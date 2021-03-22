Посадка вслед за взлетом

По подозрению в коррупции задержаны глава Пензенской области и основатель фармкомпании «Биотэк»

По делу о взятках задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и основатель группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, глава региона лоббировал интересы одного из крупнейших поставщиков лекарств

Иван Белозерцев (Фото: pnzreg.ru)

В 6 утра в воскресенье, 21 марта, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета и Главного управления по экономической борьбе и противодействия коррупции МВД обыскали в Пензе коттедж и кабинет губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. После обыска глава региона был задержан. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственные действия также прошли по месту жительства сыновей губернатора Александра и Данилы Белозерцевых, а также у чиновников правительства Пензенской области, рассказал РБК источник в СКР. Дома у губернатора изъяли около 300 млн руб., документы и электронные носители, добавил источник.

Петренко также сообщила о задержании руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк» и бывшего сенатора от региона Бориса Шпигеля и еще ряда лиц. В сообщении пресс-службы СК говорится, что уголовное дело возбудили в Главном следственном управлении СКР на основании материалов полиции по факту дачи и получения взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК).

За что задержали губернатора

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора входящего в «Биотэк» ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и ценности на сумму свыше 31 млн руб. Предположительно, губернатор получил их за содействие группе «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств.

«Фармация» и Пензенская область Медицинские учреждения Пензенской области являются крупнейшими заказчиками компании ОАО «Фармация». Согласно данным СПАРК, в 2015–2021 годах областной онкологический диспансер закупил у компании лекарственные препараты на 2,1 млрд руб. С диспансером у «Фармации» было заключено 746 госконтрактов, с Пензенским областным клиническим центром специализированных видов медпомощи — 286 контрактов на 692,2 млн руб. Также «Фармация» поставила за этот период лекарства в Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики — на 654,5 млн руб. К заказчикам «Фармации» относится и минздрав Пензенской области: с 2015 по 2021 год компания выполнила 63 контракта на 302,8 млн руб. «Фармация» работает также с учреждениями здравоохранения Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Ульяновска, Саратова, Самары и многих других городов. В СПАРК отмечено, что в прошлом году сумма контрактов, заключенных компанией, составила 1,8 млрд руб., в 2021-м — 277,7 млн руб.

Взятки для главы региона передавались в Пензе и Москве. Из российской столицы деньги привозили водитель представительства области и один из его руководителей, сообщил «Коммерсантъ».

Источник в СКР рассказал РБК, что в деле губернатора Белозерцева могут появиться дополнительные эпизоды. Сыновей губернатора сейчас проверяют на причастность к коррупции.

Как складывалась карьера Ивана Белозерцева

В прошлом году Иван Белозерцев переизбрался от «Единой России» на второй губернаторский срок в Пензенской области, получив 78,72% голосов. Незадолго до выборов, в начале лета, президент Владимир Путин заявлял, что у Белозерцева есть «моральное право» претендовать на новый срок, поскольку тот может гордиться «солидным увеличением» сельхозпроизводства в регионе и в целом позитивной динамикой развития основополагающих отраслей экономики.

При этом, по мнению политолога Ростислава Туровского, ситуация с новым сроком Белозерцева до последнего оставалась неоднозначной. «Он дольше всех ждал разрешения на участие в выборах, и была очень мощная негативная пиар-кампания против него, — напомнил эксперт. — Тем не менее тогда он выстоял».

В недавнем рейтинге устойчивости глав регионов «Минченко Консалтинг» Белозерцев попал в «среднеустойчивую» группу. В августе прошлого года Белозерцев, по данным ВЦИОМа и ФОМа, попал в список глав регионов с самой низкой популярностью у избирателей (из числа баллотировавшихся).

Белозерцев из-за резких высказываний не раз становился героем медийных скандалов. Так, в 2019 году, после волнений в селе Чемодановка, где произошел конфликт местных жителей с цыганами, пензенский губернатор обвинил США в дестабилизации ситуации. «Америка, Запад» выделяют «огромные деньги на подготовку людей», которые затем дестабилизируют ситуацию, говорил он. И призывал россиян доверять лишь «официальной информации, которую никто никогда искажать не будет».

Губернатор Пензенской области был «не особенно сильной фигурой» во внутриэлитной борьбе, считает Туровский. Его реальный рейтинг был очень низким, и он сам «его подрывал своими неудачными заявлениями, например в ситуации с цыганами». «Плюс управленческая ситуация была нестабильной: заместители губернатора часто менялись», — добавил Туровский.

Что же касается отношений Белозерцева со Шпигелем, то это «древняя история», они давно знакомы: бизнесмен представлял исполнительную власть региона в Совете Федерации с 2003 по 2013 год. «Думаю, их отношения — это удобный повод, который можно было использовать, чтобы запустить это дело», — считает Туровский.

