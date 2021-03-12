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Андрей Комаров претендует на платиновую карту
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Газета
Андрей Комаров претендует на платиновую карту
Газета № 028 (3317) (1203) Бизнес,
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Андрей Комаров претендует на платиновую карту

Совладелец ЧТПЗ может инвестировать в месторождение благородных металлов в Мурманской области
Бизнесмен Андрей Комаров, договорившийся о продаже своей доли в ЧТПЗ за ₽84 млрд, теперь рассматривает участие в проекте по добыче платины и палладия в Мурманской области, объем инвестиций в который оценивается в ₽60 млрд
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Российский предприниматель Андрей Комаров рассматривает возможность стать инвестором проекта добычи металлов платиновой группы, реализуемого компанией «Федорово Холдинг». Об этом заявил ее гендиректор Алексей Гостевских в ходе презентации проекта в четверг, 11 марта.

Проект на базе месторождения Федорова тундра в Ловозерском районе Мурманской области предполагает создание производства платины и палладия мощностью 8 т (около 257 тыс. тройских унций) в год. По словам Гостевских, запасы этого месторождения оцениваются в 350 т (11,3 млн унций) металлов платиновой группы, там также есть небольшие объемы меди, никеля и золота. Он оценил инвестиции в проект более чем в 60 млрд руб.

Комаров до последнего времени был основным акционером Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) — 9 марта было объявлено, что он договорился о продаже 86,54% ЧТПЗ компании ТМК Дмитрия Пумпянского за 84,2 млрд руб. Источник РБК говорил, что Комаров продает долю в ЧТПЗ как раз для того, чтобы заняться новым проектом по добыче палладия, но представитель Комарова это опровергал.

11 марта представитель ЧТПЗ отказался комментировать участие Комарова в проекте «Федорово Холдинг».

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Что известно о проекте

Федорова тундра с 2001 года принадлежала одному из крупнейших мировых золотодобытчиков — канадской компании Barrick Gold, которая вложила в геолого-разведочные работы $60 млн. Но в 2009 году мурманские власти заявляли, что Barrick приостановила разработку Федоровой тундры из-за кризиса. С тех пор проект практически был заморожен.

В мае 2020 года Barrick продала лицензию на это месторождение компании «Федорово Холдинг», 25,1% которой принадлежит госкорпорации «Ростех», 74,9% — Олегу Селезневу, который входил в совет директоров ЧТПЗ как минимум 15 лет — с апреля 2005 года. Для Barrick Gold, которая владеет проектами в Южной и Северной Америке, Африке, Папуа — Новой Гвинее, Федорова тундра стала последним российским активом.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».

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Лицензия на разработку Федоровой тундры продлена до 2024 года, сказал Гостевских. Но основная проблема этого месторождения — это невысокое содержание металлов в руде, поэтому нужны большие капитальные вложения, добавил он.

В документах Barrick Gold за 2008 год говорилось, что содержание платины на этом объекте составляет 0,3 г на тонну, палладия — 0,9 г на тонну (более поздних данных нет). У крупнейшего в мире производителя палладия «Норникеля» в Норильском рудном районе среднее содержание палладия составляет 3–3,5 г на тонну, платины — 0,97–1,8 г, указывает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

По оценкам «Норникеля», превышение спроса на палладий над производством будет наблюдаться до 2025 года. По словам Гостевских, запуск нового производства ожидается в 2027 году. В октябре прошлого года проект получил господдержку — бюджетную субсидию в размере 6,1 млрд руб. на создание инфраструктуры. Эти средства пойдут на компенсацию затрат «Федорово Холдинг» на строительство автодороги, возведение линии электропередачи и подстанции. Гостевских добавил, что компания не планирует привлекать в проект иностранных инвесторов, поскольку месторождение относится к участкам федерального значения.

Какие перспективы у проекта

Палладий и платина востребованы прежде всего в автомобилестроении, где используются в устройствах для нейтрализации выбросов углеводородов и других химических соединений, содержащихся в выхлопных газах. На фоне ужесточения экологических стандартов спрос на эти металлы продолжает расти. Если еще в 2016 году палладий стоил меньше $500 за тройскую унцию, то в 2018 году он обогнал золото по цене; сейчас палладий стоит до $2300 за унцию.

Платина в феврале 2021 года также подорожала до шестилетнего максимума на фоне опасений того, что восстановление активности в промышленности и более строгие правила в отношении выбросов сократят ее предложение. Сейчас ее цена превышает $1200 за унцию.

Худалов считает, что палладий с платиной будут продолжать пользоваться спросом и в 2027 году, когда планируется запустить производство на Федоровой тундре, поскольку палладий остается ключевым металлом для катализаторов автомобилей с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и это вряд ли изменится. Платина же, по его словам, обеспечивает улучшение производительности электролизеров, используемых для производства «зеленого» водорода, а сейчас эта технология считается основной.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Андрей Комаров , ЧТПЗ , Мурманская область , платина
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