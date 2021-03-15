Губернатор назвал самоуправством покупку своих портретов в школу в Пензе

Ивана Белозерцева «очень огорчила» информация о том, что родителей учеников в пензенской школе принудили купить его портреты. По словам главы региона, он «не нуждается в подобном проявлении «уважения» к себе»

Иван Белозерцев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Информация о том, что в одной из школ Пензы родителей учеников вынудили купить портреты губернатора Ивана Белозерцева «очень огорчила» главу региона. Его слова в своем Telegram-канале привела пресс-секретарь областного правительства Дина Черемушкина.

Издание «7х7» ранее сообщило, что в школе № 78 родителей попросили за свой счет купить портреты Белозерцева и президента Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, чтобы развесить их в кабинетах, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области.

«Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении «уважения» к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю», — заявил губернатор.

Белозерцев извинился перед родителями учеников, указав, что «поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены». «Если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать», — заявил он, добавив, что просит сообщать о подобных случаях.

Глава региона также поручил областному министру образования провести в школе служебную проверку, «выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности». Белозерцев не уточнил, касается ли проверка только его портретов.