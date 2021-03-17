Автоамнистия

Госдума приняла во втором чтении закон об упрощенном оформлении прав на гаражи и землю под ними

В сентябре 2021 года в России планируют запустить гаражную амнистию, которая может затронуть владельцев более 2 млн гаражей. РБК разобрался, как оформить в собственность гараж и приватизировать землю под ним

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Что такое гаражная амнистия

Во вторник, 16 марта, Госдума во втором чтении приняла законопроект «О гаражной амнистии». Документу еще предстоит пройти третье чтение, одобрение Совета Федерации и президента, но именно второе чтение — основное для законопроектов, поскольку после него в документ вносятся лишь лингвистические и стилистические поправки.

Гаражная амнистия — это период, в который можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эту недвижимость до этого не были зарегистрированы. Амнистия стартует 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

Какие гаражи затронет амнистия

Амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. В эту дату начал действовать новый Градостроительный кодекс. С кодексом вступили в силу требования, по которым права собственности на недвижимость регистрируются сразу после ее постройки. Большое количество гаражей строилось до принятия этих изменений, и права собственности на них зачастую вообще никак не оформлены, хотя гаражи строились легально, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Точных данных, сколько гаражей может попасть под амнистию, нет. Но в пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Росреестра, по которым на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения (зданий, сооружений, помещений), из них права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов.

При этом количество существующих неофициально, то есть не оформленных в установленном порядке, гаражей значительно больше, указано в пояснительной записке.

Сейчас фактический владелец не может зарегистрировать права собственности на такой гараж, потому что формально он не является вновь построенным сооружением, но и выкупить не может, потому что земля под гаражом передана «на непонятно каких условиях неизвестно когда и неведомо кому», говорит Иккерт. «В итоге фактический собственник гаража использует его на птичьих правах, рискуя лишиться его в любой момент, а местные бюджеты не получают от этого никакого дохода, хотя могли бы, например, включать гараж и землю под ним при расчете налога на имущество физлиц», — добавляет юрист.

Во время амнистии, если гараж построен до 30 декабря 2004 года, человек, который им пользуется, или его наследники смогут бесплатно приватизировать землю под ним.

Но есть условия:

если гараж представляет собой некапитальное строение (то есть у него нет уходящего в землю фундамента и его можно переместить на другой участок без потерь в конструкции), то приватизировать участок можно, только если он был образован из участка, ранее предоставленного на праве бессрочного пользования гаражному кооперативу, в котором состоял этот человек, и кооператив, в свою очередь, распределил гараж этому человеку;

(то есть у него нет уходящего в землю фундамента и его можно переместить на другой участок без потерь в конструкции), то приватизировать участок можно, только если он был образован из участка, ранее предоставленного на праве бессрочного пользования гаражному кооперативу, в котором состоял этот человек, и кооператив, в свою очередь, распределил гараж этому человеку; участок под капитальным гаражом может быть как предоставлен человеку гаражным кооперативом, так и выделен любой организацией (например, там, где он работал) или государством. Капитальные гаражи могут быть как отдельными зданиями, так и быть блокированы общими стенами, стоя в один ряд, иметь общую крышу, фундамент и коммуникации.

Какие гаражи не попадут под амнистию

Земля под гаражом, как и сам гараж, не может быть приватизирована, если гараж признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Под амнистию также не попадают:

гаражи, которые являются вспомогательными объектами по отношению к частным жилым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения. В том числе если гаражи используются для предпринимательской деятельности — для услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомобилей;

гаражи, предназначенные для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности органов власти и транспортных организаций;

гаражи, находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также подземные гаражи.

Также власти не раз заявляли, что под амнистию не попадут гаражи-ракушки: они относятся к некапитальным строениям, но находятся не на территории гаражных кооперативов.

