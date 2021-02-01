В Госдуме исключили попадание «ракушек» под гаражную амнистию

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Действие законопроекта о гаражной амнистии будет распространяться только на стационарные укрытия для автомобилей. Возведение гаражей-«ракушек» легализовано не будет. Об этом в ходе онлайн-дискуссии на площадке издательского дома «Аргументы и факты» сообщил депутат Госдумы от «Единой России», один из авторов инициативы Павел Крашенинников.

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. «Ракушки» — это движимый объект», — процитировала его пресс-служба партии.

Депутат Михаил Терентьев предложил включить в законопроект возможность присвоения собственных парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. По его словам, для реализации идеи придется привести закон о соцзащите инвалидов в соответствие с Земельным кодексом России.

Законопроект о гаражной амнистии был внесен в Госдуму 16 декабря. Его авторами выступили Павел Крашенинников и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его основная задача — упростить регистрацию гаражей, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса в 2004 году.

26 января нижняя палата парламента одобрила законопроект в первом чтении. Поправки к документу будут представлены до 24 февраля.