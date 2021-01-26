Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гаражной амнистии

Так, в ряде случаев гражданин будет имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен его гараж. К примеру, если участок был ранее выделен ему или образован из участка, выделенного гаражному кооперативу. Для этого гражданин должен будет предоставить документ для оформления права собственности.

Соответствующая мера, в случае принятия закона, будет действовать до 1 января 2026 года. При этом под амнистию не подпадут гаражи в многоквартирных домах и подземные гаражи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июле 2020 года рассказал, что он лишился гаража из-за отсутствия закона. Он назвал закон о гаражной амнистии «восстановлением справедливости».

