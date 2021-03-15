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Губернатор назвал самоуправством покупку своих портретов в школу в Пензе

Ивана Белозерцева «очень огорчила» информация о том, что родителей учеников в пензенской школе принудили купить его портреты. По словам главы региона, он «не нуждается в подобном проявлении «уважения» к себе»
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Информация о том, что в одной из школ Пензы родителей учеников вынудили купить портреты губернатора Ивана Белозерцева «очень огорчила» главу региона. Его слова в своем Telegram-канале привела пресс-секретарь областного правительства Дина Черемушкина.

Издание «7х7» ранее сообщило, что в школе № 78 родителей попросили за свой счет купить портреты Белозерцева и президента Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, чтобы развесить их в кабинетах, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области.

«Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении «уважения» к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю», — заявил губернатор.

Белозерцев извинился перед родителями учеников, указав, что «поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены». «Если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать», — заявил он, добавив, что просит сообщать о подобных случаях.

Глава региона также поручил областному министру образования провести в школе служебную проверку, «выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности». Белозерцев не уточнил, касается ли проверка только его портретов.

Как сообщал «7х7» со ссылкой на родителей учеников, классные руководители и члены родительских комитетов попросили их «срочно купить» портреты Путина и Белозерцева перед ежегодной конференцией работников образования города, которая прошла в 78-й школе 11 марта. Опрошенные изданием родители сочли, что руководство образовательного учреждения «навязывает политику» вместо того, чтобы контролировать питание в столовой: в конце прошлого года там произошло массовое отравление.

11 марта на заседании пензенской гордумы выступил депутат от КПРФ Андрей Жданников. Он привел данные Роспотребнадзора, согласно которым в декабре, а 22 ученика этой школы обратились к врачам с признаками отравления. Ведомство нашло в столовой нарушения, поставщика питания и директора привлекли к административной ответственности. Депутат в ходе выступления обратил внимание на эту ситуацию: «Почему вместо того чтобы навести порядок в столовой, у нас портреты Путина вешают в классах?» — цитирует его «7х7».

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В июле 2019-го Белозеров назвал сбор денег с родителей на нужды школ «болезнью» Пензы. «Брать с каждого родителя даже по 100 -200 руб. нельзя. <...> Родительский комитет принял решение и начинают добивать родителя. Говорят, что 1000 руб. — это ни о чем. Для кого-то ни о чем, а для кого-то проблема», — говорил он тогда.

Автор
Наталия Анисимова
Пензенская область губернатор Иван Белозерцев портрет
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