 трлн руб.). Рекорд прошлого года повторить не удастся за счет целого ряда факторов: сворачивания льготной ипотеки в крупных регионах, дальнейшего роста цен на жилье и повышения процентных ставок, а также сокращения круга потенциальных заемщиков. В агентстве полагают, что часть спроса на ипотеку реализовалась досрочно, в 2020 году.
По оценкам рейтингового агентства S&P, доля ипотеки в совокупном розничном портфеле банков уже достигла 45% и в ближайшие годы она увеличится до 50–55%. «Мы прогнозируем дальнейшее проникновение ипотечных кредитов на вторичный рынок, если процентные ставки останутся как минимум стабильными, поскольку сделки, финансируемые с помощью ипотеки, набирают все большую популярность в стране. Кроме того, повышение цен на объекты недвижимости на первичном рынке на фоне стагнирующих доходов могут изменить спрос покупателей жилья в сторону сделок на вторичном рынке», — отмечает директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Он также не исключает, что рост банковских активов в 2021 году будет в значительной степени обеспечен ипотекой.
На итоговые темпы роста ипотечного портфеля может повлиять чисто технический фактор — секьюритизация кредитов (выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотекой), подчеркивает Доронкин: «Продажа портфелей может запросто отнять 1–2% прироста». Как отмечают в НКР, в 2020 году объем таких сделок достиг 380 млрд руб. против 300 млрд годом ранее и продолжит расти.
Темпы роста корпоративного кредитования в 2021 году НКР оценивает в 7–8 против 12% в 2020 году. «Эффект от снижения ставки уже исчерпан, а большая часть спроса заемщиков на реструктуризацию и рефинансирование по низким ставкам удовлетворена в прошлом году», — констатируют аналитики. Но при этом ставки все равно близки к историческим минимумам.
Изменятся ли ставки по кредитам и вкладам
В НКР ожидают, что ставки по кредитным продуктам банков прибавят 0,75–1 п.п. до конца года. Для сохранения маржинальности ставки по вкладам будут подниматься не так быстро, вероятно, на 0,5–0,75 п.п. до конца года. Рост доходностей депозитов может начаться во втором квартале.
Разворот монетарной политики ЦБ приведет к повышению ставок по вкладам, но банки не смогут в полной мере переложить расходы из-за роста ставок на своих заемщиков, говорится в комментарии агентства Moody's. Борьба за качественных заемщиков приведет к тому, что кредитные ставки будут следовать за депозитными с определенной задержкой. Впрочем, ставки по потребкредитам в разы превышают процент по вкладам.
Рост доходности вкладов может повысить их привлекательность: в НКР ожидают, что россияне могут принять решение направить в срочные депозиты часть наличных денег и средств с текущих (накопительных) счетов. В результате динамика притока средств населения может вырасти с 4% в 2020-м до 6–7% в 2021 году.