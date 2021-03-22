Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,77 73,84 EUR Нал. 88,90 87,92 USD Бирж. 74,38 +0,26 EUR Бирж. 88,43 +0,21 USD ЦБ. 74,14 +0,48 EUR ЦБ. 88,43 +0,32 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 57663,00 +260,00 IMOEX 3475,26 -0,84% RTSI 1474,05 -0,99% Brent 63,81 -2,40% DJIA 32627,97 -0,71% Nasdaq 13215,24 +0,76%
Посадка вслед за взлетом
Лента новостей
С Байконура стартовала ракета «Союз» со спутниками из 18 стран 09:18, Общество Хореограф Тутберидзе сообщил о прогрессе Трусовой после ухода к Плющенко 09:02, Спорт Эксперты ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае 09:02, Общество Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати 08:53, РБК Cтиль и De’Longhi Четыре мифа о выездных налоговых проверках 08:51, PRO Пашинян объявил о законном назначении нового главы Генштаба Армении 08:47, Политика Влияние санкций США, рекорд брачных договоров. Главное за ночь 08:42, Общество Во Владивостоке почти 100 домов остались без отопления из-за аварии 08:27, Общество Власти Москвы потратят 132 млн руб. на витрину с данными граждан 08:25, Общество Возвращение на Уолл-cтрит: почему финансисты не прижились во Флориде 08:18, PRO Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта 08:06, Общество МВД пообещало отменить заучивание учебных маршрутов на экзаменах на права 08:01, Общество В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнения 07:37, Общество Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии 07:00, Общество «Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву 06:59, Общество СМИ назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами 06:58, Общество Трамп предложил Байдену достроить стену на границе с Мексикой 06:35, Политика Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на американские санкции 06:00, Экономика В Иркутске произошел пожар у торгового центра 06:00, Общество Вильфанд посоветовал не ждать «взрыва тепла» в Центральной России 05:44, Общество Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути 05:12, Политика Директора фонда капремонта Приморья арестовали на два месяца 05:10, Общество Лишь 5% переведенных год назад на удаленку россиян еще работают из дома 05:00, Общество Еврокомиссар назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID в ЕС 04:29, Общество СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР 04:01, Общество СМИ узнали о возможной блокировке поставок вакцины AstraZeneca в Британию 03:32, Политика Глава Минздрава Туниса привился от коронавируса «Спутником V» 03:20, Общество Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке 02:41, Общество
Газета
Посадка вслед за взлетом
Газета № 034 (3323) (2203)
0

Посадка вслед за взлетом

По подозрению в коррупции задержаны глава Пензенской области и основатель фармкомпании «Биотэк»
По делу о взятках задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и основатель группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, глава региона лоббировал интересы одного из крупнейших поставщиков лекарств
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: pnzreg.ru)

В 6 утра в воскресенье, 21 марта, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета и Главного управления по экономической борьбе и противодействия коррупции МВД обыскали в Пензе коттедж и кабинет губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. После обыска глава региона был задержан. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственные действия также прошли по месту жительства сыновей губернатора Александра и Данилы Белозерцевых, а также у чиновников правительства Пензенской области, рассказал РБК источник в СКР. Дома у губернатора изъяли около 300 млн руб., документы и электронные носители, добавил источник.  

Петренко также сообщила о задержании руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк» и бывшего сенатора от региона Бориса Шпигеля и еще ряда лиц. В сообщении пресс-службы СК говорится, что уголовное дело возбудили в Главном следственном управлении СКР на основании материалов полиции по факту дачи и получения взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК).

За что задержали губернатора

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора входящего в «Биотэк» ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и ценности на сумму свыше 31 млн руб. Предположительно, губернатор получил их за содействие группе «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств.

«Фармация» и Пензенская область

Медицинские учреждения Пензенской области являются крупнейшими заказчиками компании ОАО «Фармация».

Согласно данным СПАРК, в 2015–2021 годах областной онкологический диспансер закупил у компании лекарственные препараты на 2,1 млрд руб. С диспансером у «Фармации» было заключено 746 госконтрактов, с Пензенским областным клиническим центром специализированных видов медпомощи — 286 контрактов на 692,2 млн руб. Также «Фармация» поставила за этот период лекарства в Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики — на 654,5 млн руб.

К заказчикам «Фармации» относится и минздрав Пензенской области: с 2015 по 2021 год компания выполнила 63 контракта на 302,8 млн руб.

«Фармация» работает также с учреждениями здравоохранения Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Ульяновска, Саратова, Самары и многих других городов. В СПАРК отмечено, что в прошлом году сумма контрактов, заключенных компанией, составила 1,8 млрд руб., в 2021-м — 277,7 млн руб.

Взятки для главы региона передавались в Пензе и Москве. Из российской столицы деньги привозили водитель представительства области и один из его руководителей, сообщил «Коммерсантъ».