В рейтинге РБК лучших регионов для жизни Пензенская область делит 35-36 места с Пермским краем. В рейтинге социально-экономического положения регионов «РИА Рейтинг» по итогам 2019 года область попала на 56-е место. Сама по себе область не является крупной и интересной с точки зрения экономики, сказал РБК Туровский. При этом в Пензенской области на территории ЗАТО «Заречный» расположено находящееся в ведении «Росатома» производственное объединение «Старт».

«Регион входит в группу, от которой избирался спикер Госдумы Вячеслав Володин и которую он неформально опекает, — отметил Туровский. — Белозерцев со всеми группами влияния стремился поддерживать отношения, но, видимо, не настолько значимой он был фигурой, чтобы им не пожертвовать».

Иван Белозерцев родился в селе Бараново Ливенского района Орловской области в 1958 году. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище им. В.И. Ленина, в 1992-м — Гуманитарную Краснознаменную академию Вооруженных сил. С 1976 по 2004 год занимал разные должности в вооруженных силах — от командира взвода учебно-боевых танков и помощника начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища до заместителя руководителя военного комиссариата области и начальника отдела кадров и учета офицеров запаса региона. С 2005 по 2012 год был главой Пензы. С 2012 по 2015 год возглавлял заксобрание региона. В 2015 году Белозерцева впервые выбрали губернатором Пензенской области, тогда он набрал 86,04% голосов.

Как «Биотэк» стал одним из ведущих фармпроизводителей

Группа компаний «Биотэк» была основана Борисом Шпигелем в 1991 году, он оставался ее президентом до 2003 года, когда был избран в Совет Федерации и передал акции «Биотэка» своей жене Евгении Шпигель. По данным СПАРК, сейчас она основной бенефициар ООО «Биотэк» — ей принадлежит напрямую 77% в уставном капитале компании, еще 23% — через МФПДК «Биотэк». Сам Шпигель — председатель совета директоров компании.

У холдинга есть собственные производственные площадки — завод «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, завод «Биодез» в Московской области. Структуры «Биотэка» владели также заводом «Биосинтез» в Пензенской области — он был продан в 2016 году индийской компании Sun Pharma за $60 млн.

Как рассказывал Шпигель в интервью «Фармвестнику», с 2018 года в стратегии компании идут изменения, связанные с диверсификацией бизнеса. Компания, по словам ее основателя, осваивается на новых для нее рынках — медицинского питания, витаминно-минеральных комплексов. По данным официального сайта компании, портфель «Биотэка» включает разработку и производство препаратов в области кардиологии, неврологии и др., всего компания производит более 150 наименований, включая витамины и пищевые добавки. В «Биотэк» входит сеть аптек ОАО «Фармация» — это более 300 точек в Пензенской, Ростовской, Нижегородской областях. Ранее Шпигель говорил, что «Фармация» ведет расширение в Южном и Северо-Западном федеральных округах.

В 2018 и 2019 годах, по данным DSM Group, группа «Биотэк» не входила в десятку крупнейших фармдистрибьюторов, занимая разные места во второй десятке, однако в 2019 году компания показала высокий прирост оборота — 87% год к году. А по итогам 2020 года компания Шпигеля вошла в топ-10 дистрибьюторов — оборот компании за год вырос на 104%.

«Биотэк» входит в тройку лидеров дистрибьюторов, ориентирующихся на госсегмент: компания увеличила выручку за счет поставок препаратов для лечения COVID-19 — «Авифавир» и «Арепливир» с действующим веществом фавипиравир, указывали аналитики DSM Group.

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Кроме этого, компания осуществляла поставки тест-систем Biozek. Общая сумма отгрузок составила по итогам года 45 млрд руб. По данным DSM Group, «Арепливир» стал лидером по объему розничных продаж среди новых лекарств, вышедших на рынок в 2020 году, с показателем больше 387 млн руб. Старший вице-президент группы по стратегии и инновациям Александр Авербух уточнял, что всего компания поставила в медучреждения и аптеки более 60 тыс. упаковок фавипиравира.

Как выяснил РБК, правительство Москвы закупило у холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, которые изначально назывались тестами голландского производства. В декабре 2020 года компания была оштрафована прокуратурой Нидерландов на €30 тыс. за фальсификацию отчетов об испытаниях тестов, писали «Важные истории». Как заявляли тогда РБК в пресс-службе прокуратуры Нидерландов, Biozek не разрабатывала и не производила тесты, а покупала их у китайского производителя. В депздраве и в «Биотек» настаивали на голландском происхождении тестов. Так, «Биотэк» ссылался на письмо Минздрава Нидерландов от 25 мая российским органам здравоохранения, в котором подтверждалось голландское происхождение тестов.