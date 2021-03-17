Субсидии тянутся к сетевым сериалам

В России может появиться фонд поддержки производителей онлайн-контента

Власти рассматривают возможность создания фонда для поддержки контента в Сети, в частности сериалов для онлайн-кинотеатров. Поддержка необходима, признают участники рынка, но ее формат нужно обсуждать

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В 2021 году в России планируют запустить Фонд российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Об этом РБК сообщили три источника, знакомых с идеей его создания.

Суть работы фонда один из источников РБК объясняет так: на субсидии смогут претендовать создатели профессионального видеоконтента — сериалов, которые размещаются в онлайн-кинотеатрах. Среди вариантов господдержки рассматривается софинансирование производства контента, однако конкретные условия пока не установлены. Не определен и объем будущего фонда, так же как и источники его финансирования. Собеседник РБК отметил, что одним из основных рассматриваемых вариантов является использование средств, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС: «По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идет о сумме примерно 3 млрд руб. в год». При этом онлайн-кинотеатры смогут претендовать на преимущество в получении субсидий на производство собственного контента, добавил он. О возможности использования НДС онлайн-кинотеатров в качестве источника финансирования фонда слышал и второй собеседник РБК, но, по его словам, «это лишь один из обсуждаемых вариантов».

«Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет. На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», — объяснил один из собеседников РБК.

Фонд кино был создан правительством в 1995 году, а в 2009-м была утверждена редакция устава, расширившая круг его задач. Организация занимается финансированием российских фильмов, распределяя ежегодно около 3,5 млрд руб., в основном безвозвратно. Чтобы получить деньги, нужно защитить проект на питчинге перед экспертами. Решение утверждает совет фонда, куда входят руководители медиахолдингов и чиновники.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказал, что идея создания фонда для поддержки онлайн-контента действительно существует, но детали пока обсуждать преждевременно. Представитель Минцифры заявил, что «необходимость поддержки российского аудиовизуального контента очевидна», но также отметил, что говорить о деталях «преждевременно, так как механизм прорабатывается».

В перспективах и рисках создания нового фонда разбирался РБК.

Кто может стать оператором фонда

По словам источника РБК, у властей пока нет определенности, будет ли это полностью новый фонд или дополнительные меры поддержки, которые возьмет на себя один из действующих операторов. Во втором случае в качестве основного варианта рассматривается Институт развития интернета (ИРИ). О такой потенциальной роли ИРИ сообщил РБК еще один источник.

С 2020 года ИРИ является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Согласно данным на официальном сайте, при поддержке института уже было реализовано 211 проектов. В рамках конкурса участники могут подать заявки на субсидии для проектов в области мультиплатформенного контента, видеоконтента (фильмы и сериалы, в том числе анимационные), софта (включая игры) для компьютеров, смартфонов, консолей и т.д., а также контента для блогов.

Представитель ИРИ не прокомментировал вопрос о создании фонда. При этом он рассказал, что в 2020 году в рамках конкурсов институт поддержал 13 сериалов на сумму 612,8 млн руб. Самыми популярными среди них оказались «Трудные подростки — 2» (транслируется в соцсетях и на More.tv), «Новенький» (в соцсетях и на платформе Start), «Естественный отбор» (в соцсетях) и «Молодые и сильные выживут» (в соцсетях).

Вместе с тем власти разрабатывают и другие варианты создания фондов. Например, в Концепции развития телерадиовещания, которую сейчас разрабатывают крупнейшие медиахолдинги, упоминалась возможность создания Фонда поддержки отечественного телевидения. Предполагалось, что концепцию этого фонда рассмотрят на заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания в первом квартале 2021 года. Авторы идеи предлагали использовать средства из фонда на создание контента, в том числе для распространения в интернете. Среди возможных источников финансирования в концепции называлась плата от операторов связи за использование под связь пятого поколения (5G) частот, изначально предназначенных для телевидения. Представители крупнейших медиахолдингов — Национальной медиа группы, «Газпром-Медиа Холдинга» и ВГТРК — отказались комментировать статус их предложения по Фонду поддержки отечественного телевидения, а также то, как оно соотносится с идеей создания фонда онлайн-контента.

Нужна ли поддержка онлайн-кинотеатрам

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил РБК, что слышал об обсуждении идеи создания фонда для субсидирования производства кино и сериалов для онлайн-кинотеатров в феврале этого года. Сейчас производство контента для онлайн-кинотеатров фактически убыточно, объясняет Кусков. По его оценке, создание одного сериала из пяти-шести эпизодов с известными актерами может обходиться в сумму до 1 млрд руб. «При этом из четырех-пяти проектов «выстреливает» только один, который позволяет покрыть издержки производства. То есть субсидии государства могут стимулировать создателей на производство большего количества проектов», — рассуждает он.

«Аудитория рынка онлайн-видео более молодая и подвижная, чем у широкого проката и платного телевидения. Поэтому есть смысл развивать создание контента именно под эту аудиторию», — добавил он.

По оценке TelecomDaily, по итогам 2020 года объем рынка российских онлайн-кинотеатров составил 38,9 млрд руб., из которых 30,6 млрд руб. представителям рынка принесла платная модель доступа к контенту, а остальные 8,3 млрд руб. — рекламная. Крупнейшими игроками были ivi (22,5%), Okko (13,6%), YouTube (9%), Netflix (8,4%) и Wink (7,3%), хотя еще в 2019 году доля Netflix составляла 4%, а ivi, Okko и Wink занимали в сумме 48% рынка. Кусков отметил, что возможности иностранных сервисов находятся на гораздо более высоком уровне, чем у российских, и догнать их даже с государственной поддержкой не получится.

Однако глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что идея создания такого фонда звучала в рамках подготовки второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, но ассоциация раскритиковала эту меру и в результате ее исключили из документа. Он пояснил, что представители отрасли предлагают снизить НДС, которым облагаются онлайн-кинотеатры, до 10%, чтобы они могли потратить высвободившиеся ресурсы на создание собственного контента.

«Работать с собственными деньгами всегда комфортнее, чем с бюджетными. Средства из фондов очень сложно получить, и они связаны с несоразмерной ответственностью за их использование. Они связаны с уголовными делами и угрозой нецелевого расходования средств. Никто на рынке не хочет попасть в ситуацию [бывшего художественного руководителя «Гоголь-центра»] Кирилла Серебренникова, который поставил все запланированные спектакли, но все равно получил уголовное дело», — отметил он. В середине 2020 года суд назначил Серебренникову три года условно, штраф 800 тыс. руб. и обязал возместить причиненный Минкультуры ущерб, посчитав, что режиссер вместе с бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским украли 129 млн руб. из госсубсидии. Сам Серебренников свою вину отрицал.

Представители ivi, Okko и «Кинопоиска» отказались от комментариев.