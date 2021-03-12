Коммерческая осмотрительность сменила фискальную подозрительность

ФНС пересмотрела подход к налоговой реконструкции

ФНС пошла на уступки бизнесу, признав его право на «реконструкцию» в делах об уклонении от налогов, то есть на расчет реальных обязательств без штрафных начислений. Для этого компании должны доказать реальность проведенной сделки

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Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. Разъясняющий документ по этому вопросу бизнес ждал с прошлого года. Он определяет условия, при которых компания-налогоплательщик, уличенная в схеме незаконной налоговой оптимизации, может рассчитывать на так называемую налоговую реконструкцию — расчет действительного размера налоговых обязательств без дополнительных санкций со стороны налоговиков.

О подписании письма сообщил глава ФНС Даниил Егоров 11 марта на конференции Исследовательского центра частного права при президенте при поддержке Верховного суда. Как уточнил замглавы ФНС Виктор Бациев, «вчера разъяснения были выпущены; наверное, сегодня-завтра будут опубликованы на сайте ФНС» (по состоянию на 17:00 мск 11 марта документа на сайте ФНС еще не было).

Суть нового подхода

ФНС дала право бизнесу на реконструкцию в том случае, если сам налогоплательщик докажет реальность операции (что поставки имели место в действительности, даже несмотря на наличие «технических» компаний в цепочке), раскроет действительных поставщиков и исполнителей и представит подтверждающие документы (договоры, первичные документы, счета-фактуры, платежные поручения и т.п.), следует из письма «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса», копию которого РБК предоставили независимо друг от друга несколько налоговых консультантов.

После вступления в силу ст. 54.1 в 2017 году применение налоговиками механизма реконструкции налоговых обязательств стало невозможным. Бизнес жаловался, что налоговые органы стали отказывать в реконструкции на том основании, что в схеме присутствовали фирмы-однодневки с целью экономии на налогах, даже если поставки товара были реальными. В результате, например, налогоплательщик мог потерять право на вычет реально понесенных расходов при расчете налога на прибыль, говорили налоговые консультанты и бизнес-организации, а доначисления и штрафы могли значительно превышать суммы, которые бизнес заплатил бы в бюджет, если бы не применял схемы налоговой экономии.

Реконструкция подразумевает доначисление ровно тех сумм налога, подлежащих уплате в бюджет, как если бы налогоплательщик не допускал злоупотреблений (например, как если бы договоры были заключены напрямую с производителем, без фирм-посредников).

Если налогоплательщик проявил «коммерческую осмотрительность» и «не знал и не должен был знать», что его контрагентом выступает «техническая» компания в интересах другого лица, то состав правонарушения отсутствует, указывается в разъясняющем письме ФНС. В этом случае налогоплательщик «имеет право на учет расходов и применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, исходя из сведений, отраженных в спорном договоре и документах о его исполнении».

В декабре 2020 года Бациев анонсировал будущее изменение подхода ФНС: письмо разграничит случаи с фиктивными операциями и с реальными, но искаженными при учете. Бизнес будет вправе рассчитывать на реконструкцию, если не причастен к схемам и фирмам-однодневкам или не знал о таком характере деятельности контрагентов, говорил он. Если же будет установлено, что компания так или иначе ответственна за действия фирм-однодневок, то расходы по налогу на прибыль учтут в том случае, если она раскроет истинного исполнителя спорной операции и ее деловую цель, указывал замглавы ФНС.

В письме указана позиция, что если компания организовала схему ухода от налогов с использованием «технических» компаний, но при этом доказала, что обязательства по сделке исполнило другое лицо, то она может учесть расходы и получить вычеты в части реального исполнения, подтвердила РБК пресс-служба ФНС. «Главное условие — компания должна раскрыть информацию по сделке, а также принимать активное участие в доказывании параметров операции с реальным исполнителем», — указали в налоговой службе.

Письмо ФНС предлагает новый взгляд на вопрос неумышленного уклонения от уплаты налогов, утверждает адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович: согласно документу, налоги можно доначислять за «случайную связь» с фирмой-однодневкой. Основанием для такого начисления послужит факт недостаточной осмотрительности при выборе контрагента, говорит Яголович. «Неосторожная форма вины» может послужить смягчающим обстоятельством для применения налоговых санкций, отмечается в письме.

Бремя доказывания

«Как и ожидалось, ключевым критерием для учета результатов сделки в налоговых целях стала реальность операций», — прокомментировал РБК старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов. При наличии реальности совершения сделки ФНС предлагает нижестоящим налоговым инспекциям в том числе применять налоговую реконструкцию. «Крайне важно, что бремя доказывания в данном случае переносится на налогоплательщиков», — добавил Баранов. В письме указано, что налогоплательщик, чтобы претендовать на реконструкцию, должен представить сведения и документы, позволяющие установить лицо, совершившее фактическое исполнение по сделке, и параметры спорной операции.

Под давлением общественного мнения налоговики пошли на уступки, признали реконструкцию возможной, но подошли к ее расчету очень консервативно, сказал РБК адвокат, старший юрист BGP Litigation Денис Савин. «Можно учесть только вычеты на основании документации реального исполнителя. То есть если между реальным поставщиком и покупателем стоит номинальная структура, тогда покупатель сможет принять к вычету только тот НДС и затраты, которые будут биться с документами реального поставщика», — указывает Савин.

Если компания не предоставит налоговикам сведения и подтверждающие документы о лице, осуществившем фактическое исполнение, и о действительных параметрах спорной операции, то налогоплательщик не вправе применять налоговые вычеты и учитывать расходы, понесенные по спорным операциям, указано в письме ФНС.

«Для нас важна правовая определенность. Мы хотим взвешенных решений, которые бы в меньшей степени основывались на субъективной оценке. Мы хотим четкого выделения незаконных практик, которые требуют пресечения правовыми методами», — объяснил Бациев 11 марта необходимость разъясняющего письма ФНС.

Налоговики выиграли в судах 78% дел с применением ст. 54.1 Налогового кодекса, привел он статистику по данным на 5 марта. По его словам, лишь в 22% дел требования налогоплательщиков были удовлетворены полностью или частично. «Это соответствует общим показателям по другим категориям споров, но тем не менее эти показатели не могут не настораживать. За каждым неверным применением [ст. 54.1] стоят компании, организации, которые претерпевали, мягко говоря, не лучшие времена», — отметил замглавы ФНС.

В феврале РБК писал, что ФНС готовится пересмотреть применение ст. 54.1 и в связи с этим ожидает роста жалоб от бизнеса по пересмотру ранее принятых решений о доначислениях налогов. Признание права бизнеса на налоговую реконструкцию в оговоренных случаях приведет к тому, что бизнес станет оспаривать уже принятые решения о доначислениях в досудебном порядке, говорили налоговые консультанты. Поскольку нормы законодательства не поменялись, оснований для пересмотра уже принятых решений о доначислениях компаниям, уличенным в получении необоснованной налоговой выгоды, не имеется, сказали РБК в ФНС.

Если с даты решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности не истек один год, можно обратиться в вышестоящий налоговый орган с жалобой, в которой нужно отразить новые обстоятельства, введенные письмом ФНС (например, сведения о лице, осуществившем фактическое исполнение по сделке, параметры спорной операции), уверен Яголович. Если годичный срок истек, можно будет заявлять требования о налоговой реконструкции в суде, считает он.