Источник в СКР рассказал РБК, что в деле губернатора Белозерцева могут появиться дополнительные эпизоды. Сыновей губернатора сейчас проверяют на причастность к коррупции.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, он получил деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. В Следственном комитете заявили, что за эти деньги Белозерцев обеспечивал фармкомпании конкурентное преимущество при заключении государственных контрактов на услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медицинских изделий. Оба фигуранта подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки) Сергей Фургал — фигурант уголовного дела об ОПГ, которая занималась убийствами предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Фургал считает, что его уголовное преследование политическое, и не признает вину. 25 ноября 2020 года Басманный районный суд Москвы продлил арест Фургала до марта 2021 года Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, до этого пять лет он занимал пост мэра Челябинска. 16 марта 2017 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона. Юревич отрицает свою вину. В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца». Юревич арестован заочно Уголовное дело в отношении Маркелова было возбуждено в связи с получением им взятки более чем 235 млн руб. По данным следствия, эти деньги он получил «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса». Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года, всего через неделю после того, как было объявлено о его уходе в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион 16 лет. 24 февраля 2021 года Нижегородский суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 235 млн руб. и запрет три года занимать должности в органах госвласти. Обвинение просило 17 лет лишения свободы. Маркелов не признал свою вину «Я иду с крестом своей дорогой»: 10 фактов о бывшем главе Марий Эл Еще 12 фото
Фотогалерея

Как складывалась карьера Ивана Белозерцева

В прошлом году Иван Белозерцев переизбрался от «Единой России» на второй губернаторский срок в Пензенской области, получив 78,72% голосов. Незадолго до выборов, в начале лета, президент Владимир Путин заявлял, что у Белозерцева есть «моральное право» претендовать на новый срок, поскольку тот может гордиться «солидным увеличением» сельхозпроизводства в регионе и в целом позитивной динамикой развития основополагающих отраслей экономики.

Общество
Губернатор назвал самоуправством покупку своих портретов в школу в Пензе Иван Белозерцев

При этом, по мнению политолога Ростислава Туровского, ситуация с новым сроком Белозерцева до последнего оставалась неоднозначной. «Он дольше всех ждал разрешения на участие в выборах, и была очень мощная негативная пиар-кампания против него, — напомнил эксперт. — Тем не менее тогда он выстоял».

В недавнем рейтинге устойчивости глав регионов «Минченко Консалтинг» Белозерцев попал в «среднеустойчивую» группу. В августе прошлого года Белозерцев, по данным ВЦИОМа и ФОМа, попал в список глав регионов с самой низкой популярностью у избирателей (из числа баллотировавшихся).

Белозерцев из-за резких высказываний не раз становился героем медийных скандалов. Так, в 2019 году, после волнений в селе Чемодановка, где произошел конфликт местных жителей с цыганами, пензенский губернатор обвинил США в дестабилизации ситуации. «Америка, Запад» выделяют «огромные деньги на подготовку людей», которые затем дестабилизируют ситуацию, говорил он. И призывал россиян доверять лишь «официальной информации, которую никто никогда искажать не будет».

Губернатор Пензенской области был «не особенно сильной фигурой» во внутриэлитной борьбе, считает Туровский. Его реальный рейтинг был очень низким, и он сам «его подрывал своими неудачными заявлениями, например в ситуации с цыганами». «Плюс управленческая ситуация была нестабильной: заместители губернатора часто менялись», — добавил Туровский.

Что же касается отношений Белозерцева со Шпигелем, то это «древняя история», они давно знакомы: бизнесмен представлял исполнительную власть региона в Совете Федерации с 2003 по 2013 год. «Думаю, их отношения — это удобный повод, который можно было использовать, чтобы запустить это дело», — считает Туровский.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, он получил деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. В Следственном комитете заявили, что за эти деньги Белозерцев обеспечивал фармкомпании конкурентное преимущество при заключении государственных контрактов на услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медицинских изделий. Оба фигуранта подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки) Сергей Фургал — фигурант уголовного дела об ОПГ, которая занималась убийствами предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Фургал считает, что его уголовное преследование политическое, и не признает вину. 25 ноября 2020 года Басманный районный суд Москвы продлил арест Фургала до марта 2021 года Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, до этого пять лет он занимал пост мэра Челябинска. 16 марта 2017 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона. Юревич отрицает свою вину. В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца». Юревич арестован заочно Уголовное дело в отношении Маркелова было возбуждено в связи с получением им взятки более чем 235 млн руб. По данным следствия, эти деньги он получил «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса». Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года, всего через неделю после того, как было объявлено о его уходе в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион 16 лет. 24 февраля 2021 года Нижегородский суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 235 млн руб. и запрет три года занимать должности в органах госвласти. Обвинение просило 17 лет лишения свободы. Маркелов не признал свою вину «Я иду с крестом своей дорогой»: 10 фактов о бывшем главе Марий Эл Еще 12 фото
Фотогалерея

В рейтинге РБК лучших регионов для жизни Пензенская область делит 35-36 места с Пермским краем. В рейтинге социально-экономического положения регионов «РИА Рейтинг» по итогам 2019 года область попала на 56-е место. Сама по себе область не является крупной и интересной с точки зрения экономики, сказал РБК Туровский. При этом в Пензенской области на территории ЗАТО «Заречный» расположено находящееся в ведении «Росатома» производственное объединение «Старт».