Под гаражную амнистию попадут две трети существующих неоформленных гаражей, оценивает член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. «Это колоссальная цифра, — признает эксперт. — Но и с оставшимися нужно будет со временем что-то решать. Даже если там, например, ведется предпринимательская деятельность, их нужно узаконивать. Но сейчас начальная стадия, главное — амнистию запустить, а эти нюансы могут быть урегулированы в дальнейшем».

Как приватизировать гараж и землю под ним

Пользователь гаража должен написать заявление о предоставлении ему земельного участка. В таком заявлении нужно указать, что гараж построен до 30 декабря 2004 года. Также к заявлению нужно приложить:

документ, по которому у заявителя возникло право пользования участком;

схему расположения участка на кадастровом плане территории (если участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории);

технический план гаража.

Если у заявителя нет документа, который подтверждает выделение ему в пользование участка, то он может приложить по крайней мере один из следующих документов:

заключенный до декабря 2004 года договор о подключении гаража к инженерным сетям, договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг;

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года. В этом документе заявитель должен быть указан в качестве правообладателя гаража или заказчика работ. В документе также должна быть указана дата постройки гаража — не позже 30 декабря 2004 года.

Для участков, входящих в гаражные кооперативы, нужно приложить также следующие документы:

документ, подтверждающий предоставление земли гаражному кооперативу или подтверждающий приобретение кооперативом права на использование участка;

решение общего собрания членов кооператива о распределении гражданину гаража и участка или документ, подтверждающий выплату таким гражданином паевого взноса в кооператив;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе. Если гаражный кооператив прекратил существование, пользователь гаража все равно имеет право на землю, в таком случае в заявлении нужно указать, что кооператив ликвидирован.

После согласования заявления право собственности (или аренды, если участок нельзя приватизировать) на землю оформляется одновременно с государственным кадастровым учетом гаража и регистрацией прав собственности на него. После того как одобрена передача участка в собственность пользователю гаража, власти должны в течение пяти рабочих дней передать документы в Росреестр. Если за это время они не подали такое заявление, то обратиться с ним может сам пользователь гаража.

Всего с момента направления заявителем технического плана гаража до оформления его в собственность, при условии одобрения заявления, должно пройти не более 20 рабочих дней.

Опыт земельных амнистий в России С 1 сентября 2006 года начала действовать дачная амнистия, по которой можно в упрощенном порядке оформить права на землю, дачные и садовые дома, гаражи и хозпостройки. Для этого не требуется разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. С начала действия дачной амнистии, по информации Росреестра, в упрощенном порядке зарегистрированы права собственности более чем на 13,5 млн объектов недвижимости. В прошлом году Госдума продлила дачную амнистию до 1 марта 2026 года. В августе 2017 года была запущена лесная амнистия. Она нужна, чтобы исправить ошибки при двойном учете лесных участков. Из-за того что раньше электронного учета земель не велось, одни и те же территории могут относиться и к землям лесов, и к землям сельхозназначения или населенных пунктов. К 1 января 2021 года по лесной амнистии из реестра недвижимости были исключены дублирующие сведения о 43 тыс. лесных участков, устранены пересечения границ 5,5 тыс. лесных участков. Всего с момента начала лесной амнистии площадь лесных участков уменьшилась на 158 млн га, в том числе в границы населенных пунктов включена 1,1 тыс. га.

Особые случаи регулирования нового закона

Ко второму чтению в законопроекте «О гаражной амнистии» особо прописали права инвалидов на место для стоянки рядом с домом. Инвалиды получат внеочередное право на получение участков из государственной и муниципальной собственности для строительства капитальных или некапитальных гаражей вблизи места жительства или для обустройства стоянки около дома без предоставления участка.

До того как выделять участки для стоянок и гаражей, местные власти должны заранее утвердить схему размещения таких объектов. Инвалиды смогут получить участки для строительства гаражей или для стоянки бесплатно, остальные — за плату, ее размер в законопроекте не указан.

Также право внеочередного получения земельных участков для строительства гаражей для собственных нужд получат люди, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС.