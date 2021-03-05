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Повышение по спецслужбе
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Газета
Повышение по спецслужбе
Газета № 024 (3313) (0503) Политика,
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Повышение по спецслужбе

Первым заместителем директора ФСБ назначен Сергей Королев
Первым заместителем директора ФСБ стал генерал Сергей Королев, который прежде руководил Службой экономической безопасности ФСБ. Какие изменения могут произойти в спецслужбе в связи с новым назначением Королева — разбирался РБК
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности, вакантную с осени прошлого года, занял генерал-полковник Сергей Королев. Об этом РБК рассказали два источника, близких к ведомству.

По словам одного из собеседников РБК, президентский указ о назначении 58-летнего Королева был подписан еще 24 февраля. В этот день в центральном аппарате ФСБ прошла коллегия ведомства с участием Владимира Путина.

До этого назначения Королев руководил одним из ключевых подразделений спецслужбы — Службой экономической безопасности (СЭБ), которой в разное время руководили также бывший глава ФСКН Виктор Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и нынешний директор ФСБ Александр Бортников. Источник также отметил, что сейчас обязанности руководителя СЭБ временно исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

«В последнее время мы имели дело с разного рода экзотическими назначениями, — говорит бывший глава Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов. — Теперь появился позитивный момент: Королев — выходец из системы, результат его деятельности хорошо известен, он профессионал высокого уровня».

Компетенции первого заместителя определяются приказом директора ФСБ. Предшественник Королева на этом посту генерал армии Сергей Смирнов курировал деятельность Службы экономической безопасности, Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, инспекторское управление. Во время отсутствия директора ФСБ первый зам исполняет его обязанности.

Чем известен Сергей Королев

До прихода в центральный аппарат спецслужбы Королев являлся сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Именно при Королеве наиболее значимым подразделением в УСБ стала Шестая служба, отвечающая за оперативное сопровождение резонансных уголовных дел и защиту свидетелей. Сотрудники этой службы осуществляли оперативное сопровождение дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова.

В 2016 году Королев возглавил СЭБ ФСБ.

Слухи о смене первого заместителя директора ФСБ пошли еще в 2019 году, после ареста офицеров ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова из управления «К» СЭБ (отвечает за контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой сферы). Сергей Смирнов напрямую взаимодействовал с этим управлением как с ключевым подразделением СЭБ. В итоге в октябре прошлого года Путин освободил Смирнова от должности, которую тот занимал с 2003 года, по выслуге лет.

В качестве вероятных кандидатов на этот пост называли Королева и руководителя ФСО Дмитрия Кочнева. В январе этого года «Российская газета» сообщила о переходе последнего в ФСБ. Источники РБК, близкие к службе, сообщали о его вероятном назначении первым замом. Позднее «Российская газета» опровергла информацию об этой перестановке.

Ранее источники РБК, близкие к ФСБ, утверждали, что новый первый заместитель станет основным кандидатом в преемники 69-летнего Бортникова. При этом все собеседники сходятся во мнении, что конечную конфигурацию спецслужб и их руководителей определит лично Владимир Путин.

В связи с новым назначением Королева встает вопрос о дальнейшей судьбе руководителя управления «К» СЭБ генерал-лейтенанта Ивана Ткачева. В октябре прошлого года РБК сообщал, что на согласование в администрацию президента поступили документы об освобождении Ткачева от должности руководителя управления «К» в связи с переходом на другой пост. Тогда источники говорили о его переходе на должность главы департамента военной контрразведки ФСБ России (ДВКР). В качестве еще одного варианта обсуждался переход Ткачева на должность руководителя Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации собеседника РБК, переназначение Ткачева было отложено до принятия решения о назначении первого заместителя директора ФСБ.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: ФСБ , назначения , Сергей Королев , Сергей Алпатов
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