«Регион входит в группу, от которой избирался спикер Госдумы Вячеслав Володин и которую он неформально опекает, — отметил Туровский. — Белозерцев со всеми группами влияния стремился поддерживать отношения, но, видимо, не настолько значимой он был фигурой, чтобы им не пожертвовать».

Иван Белозерцев родился в селе Бараново Ливенского района Орловской области в 1958 году. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище им. В.И. Ленина, в 1992-м — Гуманитарную Краснознаменную академию Вооруженных сил. С 1976 по 2004 год занимал разные должности в вооруженных силах — от командира взвода учебно-боевых танков и помощника начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища до заместителя руководителя военного комиссариата области и начальника отдела кадров и учета офицеров запаса региона. С 2005 по 2012 год был главой Пензы. С 2012 по 2015 год возглавлял заксобрание региона. В 2015 году Белозерцева впервые выбрали губернатором Пензенской области, тогда он набрал 86,04% голосов.

Как «Биотэк» стал одним из ведущих фармпроизводителей

Группа компаний «Биотэк» была основана Борисом Шпигелем в 1991 году, он оставался ее президентом до 2003 года, когда был избран в Совет Федерации и передал акции «Биотэка» своей жене Евгении Шпигель. По данным СПАРК, сейчас она основной бенефициар ООО «Биотэк» — ей принадлежит напрямую 77% в уставном капитале компании, еще 23% — через МФПДК «Биотэк». Сам Шпигель — председатель совета директоров компании.

У холдинга есть собственные производственные площадки — завод «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, завод «Биодез» в Московской области. Структуры «Биотэка» владели также заводом «Биосинтез» в Пензенской области — он был продан в 2016 году индийской компании Sun Pharma за $60 млн.

Как рассказывал Шпигель в интервью «Фармвестнику», с 2018 года в стратегии компании идут изменения, связанные с диверсификацией бизнеса. Компания, по словам ее основателя, осваивается на новых для нее рынках — медицинского питания, витаминно-минеральных комплексов. По данным официального сайта компании, портфель «Биотэка» включает разработку и производство препаратов в области кардиологии, неврологии и др., всего компания производит более 150 наименований, включая витамины и пищевые добавки. В «Биотэк» входит сеть аптек ОАО «Фармация» — это более 300 точек в Пензенской, Ростовской, Нижегородской областях. Ранее Шпигель говорил, что «Фармация» ведет расширение в Южном и Северо-Западном федеральных округах.

В 2018 и 2019 годах, по данным DSM Group, группа «Биотэк» не входила в десятку крупнейших фармдистрибьюторов, занимая разные места во второй десятке, однако в 2019 году компания показала высокий прирост оборота — 87% год к году. А по итогам 2020 года компания Шпигеля вошла в топ-10 дистрибьюторов — оборот компании за год вырос на 104%.

«Биотэк» входит в тройку лидеров дистрибьюторов, ориентирующихся на госсегмент: компания увеличила выручку за счет поставок препаратов для лечения COVID-19 — «Авифавир» и «Арепливир» с действующим веществом фавипиравир, указывали аналитики DSM Group.

Блок видео рекомендаций

Кроме этого, компания осуществляла поставки тест-систем Biozek. Общая сумма отгрузок составила по итогам года 45 млрд руб. По данным DSM Group, «Арепливир» стал лидером по объему розничных продаж среди новых лекарств, вышедших на рынок в 2020 году, с показателем больше 387 млн руб. Старший вице-президент группы по стратегии и инновациям Александр Авербух уточнял, что всего компания поставила в медучреждения и аптеки более 60 тыс. упаковок фавипиравира.

Как выяснил РБК, правительство Москвы закупило у холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, которые изначально назывались тестами голландского производства. В декабре 2020 года компания была оштрафована прокуратурой Нидерландов на €30 тыс. за фальсификацию отчетов об испытаниях тестов, писали «Важные истории». Как заявляли тогда РБК в пресс-службе прокуратуры Нидерландов, Biozek не разрабатывала и не производила тесты, а покупала их у китайского производителя. В депздраве и в «Биотек» настаивали на голландском происхождении тестов. Так, «Биотэк» ссылался на письмо Минздрава Нидерландов от 25 мая российским органам здравоохранения, в котором подтверждалось голландское происхождение тестов.

Авторы: Дмитрий Серков, Егор Губернаторов, Евгения Кузнецова.
Теги: Пензенская область , губернатор , Иван Белозерцев , фармакологический рынок , коррупция , Борис Шпигель , Биотэк ...
Материалы по теме
Чем известен задержанный по делу о взятке губернатор Белозерцев Политика
«Единая Россия» приостановит членство пензенского губернатора Белозерцева Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter