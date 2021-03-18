Альфа-банк начал платный сбор улик

Один из крупнейших частных банков запустил акцию по разоблачению телефонных мошенников

Альфа-банк готов заплатить ₽1 млн за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет найти преступников. Банкиры и эксперты сомневаются в эффекте: данные от потерпевших вряд ли помогут, а преступникам невыгодно сдавать своих

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. Сумма одного вознаграждения составит 1 млн руб., всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 млн руб., но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных, рассказал РБК представитель кредитной организации.

Помочь может любая информация: номер, с которого звонили мошенники, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты «черных» call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Но вознаграждение будет выплачиваться, только если эти сведения поспособствуют поимке злоумышленников. «Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил представитель банка.

Для сбора данных о мошенниках Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно. Банк обещает не публиковать ничьих имен, а контактные данные использовать только для связи с информатором, чтобы выплатить вознаграждение.

Как следует из условий акции, информацию за вознаграждение можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счет в Альфа-банке. Клиент несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.

Планы по поощрению информаторов о телефонных мошенниках прорабатывает и Тинькофф Банк. «Мы разрабатываем решение, чтобы клиент, использующий наш определитель номера «КтоЗвонит», мог передавать нам информацию о подозрительных звонках парой кликов», — рассказал представитель банка. В будущем банк хочет мотивировать клиентов предоставлять данные о злоумышленниках через геймификацию и бонусы.

В пресс-службе Центрального банка отказались от комментариев.

Бум телефонного мошенничества Число мошеннических звонков в России с начала года достигло 15 млн, сообщал Сбербанк. За этот период банк зафиксировал более 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество, что превышает показатель 2017 года более чем в 30 раз и более чем вдвое — показатель 2019 года. «Количество мошеннических звонков гражданам России достигает 100 тыс. в сутки, телефонное мошенничество в РФ уже имеет все признаки национального бедствия», — говорил представитель Сбербанка. По данным Банка России, за 2020 год мошенники украли у банковских клиентов около 9 млрд руб. В основном они используют телефонные звонки от якобы «службы безопасности банка», с помощью которых убеждают людей раскрыть данные для доступа к счету или самостоятельно перевести деньги на счет злоумышленников. ЦБ за первое полугодие 2020 года заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Около 80% злоумышленников звонили гражданам с подменных номеров банков. В феврале ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать своих клиентов о мошенниках и использовать для этого все возможные способы. В конце 2020 года крупнейшие банки и сотовые операторы начали запускать платформы по борьбе с подменой телефонных номеров злоумышленниками. Такие платформы осуществляют обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени для выявления подозрительных звонков. В случае обнаружения мошеннических номеров банк может приостановить нехарактерные для клиента операции по карте после подозрительного звонка до выяснения обстоятельств.

Поможет ли вознаграждение поймать телефонных мошенников

Инициатива платить за информацию о мошенниках в целом правильная, в этом вопросе хороши все правовые методы, говорит директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. Но кибермошенничество стало слишком легким и выгодным «бизнесом», поэтому без ужесточения наказаний за такого рода преступления побороть мошенников будет сложно, отмечает он.

Вознаграждение за информацию не поможет существенно улучшить ситуацию с телефонным мошенничеством, считает руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев. Основная сложность здесь не столько в получении информации, сколько в последующей работе с ней, добавляет представитель Тинькофф Банка: «Технологии подмены номера легкодоступны, и злоумышленникам не составляет особого труда корректировать номера, с которых совершается вызов».

Представитель банка «Открытие» оценивает эффективность такой меры как низкую, поскольку «современные средства IP-телефонии позволяют очень многое, чтобы обеспечить анонимность звонящего». «Технически вычислить реального абонента без каких-либо специальных средств невозможно, поэтому граждане сейчас беззащитны перед телефонными мошенниками», — говорит он. Сам банк не планирует платить клиентам за подобную информацию.

Инициатива вряд ли побудит самих мошенников сдавать друг друга, считает глава блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. «Призрачная возможность получить миллион навсегда закроет им путь в криминальный бизнес. Данная новость быстро распространится по теневым ресурсам, и подобные люди попадут в черные списки, с ними просто никто не будет работать», — объясняет он. Кроме того, подавляющее большинство банковских мошенничеств совершается участниками организованных преступных групп, действующих с территории сопредельных государств, добавляет эксперт. Рядовому участнику невыгодно выдавать своего работодателя, а доходы работодателя несоизмеримы с предлагаемым миллионом.

Информация может помочь найти преступников, но это ответственность правоохранительных органов, говорит Камзеев. В органах МВД с недавнего времени существует специальная база данных ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», в которой собираются все сведения по раскрытым и нераскрытым киберхищениям, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. «Система помогает выявлять причастность одних и тех же лиц к разным эпизодам преступлений по всей стране. Эффективность работы данной системы напрямую зависит от количества собранной информации», — рассказывает адвокат. Он считает положительной любую инициативу, направленную на рост количества обращений в правоохранительные органы. Однако эффективность расследования киберпреступлений пока находится на невысоком уровне, добавляет Добрынин: по данным Генпрокуратуры, раскрываемость ИT-преступлений составляет менее 40% от общего числа зарегистрированных случаев.

«Расследование таких преступлений требует от сотрудников органов оперативности, расторопности и тесного взаимодействия с кредитными организациями и операторами платежных систем. На настоящий момент с точки зрения законодательного регулирования эта система не отлажена», — отмечает адвокат.