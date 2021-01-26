Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гаражной амнистии
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Представить поправки к законопроекту можно в тридцатидневный срок — до 24 февраля.
Данный законопроект был внесен в Госдуму 16 декабря. Его авторами выступили первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Документ предполагает упрощенную регистрацию гаражей, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса в 2004 году.