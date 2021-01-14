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В налоговой службе насчитали 13 трлн руб. на заграничных счетах россиян

Данные о средствах на счетах и вкладах россиян Федеральная налоговая служба получает в автоматическом режиме примерно из ста стран мира
Фото: Nathan Stirk / Getty Images
Фото: Nathan Stirk / Getty Images

На счетах, которые открыты российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит более 13 трлн руб., что по нынешнему курсу составляет около $177 млрд. Об этом заявил, выступая на Гайдаровском форуме, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач.

«На сегодня мы видим, россияне располагают в целом по миру <...> 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. Серьезные активы», — сказал Вольвач (цитата по «Интерфаксу»).

При этом замглавы ФНС отметил, что в эту сумму включены средства из банков в тех странах, откуда его ведомство получает информацию в рамках автоматического обмена данными с аналогичными структурами из других государств. Соответствующее соглашение было подписано в 2016 году, а впервые информация начала поступать в 2018-м. Сейчас приходят данные за 2019 год.

Однако поступают они пока лишь из 99 стран мира. «Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы прирастем странами — партнерами по ЕАЭС и СНГ. На сегодняшний день на периметре бывшего СССР мы обмениваемся с Азербайджаном, Латвией, Эстонией. Я надеюсь, что в следующем году к нам присоединятся Казахстан, Молдавия, активную работу в этом направлении ведет Республика Беларусь», — пояснил Вольвач.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Сам факт наличия у россиян счетов за пределами страны, по словам замглавы ФНС, «не хорош и не плох». Задача же налогового ведомства состоит в том, чтобы «приучить» бизнес и граждан к «простой мысли»: «каждый должен полностью и прозрачно декларировать свои доходы и платить с этих доходов налоги в соответствии с законодательством и международным, и законодательством той страны, налоговым резидентом которой является, или по месту получения соответствующего дохода».

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым членам Совета безопасности запретили открывать и иметь счета, а также хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Внесенными в Конституцию России поправками счета и вклады в иностранных банках также запрещается открывать главам регионов, министрам и главам федеральных ведомств, президенту России, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы и т.д.

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