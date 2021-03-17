Граждан берут на выезд

ФНС приступила к более тщательной проверке физических лиц

В последнее время участились выездные налоговые проверки физлиц с иностранными счетами и активами, выяснил РБК. Это связано с тем, что налоговики обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год

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В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом. Некоторые клиенты получали «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года, говорит партнер FTL Advisers Дарья Невская. Это связано с тем, что в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет: налоговики должны были успеть до истечения сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год, указывает партнер EY Антон Ионов.

2017 год — первый период, за который Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Это данные о зарубежных счетах и активах россиян. Но такую информацию невозможно использовать без специальной обработки и анализа. Заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач в сентябре 2020 года анонсировал, что налоговики начнут проверку информации, поступившей в рамках автообмена, только с 2021 года. «На сегодняшний день в нашу систему АИС «Налог-3» запрограммировано несколько алгоритмов, которые изучают полученную информацию, выявляют наличие рисков уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов — в первую очередь НДФЛ от доходов за рубежом или сокрытия доходов контролируемых иностранных компаний (КИК). Эти пользовательские данные со следующего года могут направляться в территориальные налоговые органы для обработки контрольно-аналитическими инструментами», — говорил Вольвач.

Налоговые органы по месту регистрации физических лиц получают и обрабатывают информацию, поступающую в рамках международного обмена, подтверждает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. «В нашей практике есть примеры, когда в ряде требований, направленных физическим лицам, прямо указывалось, что документы (информация) запрашиваются в связи с получением налоговым органом информации о финансовых счетах и доходах такого физического лица в рамках международного обмена информацией», — сообщила она.

Россияне располагают 700 тыс. финансовых счетов по всему миру, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. (около $180 млрд по текущему курсу), сообщал Вольвач в январе 2021 года.

«При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации, в том числе на основании сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями, — говорится в ответе службы на запрос РБК. — В случае если в ходе аналитической работы выявляются расхождения в имеющихся сведениях, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы в целях установления фактов, свидетельствующих об отсутствии или наличии налоговых рисков».

«Если по результатам истребования пояснений и документов, с учетом анализа другой имеющейся информации налоговым органом установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах и налогоплательщиком не уточнены налоговые обязательства, то может быть принято решение о проведении выездной налоговой проверки в отношении данного физического лица», — уточнили в ФНС.

Как проводится выездная проверка физлица

Выездная проверка физлица может проводиться в жилых помещениях только с согласия гражданина. Поэтому чаще всего в отсутствие такого согласия выездная налоговая проверка осуществляется по месту налогового органа. От обычной камеральной проверки ее отличает в первую очередь большая продолжительность, детализация запросов, объем истребуемых документов и информации, отмечает Ионов. Выездная налоговая проверка может длиться до шести месяцев и приостанавливаться на срок, необходимый для истребования документов.

В рамках выездных проверок физлиц, инициированных в конце 2020 года, налоговики запрашивают информацию не только по КИК и банковским счетам, но и по брокерским счетам у зарубежных брокеров, знает Невская. «По ним тоже нужно отчитываться, но многие физлица не подавали налоговые декларации, если не было прибыли, полагая, что в данном случае это необязательно. Многие налоговые инспекции теперь пытаются весь доход от продажи ценных бумаг признать прибылью физического лица», — говорит она.

Перечень информации, которую налоговики запрашивают в требованиях, может включать информацию, которая напрямую не относится к проверке правильности исчисления налогов, например о принадлежащем физическому лицу недвижимом имуществе за пределами России, указывает Ионов. Информация, которую запрашивают налоговые органы, очень индивидуальна — «у кого-то дополнительные документы по счетам, у кого-то информацию по иностранным компаниям и структурам», говорит РБК партнер департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова. В случае отказа предоставить информацию налогоплательщики могут быть привлечены к административной и/или налоговой ответственности, добавляет она.

С 1 февраля 2021 года в структуре ФНС заработала особая инспекция по «VIP-клиентам» — богатейшим налогоплательщикам-физлицам. Она будет заниматься россиянами с личными доходами свыше 500 млн руб. в год. «В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера», — поясняли в ФНС.

Число стран — участниц автообмена с Россией ежегодно растет: так, за 2018 год ФНС получила финансовую информацию уже более чем от 70 юрисдикций (за 2017 год — примерно от 60). Итоги автообмена за 2019 год ФНС пока не подводила, поскольку сроки обмена были продлены до декабря из-за пандемии. Очевидно, что налоговые органы продолжат практику инициирования выездных проверок физлиц за последующие налоговые периоды (2018 год и далее), отмечают специалисты EY.