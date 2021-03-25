Остаточные симптомы глобального значения

Какими будут долгосрочные экономические последствия пандемии коронавируса

Экономист Бранко Миланович считает, что пандемия COVID-19 спровоцировала изменения, которые останутся в силе и после победы над вирусом. Это касается как работы на удаленке, так и возросшего противостояния Китая и США

Фото: Toru Hanai / Bloomberg

Первое изменение

Пандемия коронавируса COVID-19 будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович. Первое, самое очевидное последствие пандемии — увеличение доли сотрудников, работающих удаленно, говорит экономист. «Сейчас многие говорят, что мы будем работать в гибридном режиме — например, три дня в офисе, два из дома. Технически это было возможно и до [пандемии] COVID-19, то есть новых технологий не появилось, но прежде мы не использовали их и не понимали, как много мы можем делать из дома», — объяснил он.

По мнению Милановича, наибольший вызов популяризация удаленки представляет для среднего класса развитых стран. «Им придется соревноваться с работниками из-за рубежа, которые имеют такие же навыки, но просят меньшую зарплату», — поясняет экономист.

В общей сложности около 38% всех рабочих мест в странах с высокими доходами могут быть переведены на удаленку, следует из доклада Всемирного банка. В экономиках с доходами выше среднего этот показатель составляет 25%, ниже среднего — 17%, с низкими доходами — 13%. Что касается сфер деятельности, то больше всего вакансий, доступных для перевода на удаленку, насчитывается в сфере ИТ — 74%, следует из доклада Всемирного банка. Многие ИТ-стартапы в США начали нанимать зарубежных сотрудников в период пандемии коронавируса. Таким образом компании планируют сократить расходы на обеспечение сотрудников и открыть доступ к большему пулу рабочей силы. Как отмечают в своем исследовании экономисты Кристиан Берен, Сергей Кичко и Жак-Франсуа Тис, в краткосрочной перспективе удаленная работа повышает производительность труда, так как сотрудникам не надо тратить время на дорогу. Однако в долгосрочной перспективе эти преимущества оказываются нивелированы тем, что сотрудники, не находясь вместе, не обмениваются идеями, что снижает производительность.

Второе изменение

Во время пандемии обострился экономический и политический конфликт США и Китая, и в будущем это противостояние только усилится, отмечает также Миланович. «Это будет иметь большое значение как для глобальных цепочек стоимости, так и для таких стран, как, например, Вьетнам, которые смогут взять на себя ту часть производства, которую занимал ранее Китай», — пояснил экономист. По его мнению, конфликт с США может существенно ударить по способности Китая создавать инновации, если тому будет отрезан доступ к американскому рынку и американским технологиям.

В период пандемии Китай продемонстрировал некоторые преимущества государств с сильной исполнительной властью над демократиями, считает Миланович. «Никто из моих друзей-врачей не мог поверить в возможность полного локдауна в 11-миллионном городе [Ухань], этому не было прецедентов в истории. Тем не менее Китаю удалось это сделать, и в результате решение о локдауне оказалось огромным успехом», — отметил экономист.

Хотя это преимущество авторитарной системы относится к кризисной ситуации, экономические результаты Китая остаются уверенными, и это будет обострять конкуренцию с США. Китай — единственная страна, избежавшая падения ВВП в 2020 году: по данным Международного валютного фонда, рост китайской экономики по итогам прошлого года составил 2,3%.

Ранее эксперты из Oxford Economics подсчитали, что в случае масштабной эскалации противоречий двух стран в течение следующих пяти лет ВВП США может оказаться на $1,6 трлн меньше, чем при оптимальном сценарии. Таким образом США могут лишиться 320 тыс. рабочих мест. Экономисты оценивают урон американской экономике из-за торговой войны в $108 млрд, или 0,5% от ВВП страны в 2018–2019 годах.

Третье изменение

Как полагает Миланович, разработка вакцин от COVID-19 будет иметь последствия для медицинского сектора и создаст потенциал для разработки других препаратов. «В начале кризиса все говорили, как сложно разрабатывать вакцины и что мы ни разу не создавали вакцину от коронавируса. Это стало огромным положительным сюрпризом», — сказал экономист.